17 твитов от сотрудника зоомагазина о том, чем отличаются корма для домашних животных

35 5 54 10k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Пользователь твиттера под ником Zaya Baka создала тред о кормах для домашних животных. Работая в зоомагазине, она проходила обучение, посещала конференции и семинары от производителей кормов и почерпнула ценные знания. Интерес к тому, как правильно кормить питомца, появился у нее не случайно. В ее семье котик когда-то болел, его пришлось долго лечить и выхаживать. Когда у девушки появилась возможность поработать с зоотоварами и более глубоко изучить вопрос питания животных, она воспользовалась ею.

AdMe.ru с позволения автора публикует ее твиты. Обращаем внимание читателей на то, что девушка делится личным опытом. Цель треда от Zaya Baka — мотивировать людей обращаться к ветеринару, чтобы подобрать подходящий корм для своего питомца и не навредить ему.

Корма экономкласса

Корма экономкласса не содержат мяса, но зато содержат добрую часть таблицы Менделеева. Говоря так, я имею в виду различные стимуляторы аппетита и усилители вкуса. Ваш питомец ест, но не насыщается, а, наоборот, чувствует лишь больший голод.

Также в корма экономкласса добавляют кукурузу, которая является сильнейшим аллергеном для братьев наших меньших. Честно говоря, я не могу назвать точного соотношения субпродуктов и злаков, это зависит еще и от производителя, но в основном кукурузы всегда больше.

В корма экономкласса добавляют остаточные отходы от мяса: рога, копыта, кожу, шерсть, перья — все что угодно, только не само мясо, как бы нас ни пытались убедить в обратном, говоря о «сочной курочке» или «нежном ягненке». Естественно, у такого продукта нет никакой пищевой ценности.

А теперь самое интересное: какие же корма попадают в категорию «эконом»? Да практически все, что мы видим в рекламе по телевизору и в сетевых супермаркетах.

Все видят рекламу, идут покупать корм, и животное с жадностью, будто не ело уже около месяца, набрасывается на него (спасибо вкусовым добавкам и стимуляторам аппетита). Мы думаем: «О, хороший корм, вон как хорошо ест». Нет.

Смысл в том, что корма экономкласса нужно намного больше, чем более дорогого, потому что, как я уже писала, животное им не наедается и становится, как говорила моя управляющая, наркоманом, которому нужна новая «доза».

Премиум-класс

Премиум-класс. К сожалению, не все производители говорят правду о своих товарах. Итак, в корме премиум-класса уже появляется костная мука — ее пищевая ценность выше, чем у «остатков», иногда есть и небольшой процент мясной муки.

В премиум-классе уже есть деления в зависимости от возраста животного и того, стерилизовано ли оно. В экономклассе эти деления тоже якобы есть, но это лишь слова на упаковке. Важно кормить стерилизованное животное соответствующим кормом, иначе могут начаться проблемы с почками, печенью, мочевым пузырем.

Супер-премиум-класс

Дальше идут корма супер-премиум-класса. Здесь значительный процент составляет мясная мука, некоторые производители убирают кукурузу, сводят ее процент к минимуму или заменяют на неаллергенные злаки. В таких кормах уже нет стимуляторов аппетита.

И да, такие корма стоят намного дороже, но на деле их расход гораздо меньше, чем экономкласса, потому что питомец наедается. Мы проводили с покупателями небольшую беседу и на калькуляторе считали, сколько они тратят на корма экономкласса в месяц.

И вы не поверите, но сумма выходила такая же или даже чуть больше, чем за 1,5 кг корма супер-премиум-класса (в среднем 1,5 кг хватает коту на месяц).

«Холистик»

Ну и вершина — класс «холистик». Holistic в переводе значит «целостный». Грубо говоря, это корма, которые полностью сбалансированы и, соответственно, лучше всего подойдут для домашних питомцев. Здесь максимальный процент мяса, полностью убрана аллергенная кукуруза да и вообще злаки.

Корма класса «холистик» для кошек, например, по составу максимально приближены к питательной ценности полевой мыши — естественного рациона котеек в дикой природе.

Я не призываю всех переходить на корма этого класса, я просто рассказываю о том, что было полезно узнать мне. Главное, о чем хотела попросить: не стоит давать своим питомцам корм экономкласса — они не наедаются.

Стоит еще сказать, что, если решите перевести своего питомца с корма экономкласса, то начинать нужно будет постепенно: не стоит сразу покупать «холистик», начните с «премиума». И сразу скажу: это будет сложно, в первую очередь для хозяина. Кот не захочет есть другую еду, ведь он уже «подсел».

Говорю «кот», потому что для меня это актуально, но касается, естественно, и песелей. Все, что нужно делать хозяевам, — запастись терпением и понять, что жалость — враг. Не стоит жалеть питомца и возвращаться к «эконому», ведь, как говорится, над тарелкой с едой еще никто не умирал.

А еще корм на развес — это очень ненадежно. Во-первых, вы не можете знать срок годности, во-вторых, вы также не можете знать ничего о соблюдении санитарных норм, плюс пакет постоянно открывают и закрывают, что не улучшает качество содержимого.

Рекомендации владельцам питомцев

Автор треда получила много откликов, вопросов и благодарностей. Самым приятным для нее было, когда люди писали, что кормили питомца определенным кормом, а затем сходили к ветеринару, проконсультировались и подобрали лучший вариант. Вот ее рекомендации владельцам домашних животных: Очень важно консультироваться у ветеринаров. Не стоит, прочитав тред в твиттере, бездумно бежать и покупать самый дорогой корм класса «холистик». Так не должно быть. Ведь животные, как и люди, все разные: кому-то это может подойти, кому-то нет. Так что я призываю водить своих любимцев к ветеринарам.

Не стоит, прочитав тред в твиттере, бездумно бежать и покупать самый дорогой корм класса «холистик». Так не должно быть. Ведь животные, как и люди, все разные: кому-то это может подойти, кому-то нет. Так что я призываю водить своих любимцев к ветеринарам. Не стоит заниматься самолечением. Никаких «мне кажется, что у нее проблемы с почками, поэтому я куплю ей лечебный корм». Так не должно быть. Это может определить только специалист, и никакой гугл тут тоже не поможет. Это касается вообще всего, не только кормов.

Никаких «мне кажется, что у нее проблемы с почками, поэтому я куплю ей лечебный корм». Так не должно быть. Это может определить только специалист, и никакой гугл тут тоже не поможет. Это касается вообще всего, не только кормов. Ни в коем случае нельзя давать животным таблетки для людей. Это кажется очевидным, но я, работая в зоомагазине, не раз сталкивалась с подобным. Все же до очевидного просто: таблетки для людей — с дозировкой на человеческий рост и вес, они никак не годятся для братьев наших меньших.