8 признаков никудышных отношений, которые обречены на провал

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Психологи написали сотни статей о признаках отношений, которые вот-вот рухнут. Но почти всегда они рассматривают длительную связь между людьми. В этой статье мы расскажем о признаках отношений без будущего, распознать которые можно в начале вашего общения с партнером.

Мы в AdMe.ru собрали мнения психологов на этот счет и хотим поделиться ими с вами.

1. Вы долго думаете, прежде чем ответить на сообщение

В начале отношений каждый из нас хочет предстать в максимально выгодном свете. Мы часто боимся написать или сказать глупость. Поэтому, получая сообщения от любимого человека, тщательно продумываем ответ. Но когда отношения уже переросли стадию первых свиданий, а вы все еще продолжаете раздумывать над каждым СМС, стоит осознать, что это проблема. Вероятно, вы все еще боитесь, что избранник вас неправильно поймет или не примет особенности вашего характера. Такие отношения, конечно, могут длиться какое-то время. Но в итоге либо постоянный стресс надоест вам, либо вы действительно дадите себе волю, а партнер не поймет. Будьте честны с собой и любимым человеком. Не бойтесь выглядеть смешно. Не бойтесь говорить то, что думаете. Тогда вы сразу будете знать намного больше друг о друге, а это позволит построить крепкие отношения.

2. Вы говорите о чувствах или проблемах, а потом извиняетесь

Проблемы на работе или ссора с друзьями порождают желание поделиться случившимся с партнером. И вы изливаете душу, а потом думаете, не сказали ли чего-то лишнего. За импульсивный порыв становится стыдно и хочется извиниться. Возможно, в такой ситуации вы просто не хотите выглядеть уязвимым. Даже если это не так, все равно существует причина, по которой вы не хотите открывать партнеру душу. В вас ли она или в нем — вопрос, в котором предстоит разобраться. Но нежелание делиться переживаниями — важный сигнал того, что в отношениях не все в порядке. Если не решить эту проблему, они могут быстро закончиться.

3. Вы не знаете, есть ли границы у ваших отношений

Любые отношения — это ответственность, причем не односторонняя. Если же вы не знаете, есть ли у вас ответственность друг перед другом и далеко ли она заходит, то, скорее всего, ваш союз непрочен. Стоит ли поздравлять друг друга с маленькими датами? Можно ли выложить ваше общее фото в соцсети? В запутанных отношениях эти простые вопросы вызывают кучу проблем. Чтобы разобраться, насколько серьезны ваши отношения, нужно о них говорить. Это пугает, но без открытого обсуждения ваши предположения будут строиться только на догадках. Человек может проводить с вами много времени и выглядеть дружелюбно, но это еще не значит, что у вас роман. Поговорите и расставьте все точки над «i».

4. Вы боитесь говорить об отношениях

Этот пункт вытекает из предыдущего. Часто люди боятся говорить об отношениях, потому что границы не выстроены. В итоге они опасаются, что у партнера совсем другой взгляд на настоящее и будущее пары. И если в самом начале отношений такая ситуация может возникнуть, то в более длительных это опасный сигнал. Выход один: собрать волю в кулак и поговорить по душам. Не факт, что отношения после этого не завершатся, но зато при самом печальном исходе вы не будете тратить время на бесперспективные отношения.

5. У одного или обоих партнеров нет времени на отношения

Учеба, работа, друзья, развлечения. Если все это ставится превыше отношений, отодвигая их на второй план, то, вероятно, у них нет будущего. В самом начале партнеры всегда проводят много времени вместе, несмотря на загруженность. Позже они могут проводить больше времени, занимаясь каждый своим делом. И это нормально. Но если человек не уделяет вам должного внимания в начале отношений, вероятно, долго они не продлятся. Такую ситуацию сложно изменить. Обычно разговоры по душам только ускоряют процесс разрыва. Просто задумайтесь, нужен ли вам человек и отношения с ним или вы держитесь за него по какой-то внутренней причине. Если причина кроется в неуверенности в себе или страхе одиночества, то постарайтесь решить проблему самостоятельно и завершить по сути ненужные отношения.

6. Ваши проблемы — только ваши

Если вы не можете рассчитывать на помощь партнера в трудной ситуации, скорее всего, вы не очень-то ему дороги. У таких отношений нет будущего. Важно, чтобы вы могли поделиться с половинкой всеми горестями. Даже если реально партнер не может вам помочь, он всегда в силах просто морально поддержать. Если не чувствуете этой поддержки, стоит задуматься, все ли в вашей паре в порядке.

7. Вы не знаете жизненных приоритетов партнера

Эта проблема вытекает из нежелания говорить о вашем совместном будущем. Не зная его, вы не знаете и личных планов партнера. Возможно, он хочет уехать жить в другой город или работать в сфере, которая предполагает частые командировки. А вы в это время хотите комфортно жить в родном городе. Может быть, партнер не хочет детей совсем, а вы мечтаете о сыне и дочери. Это важные нюансы, которые точно стоит обсудить. Иначе ваши отношения обречены.

8. Вы одиноки в отношениях

Еще один важный сигнал того, что отношения могут закончиться, так и не начавшись, — одиночество в момент, когда вы вроде бы вместе. Если партнер не понимает вас, не разделяет ваши цели, обесценивает успехи, если вам не о чем говорить и вы чувствуете себя одиноко, значит, пора понять, что что-то не так. Вначале стоит решить, нужны ли вам такие отношения. Если вы хотите их сохранить, придется много говорить с партнером, возможно, работать с психологом. Но бездействие точно убьет все, что есть между вами.

А какие признаки отношений без будущего вы бы добавили в этот список?