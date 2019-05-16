6 типов сновидений (например собственные похороны), которые могут быть симптомами психического заболевания
Во сне для нас нет ничего невозможного и мы можем буквально попасть в мир своей мечты: быть миллиардером, встречаться со звездой, жить в сказочном месте. Но еще в ночных грезах мы можем ограбить банк, разделаться с врагами или даже покончить собой... Как выяснилось, образы и сюжеты второго типа могут быть симптомами определенного психического расстройства.
AdMe.ru узнал самые распространенные сны, по которым можно определить нарушение психики. Разумеется, речь идет о сюжетах, которые человек видит не однократно, а со стабильным постоянством.
1. Сны, которые видят при шизофрении
Шизофрения — это тяжелое психическое заболевание. Исследование подтвердило: чем дольше человек болен данным расстройством, тем насыщеннее его сны. Цвета становятся ярче, а переживание эмоций — сильнее.
Например:
-
Несвязанные между собой пугающие образы.
-
Жесткое и насильственное содержание.
-
Сны, в которых человек видит себя со стороны: маленьким ребенком, мертвецом или в облике какого-то животного.
-
Объекты, например люди или автомобили, движутся задом наперед.
-
Переживание давно забытых эмоций и чувств.
-
Нереальные или параллельные миры; ад или рай.
-
Один и тот же повторяющийся сюжет. Доктора медицинских наук выявили факт повторяющихся в течение одной ночи сновидений при острой шизофрении.
-
Цветные сны, в которых отчетливо видно, в какой цвет окрашены все детали. Больным шизофренией цветные сны снятся в 20 раз чаще, чем здоровым людям.
-
Переживание абсолютной реальности того, что происходит во сне. Очнувшись после такого сна, больные еще долго не могут понять, было это во сне или наяву. Феномен впервые был описан Ф. М. Достоевским в романе «Братья Карамазовы»: Иван Карамазов не мог понять, в действительности ли он беседовал с чертом или это ему привиделось.
2. Сновидения при биполярном расстройстве
Биполярное расстройство — это маниакально-депрессивный психоз, характеризующийся нетипичной сменой настроения. Если, как правило, шизофреники в упоминании своих снов немногословны, то биполярники свои сны описывают очень подробно:
-
Переживание непередаваемого счастья. Такие сны называют маниакальными, так как чаще всего они наблюдаются в гипоманиакальных состояниях. Это очень яркие и красочные сновидения, которые остаются в памяти надолго. Например, вы можете быть божественным существом, которому все поклоняются, чувствовать власть и блаженство от происходящего. Нейропсихология объясняет такие сны как переход депрессии в маниакальное состояние.
-
Серийные сны, или сны, которые могут продолжаться на протяжении нескольких лет. Сюжеты в подобных снах — это некий сериал, где каждая новая «серия» начинается с того места, на котором сон прервался в последний раз.
3. Сны людей, страдающих депрессией
Признаки депрессии иногда сложно заметить сразу. Но вы намного ближе к ней, чем думаете, если каждую ночь вас преследуют устрашающие сновидения. А именно:
-
Некое мрачное место (к примеру кладбище) или даже собственные похороны. Во время такого сна и после пробуждения больной часто чувствует свою вину за подобный сюжет.
-
Умершие в образе живых. Интересно, что если в течение сна к человеку приходит понимание того, что этих людей нет в живых, то они принимают облик покойников.
-
Кошмары с ощущением неописуемого ужаса. Проснувшись, человек не сразу понимает, что это был всего лишь сон, а в момент осознания чувствует радостное облегчение: «Слава богу, мне это всего лишь приснилось». Подобные сны считаются эквивалентом панических атак.
-
Параллельные сны — несколько несвязанных между собой снов, каждый из которых в течение одной ночи сменяет другой.
-
Сон во сне — когда вам снится, что вы хотите спать, затем — что вы засыпаете и видите внутри сна еще один сон. То, что происходит в следующем сне, вы воспринимаете как реальность, отчетливо при этом осознавая, что перед этим видели сон. А когда вы действительно просыпаетесь, вам уже сложно понять, проснулись ли вы на самом деле или это очередной сон.
