4 типа лжи, которыми пользуются даже идеальные пары. А зря

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Истории известно немало случаев, когда мошенники успешно обманывали честных людей, вспомнить хотя бы финансовые пирамиды. И традиционно ложь считалась социально неприемлемым явлением. Однако современные ученые пришли к другому мнению: все врут, и в этом нет ничего плохого. Психологи выделили 4 типа лжи и объяснили, в каком случае намеренное искажение правды опасно для отношений, а когда с этим можно мириться.

AdMe.ru внимательно изучил массу исследований и выяснил, почему кристально честных людей не существует на свете.

Во вранье нет ничего трагического

Персонаж известного сериала доктор Хаус повторял: «Все врут» и был прав. Однажды психологи провели масштабное исследование и выяснили, что каждый из нас врет минимум 1–2 раза в день. В большинстве случаев эта ложь безобидная и никому не приносит вреда. То, что все люди — лжецы, не должно вас удивлять. Способность говорить неправду появилась у нас благодаря эволюции и помогала нашим предкам выживать в тяжелых условиях. Ложь — это умение манипулировать другими без применения физической силы. Она с древних времен давала человечеству возможность бороться за лучшие ресурсы, партнеров и за власть, конечно. Первая неправда срывается с наших губ в 4–5 лет. Именно в этом возрасте дети учатся врать. Но нейробиологи говорят, что ложь — это важный социальный навык. Она развивает способность распознавать правила поведения в обществе, развивает фантазию и даже учит сопереживанию (через способность поставить себя на место другого человека). Так что вранье — обычная часть нашей жизни, в том числе и семейной. Однако ложь бывает разных типов, и, чтобы сохранить свои нервы, важно научиться отделять опасную ложь от безобидной. Вот 4 причины, по которым мы слышим неправду даже от самых близких людей.

1. Желание соответствовать ожиданиям партнера

Это самый безобидный тип лжи, которым мы пользуемся чуть ли не каждый день. Если вы думаете, что кристально честны с окружающими, то вспомните, сколько раз вы говорили «ты прекрасно выглядишь», хотя вовсе так не считали. Психологи называют такую ложь добросердечной. А еще те же самые психологи говорят, что в 85 % пар партнеры в начале отношений врут друг другу. Они говорят неправду о количестве бывших, скрывают поступки, которые кажутся постыдными. И все для того, чтобы соответствовать ожиданиям любимого человека. Впрочем, в браке количество лжи снижается в несколько раз: супруги врут друг другу в 1 из 10 разговоров. Да и то ложь эта безобидная: к примеру, один из партнеров говорит, что забыл вынести мусорное ведро, хотя на самом деле ему просто было лень. Если вы не хотите слушать даже такую безвредную ложь, подумайте в первую очередь о своем поведении. Исследования показывают, что в случае с «маленькой ложью» виноват не тот, кто врет, а тот, кому пытаются повесить лапшу на уши. Возможно, вы так сильно задрали планку, что партнеру просто приходится приукрашивать свои поступки и скрывать правду о себе.

2. Попытка привлечь внимание

Наверное, у каждого из нас есть близкий знакомый или родственник, который очень любит находиться в центре внимания. Однако иметь основания быть интересным для всех сложно. И тут на помощь приходит ложь. Такие люди придумывают истории, чтобы притянуть к себе внимание партнера или друга. К этому типу относятся как те, кто приукрашивает свою жизнь, так и жалобщики всех мастей. Вообще говоря, такая ложь для окружающих безобидна: ну придумывает человек несуществующие события, и что с того? Только вранье и приукрашивание своей жизни значит, что человек недоволен собой. Ему не хватает смелости взглянуть в глаза реальности и взять жизнь в свои руки.

3. Преследование корыстных целей

Этот тип лжи основан на корысти. Человек, который говорит неправду, пытается добиться для себя вполне определенной выгоды. Это самая настоящая «большая ложь» во благо себе. К ней относятся попытка утаить измену или финансовые махинации с общим счетом. Психологи отмечают, что чем ближе люди друг к другу, тем больше вероятность, что ложь будет глобальной. Например, нам незачем особо врать малознакомому человеку, а вот родные часто лгут друг другу по-крупному. Изощренные лжецы озабочены тем, какое впечатление производят на окружающих. Это обаятельные экстраверты, которым хочется верить. Однако психологи точно знают, кто почти не врет, даже чтобы получить выгоду для себя. Это люди в депрессии. Находясь в самом мрачном настроении, они оценивают себя и окружающих с безжалостной честностью. Правда, некоторые врачи утверждают, что убийственная честность вредна для здоровья — иногда небольшой самообман может спасти вас от хандры.

4. Ложь ради удовольствия

Самый опасный тип лжецов — патологические вруны. Они говорят неправду и наслаждаются этим. Их ложь бессмысленна и беспощадна. Раньше врачи считали это признаком психического заболевания, но с тех пор как им стали доступны технологии МРТ, выяснилось, что ложь активирует в мозге специальные центры удовольствия. Наш мозг получает положительные импульсы, если мы врем успешно. И существует риск, что на одной-единственной лжи мы не остановимся: мозг буквально подсаживается на вранье. Чем больше врет такой человек, тем больше вероятность, что это повторится. Патологические лжецы никогда не исправляются.

Как вычислить лжеца

В одном исследовании группа психологов установила, что мы можем раскусить вруна примерно в 50 % случаев. Вот несколько способов, которые помогут вывести лжеца на чистую воду: Люди охотно врут по электронной почте и СМС, чем глядя в глаза. Если вам предстоит серьезный разговор или выяснение отношений, лучше это делать лично.

При личном разговоре лжецам часто требуется пара секунд чтобы придумать ответ. По паузам в разговоре можно вычислить человека, который что-то скрывает.

Люди, которые врут, испытывают потребность возвести что-то вроде стены между вами. В разговоре они могут положить перед собой ручку или просто сложить руки на груди.

В момент, когда человек врет, к лицу и голове приливает кровь. Из-за этого появляется неосознанное желание потрогать свое лицо.