6 типов сновидений (например собственные похороны), которые могут быть симптомами психического заболевания

Признаки депрессии иногда сложно заметить сразу. Но вы намного ближе к ней, чем думаете, если каждую ночь вас преследуют устрашающие сновидения. А именно:

Некое мрачное место (к примеру кладбище) или даже собственные похороны. Во время такого сна и после пробуждения больной часто чувствует свою вину за подобный сюжет.

Умершие в образе живых. Интересно, что если в течение сна к человеку приходит понимание того, что этих людей нет в живых, то они принимают облик покойников.

Кошмары с ощущением неописуемого ужаса. Проснувшись, человек не сразу понимает, что это был всего лишь сон, а в момент осознания чувствует радостное облегчение: «Слава богу, мне это всего лишь приснилось». Подобные сны считаются эквивалентом панических атак.

Параллельные сны — несколько несвязанных между собой снов, каждый из которых в течение одной ночи сменяет другой.

Сон во сне — когда вам снится, что вы хотите спать, затем — что вы засыпаете и видите внутри сна еще один сон. То, что происходит в следующем сне, вы воспринимаете как реальность, отчетливо при этом осознавая, что перед этим видели сон. А когда вы действительно просыпаетесь, вам уже сложно понять, проснулись ли вы на самом деле или это очередной сон.

К слову, впервые такие сновидения описал Н. В. Гоголь в своем рассказе «Портрет», где каждое пробуждение героя оказывалось лишь частью его кошмара.