8 признаков, которые помогут распознать токсичные отношения в самом начале

Порой отношения, которые когда-то казались вполне счастливыми, внезапно загоняют нас в ловушку, и самый безопасный выход из нее — расставание. Токсичные отношения могут длиться годами и причинять вред вашему психическому и даже физическому здоровью. Поэтому лучше научиться распознавать их на раннем этапе, чтобы разрыв не был таким болезненным.

Мы в AdMe.ru хотим разобраться, какие неявные признаки отличают отношения, которые не стоит спасать.

Раздражение

Если вас раздражают какие-то привычки любимого человека, которые раньше казались милыми, это может стать первым сигналом на пути к утрате прежних чувств. А уж если это привычки, от которых вы неоднократно просили избавиться (например, не разбрасывать грязные вещи по комнате), то это раздражение вполне понятно, оно говорит о невозможности достучаться до партнера. Но совсем плохо, когда оно выливается наружу в грубой форме, которую человек даже не пытается смягчить.

Размолвки по денежным вопросам

Даже если у пары нет совместного бюджета, тем не менее некоторые считают своим долгом покритиковать или хотя бы мягко пожурить партнера за «ненужные траты», пусть они и оплачены из собственного кармана. Это не только навязывание своей воли, но и проявление пренебрежения к нуждам другого.

Ограниченный совместный досуг

Казалось бы, что плохого в домашних посиделках перед телевизором? Совместный просмотр фильмов и сериалов и их живое обсуждение действительно могут пойти на пользу отношениям, если только вы не используете эти просмотры как единственную возможность не разговаривать друг с другом, уткнувшись в картинку на экране. Да еще и сидя втихую в телефоне.

Незаинтересованность в хобби

С одной стороны, если у человека нет никаких личных увлечений, это может создать опасную концентрацию его интересов на одном только партнере. С другой стороны, не менее тревожный сигнал — если в паре один не проявляет никакого внимания к хобби другого и не поощряет его развитие. Представьте, вы всегда мечтали заняться конной ездой, а вам говорят: «Да куда уж, поздновато тебе, только деньги зря выбросишь». Партнеры могут не иметь общих хобби, но они должны быть в достаточной степени заинтересованы друг в друге, чтобы делиться рассказами о своих занятиях.

Отсутствие благодарности

Когда заботу начинают принимать как должное, она не порождает ответного тепла. Зато если ее не получают в том масштабе, к которому привыкли, это вызывает негатив. Если вы чувствуете, что на ваши старания не обращают внимания, или, напротив, вы сами давно не говорили партнеру слов благодарности, которых он заслуживает, то это повод задуматься.

Высмеивание

Поначалу вам может казаться, что над вами мило подшучивают, и это здорово, если вы не лишены самоиронии и тоже способны посмеяться над собой. Но присмотритесь внимательно: а что, если ваш партнер ищет поводы для смеха только в чужом поведении? И когда вы в последний раз смеялись вместе, искренне смеялись, а не выжидали, когда перестанут ехидничать над каким-то вашим неудачным поступком или словом?

Постоянное недовольство

Недовольство окружающим миром вполне может расположить друг к другу одиноких романтиков. Но если человек все время критикует своих близких и признается, что вы его единственная родственная душа, как знать, не разделите ли вы впоследствии их участь? И конечно, за несколько лет постоянные жалобы способны вывести из себя кого угодно и даже привести к депрессии.

Критика в адрес ваших близких

Уже сам факт того, что ваш партнер критикует ваших друзей или родственников, заставляет насторожиться. Но еще опаснее может прозвучать мягкое и ненавязчивое предложение: «А вот мои родные/друзья так тебя любят, давай лучше к ним заедем?». Не надо позволять манипулировать собой, вы имеете такое же право на встречи с близкими, что и ваш партнер.