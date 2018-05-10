10 табу в соцсетях для тех, кто настроен сделать хорошую карьеру

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Нет ничего удивительного в том, что в век информации мы стремимся узнать друг о друге как можно больше. Работодатели не стали исключением в этом вопросе и больше не довольствуются одним только резюме будущего сотрудника. Все чаще они смотрят странички соискателей в социальных сетях и делают выводы.

AdMe.ru подскажет вам, как не отпугнуть перспективных нанимателей своей страничкой в соцсетях.

1. Аккаунт — это «одежка», по которой вас встречают

Даже если вы держите профиль в соцсетях «для себя» — это ни больше ни меньше чем ваша самопрезентация. Личные вкусы, суждения, уровень образования, круг интересов — всю эту информацию работодатель может с легкостью взять с вашей страницы, чтобы проверить, насколько вы вольетесь в атмосферу компании. HR-отдел понимает, что аккаунт расскажет о вас гораздо честнее, чем ваше резюме. Вики Салеми (Vicki Salemi), эксперт по персоналу monster.com, отмечает, что профиль в соцсетях может сыграть на пользу кандидату, но, с другой стороны, полностью испортить впечатление о нем, если он, например, склонен размещать резко негативные или язвительные замечания на какую-либо тему.

2. Никогда не жалуйтесь на работу

Выдался ли у вас неудачный день или вы постоянно ощущаете, что работаете не на своем месте, это весьма сомнительный повод отпускать замечания в сети, говорит Салеми. Даже если подписчики наградят сотней лайков ваше мрачное чувство юмора или способность подмечать жизненные вещи, это совсем не понравится вашим потенциальным работодателям. Старайтесь отмечать только положительные моменты в работе, шутите без издевок и ни в коем случае не обсуждайте клиентов.

3. Не добавляйте в друзья своего интервьюера

Предположим, вы успешно прошли собеседование, причем не только показали себя как классный специалист, но и почувствовали, что у вас с возможным боссом много общего. Даже если вы открытый и общительный человек, не спешите искать начальника в соцсетях и добавлять его в друзья. Во-первых, будет неловко, если вы все-таки не получите эту работу. Во-вторых, общение в соцсетях требует более личных взаимоотношений, чем те, что продиктованы субординацией и рабочим этикетом. Даже если у вас с начальством сложатся по-настоящему дружеские отношения, дайте этому случиться самостоятельно и в свое время, без соцмедийного навязывания.

4. Ведите себя прилично

Когда в вашей ленте возникает фото или высказывание, от несправедливости которого вам трудно усидеть на месте, все же стоит собрать все свое терпение в кулак и если уж и вступить в спор, то максимально корректный. Если вы начали с оскорблений и негатива, то, даже извинившись в конце, не сильно исправите ситуацию. Причем речь идет не только о ненормативной лексике, но и об агрессивной формулировке. «Следует понять, насколько легко такие вещи ищутся и в каком виде вы предстаете в глазах будущего работодателя», — говорит Марк Сенеделла, основатель компании Ladders.

5. Не допускайте глупых ошибок

Это касается и тех, чьи прямые обязанности не связаны с составлением текстов, ведь правильная речь и знание грамматики необходимо в подавляющем большинстве профессий. Ошибки одинаково привлекают внимание как в резюме, так и в соцсетях. У вас может быть великолепный послужной список и выдающиеся достоинства, но одна глупая опечатка может полностью аннулировать ваше резюме. Что касается соцсетей, иногда ошибки уличают вас не только в безграмотности. Вы можете опубликовать невероятно красивое фото заката, но, если в описании вы опечатались или ошиблись, работодатель может подумать, что вы попросту невнимательны к деталям.

6. Не забывайте подписываться на любимые компании

Если вы всю жизнь так хотели работать именно в этой компании, разве вам не интересно узнать, что у нее нового? Помимо того что работодатель оценит такую преданность, вам самим будет легче понять стиль и фишки корпоративного направления, составить свой список предложений и как следует подготовиться к интервью. Многие компании публикуют свои последние достижения, а по тону и содержанию их публикаций можно понять, работников какого рода они охотно приняли бы в свой коллектив.

7. Избегайте острых тем

Большинство компаний будут рады видеть в своих рядах людей с активной жизненной позицией, а также тех, кто стремится к самовыражению. Однако есть список нежелательных публикаций, которые являются красными флажками для ваших нанимателей. К ним относятся посты о политике и религии; употреблении алкоголя и наркотиков; фото в неподобающей одежде, нижнем белье или ню; фото с грубыми жестами, провокационными действиями и сексуальным подтекстом. Неважно, насколько благую цель вы преследовали, публикуя подобную информацию в соцсетях, работодатель прочитает это как «только не этот кандидат».

8. Не сливайте в сеть все подряд

Интернет не должен знать, что вы едите. Миру неважно, сколько одежды вы перемеряли сегодня в магазине. Фон из белого тюля не делает ежедневные селфи разнообразнее. А ваши посты о самочувствии и отношениях не соответствуют уровню накала драмы. Хотите произвести приятное впечатление не только на потенциального босса, но даже на окружающих? Делитесь тем, что может быть полезно и приятно другим. Покажите, что вы активный член общества и вам есть чем обогатить жизнь людей вокруг вас. Наука, искусство, хобби, поучительные истории, музыка, кино и книги — список подходящих тем невероятно велик, и вы точно сможете найти свою нишу интересного контента.

9. Следите за фото, на которых вас отмечают

Да, возможно, вы нереально круто зажгли на прошлой вечеринке, однако наутро стоит проследить, чтобы друг не выложил в интернет доказательства вашего куража или по крайней мере не отметил вас на этом фото. Не бойтесь показаться занудой, лучше доходчиво объясните другу, что один неудачно оставленный «след» может серьезно саботировать вашу карьеру.

10. Содержите страницу в порядке

Не забывайте и сами «подчищать» информацию в профиле по крайней мере раз в месяц. При этом особенно тщательно пересматривайте свои архивные материалы. То, что некогда было забавным (например, выигранный конкурс мокрых маек), вряд ли может показаться уместным теперь, когда вы проходите соискание на должность финансового директора крупной компании. Также важно время от времени проверять настройки приватности, чтобы убедиться, что ваша личная информация действительно видна только определенному кругу лиц.

Знаете больше о том, как избежать саботажа карьеры посредством соцсетей? Оставьте полезный комментарий!