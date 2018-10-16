5 причин, по которым красивые женщины остаются в одиночестве

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Внутренний мир безусловно важен, но первое впечатление складывается, исходя из внешних данных. И когда люди видят перед собой невероятную красотку, то думают, что ее жизнь удивительно легка и наполнена только приятными сюрпризами, которые ей устраивают многочисленные поклонники. Тем не менее в личной жизни красавицам везет даже меньше, чем девушкам с более заурядной внешностью, и мы попробуем разобраться почему.

AdMe.ru попытался выявить все побочные эффекты, которые вызывает красота.

У них синдром принцессы

Красивые женщины знают, что могут управлять людьми: им легче договориться о дополнительной скидке, им с удовольствием оказывают услуги и реже отказывают. Но когда самооценка достигает своего максимума и возникает чувство особенности, а за ним и уверенности в том, что она достойна только лучшего, то это может легко перейти в синдром принцессы. Такие женщины начинают рассматривать привилегии как норму. Они уверены, что все им должны только из-за их красоты, поэтому они могут неоднократно подводить людей: проваливать задания, регулярно опаздывать или вовсе не приходить на встречи, позволять себе колкие высказывания в чужой адрес. При таком поведении пропадает желание общаться даже с самой красивой девушкой.

Они страдают неврозами

Красивые женщины привыкли ухаживать за собой, но некоторые переходят грань и начинают будто специально находить в себе изъяны. Каждый прыщик или морщинка вызывают панику, а визиты к пластическому хирургу и косметологу становятся все более частыми: на поддержание своей внешности красотки тратят около трети своего дохода. Мало какому мужчине понравится женщина, чье стремление состоит только в желании купить восхищение окружающих.

Зависимость от комплиментов

Некоторые люди страдают зависимостью от комплиментов, которая выражается в потребности постоянной похвалы. И вот 3 признака, по которым можно понять, что перед вами именно такая женщина: В ее окружении много людей, которые непрерывно ей льстят. И если обычно люди быстро устают от неприкрытой лести, то зависимые женщины способны принимать подобные комплименты бесконечно.

Она не упускает возможности рассказать другим о комплиментах, которые она получала. Например: «Кстати, однажды мой друг сказал, что у меня роскошные волосы и мне нужно сниматься в рекламе шампуня».

Но бывает и другая реакция, когда вместо простого «Спасибо» в ответ на комплимент женщина начинает говорить нечто вроде «Ой, да что вы», «Вы мне льстите» и прочие принижающие ее вещи. Цель такого поведения одна: вытянуть еще больше комплиментов. Но мужчинам быстро надоедает постоянно заверять красивую девушку в ее привлекательности.

Они чужие

Красотки часто становятся изгоями, особенно в обществе других женщин. Красота воспринимается как угроза: если остальные женщины в окружении не замужем, то они будут бояться конкуренции, если у них есть партнеры, то они будут бояться измены. Само присутствие красавицы может вызывать напряжение, именно поэтому чаще всего стараются избегать их общества и не знакомить с представителями противоположного пола.

Они притягивают не тех

У красивой женщины всегда есть ухажеры, только чаще всего она притягивает не тех людей. Скромным мужчинам не хватает решительности, чтобы подойти к красотке, зато не боятся проявлять активность: Самовлюбленные мужчины, которые ухаживают ради спортивного интереса и охотятся за очередным красивым трофеем.

Мужчины, которые относятся к женщине как к собственности и уверены в том, что ее можно купить, игнорируя при этом все остальное: внимание, уважение, любовь.

Мужчины, которым нужна красивая женщина в качестве «аксессуара» и демонстрации собственного статуса.

Мужчины, которые хотят вызвать зависть у окружающих. Как только женщина начнет собирать чуть меньше восторженных взглядов, ее без сожаления поменяют на другую. Красавица настолько устает от подобного рода мужчин, что начинает избегать всех представителей сильного пола.

А что бы выбрали вы: быть невероятно красивой, но одинокой — либо иметь простую внешность, но быть счастливой в личной жизни?