20+ человек, которые позволили себе маленькую хитрость

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На какие только ухищрения не идут люди ради достижения своих целей. Одни красят язык в красный цвет и, фотографируясь, выставляют его как нижнюю губу. Другие приклеивают пластиковые цветки к живым кактусам, чтобы подороже их продать. А третьи украшают стены новостройки красивым орнаментом, на самом деле скрывая под ним трещины.

Мы в AdMe.ru в очередной раз убедились, что людской хитрости нет предела, и вот 20+ наглядных примеров.

1. Это платье за € 32 подойдет абсолютно каждой женщине. Конечно, если использовать канцелярские зажимы

2. Мужчинам, чтобы выглядеть идеально, тоже пригодится эта хитрость

3. Магазин вернул покупателю деньги за этот «незаряжающийся» ноутбук. Но выяснилось, что хитрец просто прифотошопил эту надпись к стандартному фону Windows

4. Эти пластиковые цветы приклеили к настоящим кактусам

5. Когда сумма экономии немного преувеличена

«Сэкономьте $ 3. Пляжное полотенце. Старая цена $ 14. Новая — 11,99»

6. В отеле за настоящей шторой спрятали поддельное окно

7. Застройщик украсил новостройку национальным орнаментом. Позже выяснилось, что так замаскировали свежие трещины на стенах

8. Никому и ничему нельзя доверять, особенно фотографиям и видеороликам в соцсетях

9. До простоты гениальный способ выйти на пенсию раньше

10. Что делать, если парковаться можно только на 2 часа? Перепарковаться еще на 2 часа. Бинго!

11. Когда кто-то выкладывает фото с борта частного самолета, не забывайте, что это может быть лишь образец интерьера в магазине

12. Не можешь позволить себе 20-дюймовые диски? Нет проблем!

13. Пользователь сети присвоил себе чужие заслуги, опубликовав фотографии пляжа, очищенного экологической группой DB Green в Гонконге еще в 2016 году

14. С ее левой рукой определенно что-то не так

15. Эта татуировка выглядит совсем свежей. Особенно после ее прорисовки в фотошопе

16. Хитрая, но действенная реклама курсов по финансовой грамотности

17. Калькулятор бесплатный. Подождите, вам нужна кнопка «плюс»? Скачайте Pro версию

18. Хитрый и одновременно нелепый способ продать обувь под чужим брендом

19. А вы бы заметили разницу во вкусе?

20. Как накопить на путевку в Египет

21. Фото в инстаграме и реальное фото от человека, живущего в той деревне

22. Ловкий прием показаться оригинальной вещью и избежать судебной тяжбы из-за нарушения авторских прав: просто добавьте пару букв

23. «Мы с моей девушкой не смогли пройти этот лабиринт. Посмотрели ответы — они просто провели линию через „стену“ лабиринта»

24. Странный дождь, от которого волосы не намокают

Как вы считаете, кто из героев этой статьи оказался самым хитрым? Сталкивались ли вы сами с подобными уловками?