10 правил счастливой семейной жизни, которые давно не работают

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Развитие общества и экономики влияет не только на жизнь отдельного человека, но и постепенно изменяет принципы взаимоотношений в семье.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, какие представления о счастливом браке уже давно устарели, и поделиться этой информацией с нашими читателями — вдруг вы все еще в одиночку моете посуду за всей семьей.

Миф № 1: Супруги всегда спят в одной кровати и проводят отпуск вместе

Как бы ни утверждали обладатели традиционных взглядов на семью, что муж и жена должны каждую свободную минуту проводить вместе, потребность в личном пространстве не исчезает с появлением семьи. Если у жены, например, возникло желание часть отпуска посвятить себе любимой, это не должно тревожить мужа, и наоборот. Главное, чтобы при наличии детей вторая половина также получила возможность «зарядить батарейки» и соскучиться по своим любимым. Право свободно распоряжаться собой касается и сна. Британский доктор Нил Стэнли пришел к выводу, что люди, которые делят с супругами кровать, более чем на 50 % чаще страдают нарушениями сна. Как наши родители умудрялись спать вдвоем на полутораспальной кровати и были ли они счастливее от такого в прямом смысле тесного контакта — неясно, но большого выбора у них не было. А у нас выбор есть, и мы выбираем личный комфорт во благо здоровья.

Миф № 2: Младенцы непременно спят отдельно

В прошлом родители пытались следовать сомнительным советам педиатров и раньше времени отделяли от себя детей, тем самым нанося психологический ущерб и себе, и ребенку. Современные психологи пришли к выводу, что лучше укладывать беспокойного малыша вместе с родителями. Это поможет сохранить психическое здоровье каждого. К тому же сон с ребенком позволяет матери наладить с ним тесную связь, пока не начался естественный процесс сепарации.

Миф № 3: Брак должен быть официально зарегистрирован

В XIX веке совместная жизнь возлюбленных без венчания была позором: отцы отрекались от своих дочерей и проклинали их, а мужчины-виновники не могли брать сожительницу с собой во время визитов и приемов, рискуя оскорбить хозяев. В XX веке революция внесла свои поправки и в эту сторону жизни: брак без официального подтверждения хотя и не стал нормой, но перестал быть чем-то зазорным. Но только в наши дни оба участника отношений могут быть вполне довольны таким развитием событий. На первое место постепенно выходит не официальное подтверждение существования семьи, а степень переживаемой общности жизни, исключительной значимости присутствия другого.

Миф № 4: Супруги должны быть откровенны друг с другом на 100 %

В старые времена у жены не могло быть секретов о прошлом от мужа. Интересно, что мужчины старались выбирать себе жен «без прошлого», будучи сами при этом в возрасте и с бурной молодостью за плечами. Супруги новой формации страются выстраивать доверительные отношения, но это не подразумевает полной откровенности в вопросах, касающихся времени до их знакомства. Если человеку некомфортно вспоминать о каком-то случае или даже целом периоде своего прошлого, то не обязательно рассказывать об этом своей половине, а лучше оставить при себе или поделиться этим с психоаналитиком.

Миф № 5: Мужчина — добытчик, жена — хозяйка

Еще каких-то 20 лет назад мы и помыслить не могли, что мужчина может сидеть дома с ребенком, а женщина в это время работать. И уж тем более невероятной казалась возможность счастья в такой семье. Но традиционное гендерное разделение труда постепенно утрачивает свое значение, и это одно из достижений феминизма. Теперь жена не станет бросать все силы на обеспечение тыла мужу, пока тот воюет на карьерном фронте, а постарается сама стать успешной. Современные супруги стремятся к партнерству: каждый делает то, что у него лучше получается и удобно для семьи в конкретный момент.

Миф № 6: Нужна полная концентрация на партнере и семье

Распорядок дня наших бабушек и мам строился вокруг их мужей, даже если эти женщины работали. Не сварить суп часто было равносильно предательству. Например, А. Г. Достоевская посвятила всю себя заботе о муже и семье: она стенографировала его произведения, вела хозяйство, воспитывала детей, занималась изданием книг, а сама даже не всегда имела возможность побывать в театре. Но в дневниках Анны Григорьевны нет ни слова ропота на свою судьбу, даже в самые тяжелые, омраченные долгами и болезнью мужа периоды их совместной жизни. В современной семейной паре каждый сконцентрирован на своем росте. Это не исключает взаимоподдержку и помощь, но растущее влияние установки «никто не сделает вас счастливыми, кроме вас самих» не могло не отразиться на семейных отношениях. Мы больше не растворяемся в партнере, а стали одинаково внимательны и к своим притязаниям, и к потребностям любимого человека.

Миф № 7: У супругов должны быть общие увлечения

Если раньше в браке ценилось желание следовать во всем второй половине, то теперь такая общность интересов может стать лишь неожиданным приятным бонусом, а никак не обязательным условием семейного счастья. Наоборот, самодостаточность и цельность во всем, в том числе в увлечениях и интересах — залог уважения партнеров друг к другу и, как следствие, фактор удачного брака.

Миф № 8: Без детей счастье невозможно

Традиционно считалось, что главная задача семьи — деторождение. Потомство заводили просто потому, что так надо, ведь это основная цель замужества. Так сложился стереотип, что брак без детей не может быть счастливым. XXI век — время ответственного родительства. Люди больше не рожают только исходя из того, что так принято, а ориентируются на материальное положение, достижение профессионального статуса и, самое главное, желание каждого из партнеров. И если желания так и не возникает, то супруги могут вполне счастливо прожить всю жизнь без детей.

Миф № 9: Нужны мексиканские страсти и романтика

Показательным в этом отношении является сюжет фильма «Ирония судьбы, или С легким паром». Мы видим спокойные отношения героев Нади и Ипполита, которые невероятным образом разрушает свалившийся как снег на голову пьяный мужчина. В 70-х годах прошлого века, да и намного позже, в перестроечные времена с их мексиканскими сериалами можно было поверить в правдивость такой ситуации. Но на смену подобным безумствам пришла рационализация. Способность слушать и слышать друг друга и не идти на поводу у эмоций — вот что делает счастливыми современные пары. Брак становится способом самосохранения, и в нем не остается места для «психозов». Поэтому современная Надя будет ценить отношения со стабильным и рассудительным партнером вроде Ипполита, и, скорее всего, вызовет скорую помощь, чтобы странного гостя забрали в психиатрическое отделение, а то и позовет полицейских.

Миф № 10: Важно выбрать абсолютно идеального супруга

На смену потребности найти или попытаться самостоятельно воспитать для себя «идеального» человека, а потом постепенно начать в нем разочаровываться пришло понимание, что идеальных людей нет и нужно принимать возлюбленных такими, какие они есть. Это позволяет не ждать всего готового, избавляет от иллюзий и дает осознанно строить счастливые отношения.

А какая модель взаимоотношений в браке ближе вам: традиционная или основанная на современных реалиях? И кто в вашей семье варит суп?