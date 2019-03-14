3 ответа на вопрос, почему мы влюбляемся в выдуманных персонажей

16 6

25

9.3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Все мы когда-либо были влюблены в литературного / кинематографического героя / героиню. У кого-то увлечение проходило быстро и безболезненно, а кто-то проносил любовь сквозь года. В нашей статье вы ознакомитесь с 3 наиболее важными причинами возникновения этого феномена.

У редакции AdMe.ru тоже есть несколько любимых персонажей, к которым мы привязаны довольно сильно. А есть ли они у вас? Расскажите нам в комментариях.

Мы влюбляемся в персонажа, отождествляя себя с его объектом любви

Нам хочется, чтобы главный герой как бы для нас совершал подвиги, ставил наши интересы на первое место и в конце концов рисковал ради нас своей жизнью! Чувствовать себя любимым, несмотря на развитие сюжета (он может развиваться и в негативном ключе), — самое главное, ведь любимый герой проявляет к нам страстное и сильное чувство. Нам нравятся те персонажи, которых мы бы хотели встретить в реальной жизни. Но нечасто судьба балует нас подобными встречами, поэтому данные сюжеты легко можно реализовать у себя в голове, читая книгу или просматривая фильм.

Наш мозг не воспринимает сюжет книги или фильма как вымышленную историю

Во время чтения наш мозг активирует те же участки, что и при реальном проживании различных ситуаций. Получается, что для нашего сознания нет разницы между вымышленными историями и реальной жизнью: мы реагируем на чувства вымышленного героя так же, как и на настоящего человека, тем самым проявляя эмпатию (умение понять чувства и эмоции другого человека и поставить себя на его место). Этим и обусловлен феномен влюбленности в несуществующего персонажа. Ведь когда мы читаем или смотрим его историю, мы не воспринимаем его как ненастоящего. А так как в основном главного героя или героиню описывают с лучшей стороны, мы находим в его характере те черты, которые нам наиболее симпатичны. Кстати, когда ученые сканировали мозг во время чтения, она обнаружили, что при прочтении таких слов, как «мыло», «кофе» и «лаванда», активируются участки, отвечающие за распознавание запахов. Также при описании движений и текстур поверхностей активируются участки, ответственные за распознавание движения и сенсорных ощущений. Другими словами, мы реально можем «прожить» все события, описанные в книге. Получается, что наше отношение к вымышленным героям мозг воспринимает реально и вполне может влюбиться так же, как и в живого человека. По крайней мере на нейробиологическом уровне.

Вымышленный герой для нас безопасен

Мы видим историю вымышленного персонажа полностью. Все его мысли, сильные и слабые стороны, мотивы лежат перед нами как на ладони. Испытывая реальные чувства к нему, мы точно не получим обратной связи, которая может нас фрустрировать (фрустрация — это состояние, которое возникает в ситуации, когда наши желания не совпадают с действительностью). То есть мы можем любить, сопереживать и восхищаться, не боясь, что нас обманут или предадут.