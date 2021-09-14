9 психологических хитростей, которые научат детей слушать вас

Стоит вам рассказать подруге по секрету, что вы не очень-то рады приезду свекрови, как чуткие детские уши сразу все услышат, а невинные уста ребенка сообщат эту важную информацию любимой бабуле. Зато все советы и наставления, которые вы неоднократно повторяли сыну или дочери, они поразительно легко пропускают мимо ушей.

Редакция AdMe.ru решила выяснить, как добиться того, чтобы дети наконец-то начали прислушиваться к словам родителей. Психологи дают по этому поводу следующие рекомендации.

Сосредоточьте внимание ребенка на себе

Увлеченные игрой или борьбой дети могут даже не заметить, что вы к ним обратились, и проигнорировать ваши слова и даже крик. Чтобы заставить ребенка прислушаться к вам и помочь ему сосредоточиться на том, что вы говорите, присядьте на корточки или наклонитесь к нему и мягко положите на плечо руку. Так шансы, что вас послушают, намного увеличатся.

Перейдите на шепот

Хотя крик, как нам кажется, быстро дает эффект, дети довольно скоро привыкают к орущим родителям и перестают на них реагировать. Поэтому, если ребятня устроила галдеж в комнате и не на шутку разыгралась, попробуйте перейти на шепот. Особенно этот способ хорошо работает в случае с маленькими детьми, но оказывает неплохой эффект и на подростков, и на взрослых. Оказывается, чтобы понять речь, произнесенную шепотом, требуется больше умственных усилий, и это заставляет человека отвлечься от остальных дел и внимательнее вслушиваться в слова собеседника. Кроме того, мы инстинктивно чувствуем, что шепотом произносятся важные фразы, от которых, возможно, зависит наше благополучие. А вот на детей тихий голос часто действует успокаивающе, так что перейти на шепот можно и для того, чтобы просто уменьшить беспокойство ребенка.

Позволяйте ребенку контролировать ситуацию

Чаще в разговоре с детьми используйте в речи утверждение «когда — тогда». Так дети поймут, что они могут контролировать ситуацию и что то, насколько быстро они достигнут желаемого, зависит исключительно от них самих. Применяйте подобные конструкции и в случае, если хотите добиться от ребенка каких-то действий: «Когда закончишь смотреть мультики, вымой за собой посуду».

Дозируйте информацию

У малышей до 7 лет в мозгу может храниться не больше 1–2 фрагментов информации, у детей постарше и взрослых — до 3–5. Поэтому бессмысленно пытаться достучаться до ребенка с помощью нескольких предложений сразу: лучше уложить все важное, что вы хотите сказать, в 1–2 короткие фразы. Правила безопасности лучше доносить постепенно, а не забивать детский мозг кашей из советов и наставлений.

Последите за собой: не склонны ли вы ворчать

Если дети регулярно вас игнорируют, возможно, вы слишком часто повышаете на них голос или попросту ворчите. Последнее не следует делать по следующим причинам: это заставляет ребенка чувствовать себя ни на что не способным;

дети понимают, что ими манипулируют, и отдаляются от родителей;

они еще меньше слушают вас;

ваше ворчание попросту раздражает;

дети скоро усваивают, что нужно всего лишь переждать словесную бурю и проблему решат за них;

и ребенок, и вы концентрируетесь лишь на негативной стороне вопроса, а не на его решении. Вместо того, чтобы в 100-й раз выражать неудовольствие по поводу брошенных на пол грязных носков или оставленной на столе посуды, попробуйте похвалить сына или дочь за любое правильное действие. А если чего-то требуете от ребенка, то продумайте четкие инструкции и предупреждайте о последствиях всего один раз.

Объясните детям, о чем вам говорит их поведение

Важно, чтобы ребенок понимал, как его действия влияют на окружающих его людей и животных. Не нужно прививать ему чувство вины, просто надо объяснить, что его поступки могут доставлять кому-то боль, огорчение, обиду. Так чадо скорее научится проявлять эмпатию. Скажите ребенку, что вы чувствуете от его слов или о чем говорит вам его поведение, например: «Твое нытье подсказывает мне, что ты устал, и нам пора уходить с детской площадки».

Слушайте детей сами

Учитесь сами внимательно слушать сына или дочь, не перебивая и не отвлекаясь на посторонние дела, просмотр фильма или переписку. Это закладывает основы доверия между вами. Так ребенок почувствует, что его понимают, и больше будет расположен в ответ выслушать вас. Даже если вы поймали его за нежелательным действием, дайте ему выговориться. Узнайте, что он чувствует и что подтолкнуло его к этому. И только потом давайте совет.

Заставьте их думать самостоятельно

Вместо того чтобы в 100-й раз повторять детям, например, правила безопасности, которые они и слушать-то будут вполуха, заставьте их напрячь собственную память. Задайте вопрос, что нужно делать в конкретной ситуации или как они видят ту или иную проблему. Так и правила в голове лучше отложатся, и вы, напомнив в процессе разговора полезный совет, попугаем выглядеть не будете.

Любите ребенка таким, какой он есть

У родителя, который срывается на малыша из-за того, что тот ковыряется в носу или устраивает истерику в магазине, вполне возможно, проблемы не с ребенком, а с принятием самого себя. Ему стыдно, что кто-то может подумать, что он (или она) плохой папа (или мама). Чтобы научиться принимать свое чадо со всеми недостатками (а это основа доверия), ему нужно сначала принять самого себя. Даже если сейчас поведение вашего ребенка далеко от идеала, вы не должны сомневаться в том, что он вырастет достойным человеком. Любите его со всеми его несовершенствами. Только если он будет постоянно чувствовать вашу поддержку, он будет прислушиваться к вашему мнению.