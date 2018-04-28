20 неочевидных правил этикета, которые выдают в вас воспитанного человека

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Понятие «хороший тон» никуда не исчезло в наши дни, ведь мы все стараемся быть вежливыми людьми и думаем, что хорошо воспитаны. Как говорится, такт — это то, что никто не заметит, зато бестактность заметна всем. Но помимо очевидных правил приличия существуют и такие, которые мы не соблюдаем просто потому, что не задумываемся о них.