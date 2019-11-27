7 привычек, из-за которых, как мы считаем, распадаются пары. На самом деле все наоборот

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Те, кто состоял или сейчас находится в отношениях, знают, что для создания крепкой пары нужно работать над собой, уважать партнера и его решения, идти на компромисс и поддерживать друг друга. Но психологи утверждают, что некоторые привычки, которые мы считаем токсичными, на самом деле тоже способствуют укреплению и развитию отношений.

Мы в AdMe.ru изучили исследования специалистов в области семейной психотерапии и хотим поделиться с вами найденной информацией.

1. Делать замечания партнеру

Кейтлин Кантор, сертифицированный сексолог и гештальт-терапевт, говорит о том, что критика со стороны партнеров неизбежна. У каждого из нас есть свои представления о том, как, например, мыть посуду или делать уборку, и если наш партнер делает это по-другому, это может вызвать у нас сильный дискомфорт. И часто мы не можем сдержаться и не сказать человеку, как «правильно».



Но по словам Кейтлин, то, как пары умеют обходиться с критикой, определяет, создаст она между ними дистанцию или обеспечит близость. Если в паре баланс, критика и умение ее принимать позволяют создать более глубокую связь между людьми. Ведь если мы способны услышать от партнера честное «Да, ты немного поправилась / поправился», мы не боимся быть уязвимыми. В то же время критикующему важно понимать, насколько ему доверяют и открываются, и не делать необоснованных замечаний.

2. Оставлять конфликты нерешенными

Американский психолог и исследователь Джон Готтман в течение 40 лет проводил работу по прогнозированию разводов и стабильности браков. По его словам, 69 % счастливых пар могут оставлять конфликты нерешенными на протяжении 10 лет, но семьи не оказываются из-за этого в тупике и способны обойти эту тему.



В отношениях важно общаться, проговаривать свои переживания и эмоции, но нужно понимать, что 100-процентная совместимость вряд ли возможна и разногласия всегда будут. Иногда выяснение того, кто прав, отнимает у людей больше энергии, чем сама проблема. Поэтому прежде чем начинать войну, лучше подумать, так ли важно, например, какого цвета будет плитка в ванной, чтобы из-за этого ругаться.

3. Испытывать влечение к другим людям

Флирт является частью человеческой натуры, и, по мнению некоторых психологов, занимающихся эволюционной психологией, это основа цивилизации в том виде, в котором мы ее знаем. Поэтому испытывать легкий интерес к другим людям нормально. Но, конечно, не нужно переходить грань и регистрироваться на сайтах знакомств или изменять любимому человеку.



Будучи в отношениях, стоит доверять друг другу и понимать, где есть повод для ревности, а где его нет. Ведь если каждый раз одергивать партнера из-за того, что он посмотрел на кого-то на улице или улыбнулся девушке, это будет вызывать в нем только раздражение. Важно делиться друг с другом тем, что вас беспокоит, но не делать это в форме допроса, ведь постоянные претензии и контроль могут убить чувства в вашей паре.

4. Встречаться много лет и не жениться

По статистике, средняя продолжительность брака в США составляет 7 лет, в России самым кризисным периодом считаются 5–9 лет после свадьбы: именно в это время фиксируется больше всего разводов. Поэтому регистрация отношений не гарантирует того, что они будут долгими и здоровыми.



Сейчас все больше людей считают приемлемым для себя гостевой брак или годами «сожительствуют». И несмотря на то, что этот термин до сих пор имеет негативный оттенок, они могут чувствовать себя счастливыми в паре. Выбирая форму отношений, важнее находить компромисс и прислушиваться к себе и своему партнеру.

5. Проявлять гнев

Подавление эмоций, в том числе гнева, может нам навредить. Доктор Эрнест Харбург и его команда из Школы общественного здравоохранения Мичиганского университета несколько десятилетий изучали это состояние и выявили, что у тех, кто держит гнев в себе, больше шансов заболеть бронхитом и получить сердечный приступ. Также высока вероятность, что продолжительность их жизни будет меньше, чем у людей, которые проявляют злость, когда их кто-то раздражает.



Джон Готтман утверждает, что проявление гнева не вредит отношениям, а счастливые пары так же часто испытывают злость, как несчастные. По его словам, гнев в браке является даже функциональным. Ключевым здесь является не частота его возникновения, а то, как люди реагируют на эту эмоцию и насколько их реакция деструктивна.

6. Не проводить с партнером все свободное время

Предприниматель и блогер Марк Мэнсон говорит, что когда мы влюбляемся, мы даем волю иррациональным желаниям и убеждениям. Одно из этих желаний связано с полным поглощением партнера и слиянием с ним. Мы хотим проводить друг с другом сутки напролет, забывая о своих и его делах. Но проблема в том, что чем ближе мы становимся к человеку, тем меньше он оказывается похожим на тот образ, в который мы влюбились.



Поэтому важно стараться давать друг другу личное пространство и иметь свои увлечения. Это позволяет избежать слияния с другим человеком и созависимости. Марк Мэнсон советует всегда помнить, что сделало нас и партнера теми, кто мы есть, и давать друг другу воздух.

7. Отпускать саркастичные шутки в адрес партнера

Согласно исследованию психологов из Галле-Виттенбергского университета имени Мартина Лютера, для многих людей признаком счастливых отношений является возможность иронизировать и допускать тонкий сарказм по отношению к партнеру. Но это касается только тех, кто способен посмеяться над собой и не испытывает из-за этого страха. В пример можно привести Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса: они постоянно подкалывают друг друга и делают это публично.



Ученые приводят любопытный факт: люди, которые боятся того, что над ними будут смеяться, склонны быть менее довольными своими отношениями и не доверять партнеру.

Какие из этих привычек есть в вашей паре? Как они влияют на ваши отношения?