К слову, впервые такие сновидения описал Н. В. Гоголь в своем рассказе «Портрет», где каждое пробуждение героя оказывалось лишь частью его кошмара.
-
Сны с переживанием редупликации самовосприятия. Расшифруем: например, в то время как вас хоронят, вы можете наблюдать со стороны за своими похоронами. В один момент вы ощущаете себя сразу мертвым и живым. Вы также можете увидеть во сне, как участвуете в чем-то, и в то же время осознать, что вам это только снится. Более того, вы можете одновременно видеть сон и анализировать его.
4. Детали сновидений, которые могут сигнализировать о психической анестезии
Психическая анестезия — неполная утрата способности переживать позитивные и негативные эмоции. Не только в период бодрствования, но и во время сна:
-
Потеря чувства собственного «я», своего тела или эмоций. Например, вы ощущаете во сне свою душу, но не чувствуете собственного тела. Или смотритесь в зеркало, но при этом не видите своего отражения.
-
Сны, в которых вы умираете несколько раз за ночь.
-
Ощущение «нереальности» того, что в них происходит. То есть вы отчетливо осознаете что, все вокруг лишь фантазия.
-
Отсутствие каких-либо чувств или, наоборот, переживание забытых эмоций, которых давно не было в реальной жизни. Вам может присниться, например, как на вас нападает собака и кусает вас, но при этом вы не будете испытывать страх.
-
Сны с деперсонализацией: знакомые места и близкие люди воспринимаются как что-то чужое и незнакомое. Например, вам может сниться ваш собственный дом, но вам будет казаться, что вы видите его впервые.
-
Потеря ощущения сна, в котором вы можете полностью его контролировать и даже сами себя будить.
-
Восприятие происходящего чужими глазами, но при этом без потери ощущения собственного «я». Макс Фрай в романе «Жалобная книга» описывает этот феномен на примере людей с необычной способностью.
5. Сновидения при обсессивно-компульсивном расстройстве
Желание мыть руки по 10 раз в день или постоянно возвращаться домой, чтобы проверить, точно ли выключен утюг, — это обсессивно-компульсивный синдром. Навязчивое состояние не покидает пациентов даже во сне.
Вот его характеристики:
-
Борьба во сне с навязчивыми контрастными желаниями. Вам может присниться, как вы боретесь с неким страхом, но сдаетесь. Проснувшись, вы будете чувствовать вину за то, что опустили руки.
-
Эмоциональность, сильное чувство вины, стыд и гнев.
-
Осознание того, что вы обладаете какой-то волшебной силой и способны контролировать окружающих.
6. Образы при посттравматическом стрессе
Посттравматический стресс отличается от обычного тем, что возникает в результате психотравмирующей ситуации и, как правило, вызывает ночные кошмары:
-
У людей с таким синдромом могут повторяться сны с психотравмирующей ситуацией. Так, человеку, перенесшему войну, нередко снится, как в него стреляют, а у него в этот момент заканчиваются патроны.
-
Повторяющиеся время от времени одинаковые и чаще всего бессмысленные образы. Причем вы можете помнить их и даже знать, чем закончится сон, а также изменить его концовку.
-
Прерванные сны, которые всегда заканчиваются на одном и том же месте.
-
Восприятие отдельных частей образов сна. Например, вам может присниться человек по пояс или отдельно говорящий зловещим голосом рот.
-
Сны, окрашенные только в один цвет.
-
Вы в страхе убегаете от кого-то и по закону подлости чувствуете, что замедляетесь. Изображение как при замедленной съемке. Обычно вы не видите, кто за вами гонится, но чаще всего догадываетесь, кто это.
-
Перевоплощение в животного или даже в дерево. Обычно в таких снах нет слов и мыслей.
-
Сны, которые вы контролируете от начала до конца.
-
Ощущение себя другого пола. Женщина, например, может чувствовать себя мужчиной с усами.
-
Отождествление себя с преступником, даже если вы «украли» лишь шоколадку. Такие сны встречаются у 30 % осужденных за противозаконные действия.
Поделитесь своими самыми странными снами. Снился ли вам какой-нибудь из этих снов?
Иллюстратор Leonid Khan специально для AdMe.ru