12 безобидных на первый взгляд комплиментов женщине, которые скорее ее заденут, чем порадуют

Говоря комплимент другому человеку, мы искренне хотим сделать ему приятно, отметить его выдающиеся способности, презентабельную внешность или легкий характер. На практике же некоторые «добрые слова», сказанные вроде бы из лучших побуждений, порой звучат так, что и вовсе не понимаешь: тебя только что похвалили или решили оскорбить?

AdMe.ru составил список комплиментов, услышав которые любая женщина скорее обзаведется парочкой новых комплексов, чем уверенностью в себе.

1. «Так хорошо сегодня выглядишь. Ты что, накрасилась?»

Что слышит женщина: «Обычно ты еще тот гоблин, но сегодня случилось чудо». Комплимент внешнему виду — это хорошо, а вот уточнение «сегодня» как-то вмиг все портит. Сразу складывается впечатление, что в повседневности вы выглядите если уж не совсем плохо, то как минимум неприметно.

2. «Ты такая забавная. Для девушки это редкость»

Что слышит женщина: «По сравнению с мужчиной, конечно, твое чувство юмора так себе. Но, чтобы над кем-то посмеяться, сгодится». Так сложилось в нашем обществе, что большинство профессиональных комиков — это мужчины. Однако это совсем не значит, что девушки не могут обладать остроумием и отличным чувством юмора. К тому же в последние годы ситуация меняется и появляется все больше женщин-стендаперов и разных комедийных женских шоу. Поэтому не стоит помещать мужчин и женщин на разные чаши весов и ждать, чья же «забавность» перевесит.

3. «Она так красиво стареет»

Что слышит женщина: «Кошмар, какая ты старая!» Здесь же просто комбо: вам не только сказали, что вы дама в возрасте, но и еще акцентировали внимание на том, что вы увядаете. Лучше просто не делать комплименты на эту тему. Поверьте, ни одной женщине не захочется слышать о том, что она стареет (пусть даже красиво).

4. «В жизни бы не сказала, что у тебя есть дети»

Что слышит женщина: «Ты не годишься на роль матери». Обычно эту фразу говорят женщинам, которые выглядят молодо, ухоженно и спортивно. Однако комплимент тут вообще не считывается. Девушке, услышавшей это в свой адрес, сразу приходит на ум 1 000 и 1 причина, почему с ней что-то не так: «Я плохо выгляжу? Веду разгульный образ жизни? Несерьезная? Безответственная? Нервная? Какая?» Хотя на самом деле другой человек скорее испытывает зависть к тому, что у вас есть дети, но при этом вы не соответствуете клишированному образу загнанной лошади, как «хорошие мамы».

5. «Вау! Я бы никогда не решилась такое надеть на твоем месте»

Что слышит женщина: «Ты во всем этом выглядишь просто смешно!» Приставка «на твоем месте» как бы говорит о том, что в вас есть какой-то изъян. Услышав такой комплимент в свой адрес, поневоле начинаешь искать в себе какие-то недостатки. Лучше честно сказать, что девушке не очень идет тот или иной наряд, но только в том случае, если она интересовалась вашим мнением.

6. «С тобой так легко и просто! Ты как пацан в юбке»

Что слышит женщина: «Да, с тобой круто, но как женщину тебя никто не воспринимает». Легко и комфортно чувствовать себя в компании противоположного пола могут не все, поэтому подобный комплимент направлен на то, чтобы похвалить располагающего к себе человека. Тем не менее статус «своего чувака» порадует далеко не каждую женщину.

7. «У тебя нестандартная улыбка»

Что слышит женщина: «Сходи-ка к ортодонту и поправь прикус». Даже если вам кажется, что зубы собеседника идеальны, с такими комплиментами нужно быть весьма осторожным. Многие люди живут с неправильным прикусом, и многие комплексуют на этот счет. В данном случае формулировка «нестандартная улыбка» может звучать весьма двусмысленно, лучше скажите «красивая / искренняя / приятная».

8. «Круто, что ты не зациклена на худобе»

Что слышит женщина: «Ты слишком большая и толстая!» И пусть человек искренне хотел сделать комплимент вашим аппетитным формам, воспринимаются такие слова как тонкий намек на то, что вам не мешало бы немножко (или даже нормально так, килограммов на 10–15) похудеть.

9. «Наконец-то ты начала носить платья и выглядеть как настоящая девушка!»

Что слышит женщина: «Раньше ты выглядела ужасно». Здорово, когда человек в нашем окружении решается на новые эксперименты с одеждой. И, естественно, если мы не привыкли видеть его таким, то это всегда удивляет и вызывает эмоции. Но все же лучше сделать комплимент более тактичным. Отметьте, например, что у девушки очень красивые ноги, тонкая талия и т. д., но не говорите вот это ужасное «выглядишь как настоящая девушка». А раньше фальшивой была, что ли?

10. «У тебя такой необычный голос»

Что слышит женщина: «Звучишь как ногтем по стеклу». Необычный — это какой? Слишком громкий или слишком тихий? Писклявый или грубый? Можно уже идти озвучивать мультфильмы? Давайте будем более точными, формулируя комплименты. А слово «необычный» лучше заменить, например, на «приятный».

11. «Для гуманитария у тебя отлично с логикой!»

Что слышит женщина: «До интеллектуально развитого человека ты все-таки еще не дотягиваешь». Да, мир условно делится на технарей и гуманитариев: кому-то легче запоминать текстовую информацию, а кому-то работать с цифрами. Но это не делает кого-то из нас хуже или лучше. Поэтому давайте не будем оскорблять и преуменьшать умственные способности друг друга.

12. «Мне нравится, что ты не заморачиваешься над внешним видом»

Что слышит женщина: «Ну и видок у тебя, конечно. Надела первое, что выпало из шкафа?» Скорее всего, человек хотел похвалить ваш личный стиль и сделать акцент на том, что вы не следуете слепо модным трендам, а выбираете то, в чем вам комфортно. На практике же после этих слов чувствуешь себя Золушкой в лохмотьях на сказочном балу.