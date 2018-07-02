5 негативных эффектов, подстерегающих тех, кто встал на путь позитивного мышления

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В современном обществе принято считать, что оптимистично настроенные люди вызывают у окружающих раздражение. Его причиной обычно называют зависть из-за невозможности сделать свою жизнь такой же позитивно наполненной. Тем не менее ученые не спешат соглашаться с этим и все чаще приводят доказательства существования губительных побочных эффектов тренда на оптимизм.

AdMe.ru познакомился со списком причин, почему следование концепциям позитивного мышления может оказаться опасным. Узнайте и вы, в каких случаях такое положительное слово, как «оптимизм», может приобретать негативные оттенки.

1. Некорректное восприятие себя

По современным меркам уверенность в себе считается хорошим качеством развитой личности. Однако многие зачастую переоценивают себя. В ответах на личные вопросы о том, например, как человек управляет автомобилем или насколько он интересен окружающим, 80 % респондентов, по мнению экспертов, склонны к оптимизму, который в действительности является лишь когнитивным искажением. Другими словами, многие люди оценивают себя выше среднего, в то время как факты этого не подтверждают. Например, по статистике, около половины браков заканчиваются разводом. Но большинство молодоженов уверены, что именно их это не коснется. Таким образом, заменяя самообман и неадекватную самооценку понятием «оптимизм», люди по факту получают немало непредвиденных разочарований в жизни, поскольку в данном случае искаженное в их понимании позитивное мышление не имеет под собой подкрепленных фактов.

2. Завышенные ожидания и нереалистичные планы

В мире, где никто никому ничего не должен, гиперпозитив дополнительно создает иллюзию, что все, вероятно, сложится само собой, а если нет, то это нормально. Ученые говорят, что оптимистическая предвзятость нередко заставляет людей забывать в процессе планирования о «плохом прогнозе погоды», то есть о проработке возможных вариантов, когда события могут отличаться от ожидаемых, а следовательно, и о готовности к ним. Самонадеянность и непоколебимая вера в то, что все всегда будет хорошо, «помогают», к примеру, срывать сроки в выполнении каких-либо проектов, а также ставить фактически невыполнимые задачи. Причем, согласно тем же исследованиям, такой отрицательный опыт не изменяет поведение человека. Каждый раз он ходит по кругу: надеется на авось, а если подобный план не срабатывает, то указанная выше надежда не умирает никогда. Другими словами, искажая понятие оптимизма и нереалистично оценивая ситуации, люди сами для себя стараются снизить уровень личной ответственности и превращают это в современную норму.

3. Откладывание переживания негативных эмоций

Психологи всерьез обеспокоены тем, что в настоящее время под давлением оптимистической пропаганды люди стараются избегать негативных эмоций, откладывают их на потом и таким образом усугубляют свое эмоциональное состояние. Установки типа «не буду думать об этом сегодня — подумаю об этом завтра» в контексте «ничего страшного не произошло, все отлично» могут накопительным итогом сыграть злую шутку и обернуться позже проблемами со здоровьем. Специалисты не рекомендуют в стрессовых ситуациях искусственно бодриться и закрывать глаза на все. Лучше пережить подобное событие и прочувствовать все эмоции, какими бы негативными они ни были. Только после этого, отпустив ситуацию, можно начать оптимистично искать плюсы и идти дальше. Кроме того, по мнению некоторых экспертов, подобное позитивное избегание притупляет вкус действительно положительных событий.

4. Избирательное внимание

Чрезмерный оптимизм заставляет человека сосредоточить свое внимание только на том, что он хочет видеть. В этом случае игнорируются важные факторы, предупреждающие знаки и события, которые позволяют создать объективное видение той или иной ситуации. Из-за переизбытка оптимизма некоторые люди упускают из виду мелкие проблемы, которые впоследствии могут перерасти в более серьезные. Например, согласно исследованиям, экстремальные оптимисты не слишком заботятся о состоянии задолженности по кредитам, а также экономят меньше денег. Интересно, что спутниками избирательного внимания зачастую оказываются самоуспокоение и иллюзия контроля, которые также мешают здравой оценке существующих обстоятельств.

5. Обратный эффект оптимистических настроек

Ученые пришли к парадоксальному выводу: чем больше человек ощущает, что окружающие ждут от него оптимизма, тем больше негативных эмоций он испытывает. Кажется, что современное общество создает новый вид индивидуума, homo optimisticus (гомо оптимистикус — человек оптимистичный). Очевидно, что несоответствие критериям фонтанирующего позитива заставляет людей чувствовать себя в плохом смысле не такими как все. Попытки привести себя в нужную кондицию и просто осознание факта своей оптимистической несостоятельности способны довести человека до депрессии, то есть до такого состояния, с которым оптимизм изначально был призван бороться. Таким образом человек не обретает ощущения счастья и спокойствия, а просто гонится за некими позитивными установками.

Зачастую общество склонно воспринимать оптимизм категорично, считая, что позитив — это только хорошо, а негатив, или пессимизм, — это только плохо. При этом забывается главное: оптимизм также может предполагать и учитывать наличие неблагоприятного исхода. Но все же он вопринимается как нечто временное и проходящее, стоит только приложить усилия. В реальной жизни оказывается, что понятия «оптимизм» и «пессимизм» не настолько полярны. Порой здравый скепсис может уберечь от непредвиденных последствий, в то время как безудержный оптимизм не способен предотвратить разочарование. Позитивное мышление — это прекрасный способ чувствовать жизнь и наслаждаться ею. Но не стоит ставить себе обязательную сверхзадачу пытаться превратить полосатую зебру в белоснежного медведя. А вам удавалось испытать на себе негатив от чрезмерного оптимизма? Или, возможно, вы сталкивались с ситуациями, когда пессимистический настрой, наоборот, шел на пользу?