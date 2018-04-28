20 неочевидных правил этикета, которые выдают в вас воспитанного человека
Понятие «хороший тон» никуда не исчезло в наши дни, ведь мы все стараемся быть вежливыми людьми и думаем, что хорошо воспитаны. Как говорится, такт — это то, что никто не заметит, зато бестактность заметна всем. Но помимо очевидных правил приличия существуют и такие, которые мы не соблюдаем просто потому, что не задумываемся о них.
Мы в AdMe.ru решили собрать правила хорошего тона, которые не слишком очевидны, но, соблюдая их, мы «прокачиваем» свой образ воспитанного человека.
1. Дом и гости
- Просить ли гостей снимать обувь при входе в дом? Это то решение, которое они обязательно должны принять сами, однако специалисты по этикету говорят, что, если вы абсолютно не готовы, чтобы по дому ходили обутыми, посетителей нужно предупредить заранее. И конечно, дурным тоном считается просить снять обувь, если это вечеринка, где приглашенные одеты нарядно. Однако если гости уже разулись, уместным будет предложить одноразовые тапочки. Предлагать личную домашнюю обувь неприлично.
- Оправдания перед гостем за свой дом (небольшой беспорядок или ремонт) считаются проявлением неуважения хозяина к самому себе. Впуская человека в дом, вы оказываете ему доверие, и ваш гость уважает это и принимает дом таким, как он есть.
2. Автомобиль
- Если вы одолжили машину у друга, верните ее с бо́льшим количеством бензина. И думаем, что не стоит говорить о соблюдении чистоты салона.
- Самым безопасным местом в машине считается место прямо за водителем, однако самым удобным — на заднем сиденье справа. Поэтому хорошим тоном будет предоставить это место самому старшему или женщине, а самый младший едет посередине. Такая вот негласная иерархия.
- Невежливой и даже опасной ситуацией считается «зависание» в телефоне и сон, если вы сидите рядом с водителем. Хороший тон и правила безопасности — спокойная, не слишком эмоциональная беседа, без жестикулирования и сильных эмоций, а также умение распознать, когда ситуация на дороге требует приостановления разговора, чтобы водитель мог максимально сосредоточиться.
3. Общение
- Если вы отменили встречу по каким-либо причинам, то организация новой — это обязательно ваша инициатива, которая показывает партнеру его значимость в ваших глазах.
- Если вы встречаете кого-то знакомого, уже находясь в компании, то хорошим тоном будет представить знакомых друг другу. Даже если вы потратите на разговор немного времени, окружающие вас люди будут чувствовать себя намного комфортнее.
- Многие задаются вопросом, с какого возраста нужно обращаться к человеку на вы. Возраст «выканья» начинается с 12 лет, поэтому с подростками уже нужно вести разговор на уровне равного собеседника. Помимо этого, непозволительно обращение на ты к обслуживающему персоналу, это грубое нарушение правил приличия.
- Всем известно, что неприлично подавать собеседнику руку в перчатках, однако правило, что при рукопожатии обязательно нужно встать, не так распространено. Нельзя подавать руку, если вы курите и не можете выбросить сигарету, по крайней мере нужно обязательно извиниться за это. Не подают руки и в туалетной комнате.
- Если вы забыли имя человека, не стоит пытаться выкрутиться, избегая обращений. Просто признайте это. Фраза «Простите, не могу вспомнить ваше имя» звучит просто, вежливо и честно. Чтобы легче было запомнить имена людей на мероприятии, при знакомстве повторяйте имя человека: «Очень приятно, Анна!»
4. Общение на расстоянии
- Если не удалось дозвониться человеку с первого раза, не нужно продолжать бесконечные попытки. Считается, что для несрочных вопросов положено выдержать паузу в 2 часа между звонками. Так вы даете человеку время увидеть пропущенный вызов и перезвонить вам.
- На звонок лучше отвечать после 2–3-го сигнала, чтобы звонящий успел собраться с мыслями. В свою очередь, если человек не отвечает после 5-го гудка, лучше положить трубку.
- В наше время мессенджеров телефонный звонок — это лишний стресс. Если вопрос не срочный и есть возможность написать, выбирайте переписку. Вы потеряете меньше времени, ведь вопрос будет четко сформулирован. Собеседник ответит, когда ему удобно, к переписке всегда можно вернуться, если что-то не ясно. Конечно, данное правило относится больше к деловому этикету, однако и в обычной жизни «вторжение голосом» уже может рассматриваться как нарушение личных границ.
5. Личное пространство
- Надевая наушники, человек показывает, что не готов разговаривать в данный момент. Не стоит отвлекать его разговорами, если нет срочных вопросов. У ношения наушников есть свой этикет, и одно из правил — приглушать громкость и вытаскивать наушники, когда хотите с кем-то поговорить, так вы выказываете уважение к собеседнику.
- Понятие личного пространства существует и в общественном туалете. Если есть возможность, выбирайте кабинку не рядом с той, что уже занята, а через одну.
- Если у ребенка уже есть своя собственная комната, то, перед тем как войти, нужно обязательно стучать. Это действие и соответствует правилам хорошего тона, и одновременно учит ребенка этим правилам.
- Не у всех есть ощущение, что рабочее место человека — это абсолютно личное пространство. Тем не менее это так, поэтому считается невежливым подсаживаться к сотруднику без приглашения, заглядывать в экран, а тем более копаться в его компьютере или брать со стола что-либо, даже если это всего лишь скрепки.
6. Торжества и выход
- Считается ли хорошим тоном подарить цветы мужчине? Безусловно, да, но это должны быть значимые торжественные поводы: день рождения, отмечание профессиональных достижений или спортивных рекордов. Нужно обращать внимание и на то, что существуют «мужские» виды цветов. Это розы, орхидеи, хризантемы, герберы, гвоздики, каллы, лилии, подсолнухи, бамбук, гладиолусы.
- Пригласить в театр спутника, конечно, может как женщина, так и мужчина. Но считается, что билеты контролеру должен предъявлять мужчина, как и открывать двери перед женщиной.
- Правило закусок касается небольших банкетов с угощениями. Перед тем как отправиться за 2–3-й порцией, стоит убедиться, что количество закусок примерно вдвое больше, чем число гостей.
Соблюдаете ли вы эти правила этикета или они оказались в новинку?
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