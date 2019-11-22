Пользователи сети рассказали о глупых вопросах и поступках, которые однажды поставили их в тупик

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Никто из нас не застрахован от неловких ситуаций. Человеку свойственно порой что-то делать или говорить не подумав, и в целом в этом нет ничего зазорного. Зато такие моменты — настоящий кладезь уморительных шуток и баек, которые впоследствии можно пересказывать друзьям или, конечно же, выкладывать в интернете.

Некоторые из героев подборки нас в AdMe.ru просто повеселили, другие изрядно удивили пытливостью ума. Но в любом случае все эти истории объединяет один очаровательный фактор — они настоящие и искренние, и оттого очень эмоциональные и цепляющие.

Сижу у подъезда. Недалеко пацаны пинают мяч. В один момент мяч залетел под машину. Ребята стоят в недоумении. Я, окликнув их, показал на сломанную ветку под деревом, мол, вы знаете, что дальше делать. Они посмотрели на меня как на глупца, а потом один достал телефон и начал звонить: «Пап, отодвинь машину, я не могу мяч достать». © Rahmet / Pikabu

Мы с друзьями спустились в пещерную систему уже на 1,5 км, когда решили остановиться и передохнуть. Было примерно 10 часов вечера, поэтому очень темно. В какой-то момент один парнишка, самый молодой из нас (23 года, студент), спросил на полном серьезе, не лучше ли нам уйти и вернуться обратно утром, когда будет светло и все видно. © 5meterhammer / Reddit

Профессор лет 70, изучив список использованных источников, грозно поинтересовался, на каком основании я работала с литературой на английском языке. Чтобы вы понимали комичность ситуации, специальность — «международные отношения».

© Вероника Трофимченко / TheQuestion

© Вероника Трофимченко / TheQuestion «Где у вас карты в натуральную величину?» © Hraesvelg7 / Reddit

Как-то раз случайно услышал разговор беременной женщины по телефону. Дословно она говорила следующее: «Я думаю, мой парень мне изменяет. А что, если это не мой ребенок?» © EmailioEstevez / Reddit

Один студент однажды спросил меня: «Как называются те штуки в форме пирамиды в Египте?» Еще никогда весь класс не смеялся так сильно. © mamaisinhere / Reddit

Некоторое время назад работал консультантом в магазине.

Покупательница: «Значит, если мне не понравится товар, я могу оформить возврат?»

Я: «Да, в течение 30 дней».

Она: «И тогда я смогу получить назад свои деньги?»

Я: «Ага».

Она: «Но я ведь могу оставить себе товар тоже, да?»

Я: «Нет, вы должны отдать его».

Она: «Но почему?»

Заняло еще порядка 5 минут, чтобы объяснить ей азы экономики. © 03throwaway03 / Reddit

Покупательница: «Значит, если мне не понравится товар, я могу оформить возврат?» Я: «Да, в течение 30 дней». Она: «И тогда я смогу получить назад свои деньги?» Я: «Ага». Она: «Но я ведь могу оставить себе товар тоже, да?» Я: «Нет, вы должны отдать его». Она: «Но почему?» Заняло еще порядка 5 минут, чтобы объяснить ей азы экономики. © 03throwaway03 / Reddit Только что. Беседую со знакомым. В возрасте уже мужик, повернут на рыбалке. «Да нет сейчас рыбы нигде! Я раньше сколько ловил, а? Мешками на помойку выбрасывал, съедать не успевали! А сейчас что — всю браконьеры да ГЭСы проклятые перевели». И в самом деле... © ceperbbynhelth / Pikabu

Когда я проводил занятия в университете, один парень спросил, где Техас на карте, которую я показываю. Это была карта Китая. © UrsulaMajor / Reddit

Остров Мауи, турист спросил: «А вода огибает весь остров?» © mtbtec / Reddit

Мама работает ассистентом учителя в 5-м классе. Пару недель назад одна ученица спросила: «Разве медведи все еще существуют?» © deepfriedkelp / Reddit

Приехала как-то в детский садик внеплановая проверка: частенько детишки там попадали в карантин ввиду расстройств пищеварения. Встрепенулась нянечка: куда бежать, что прятать от инспекции? Схватила детские горшки, должным образом не обработанные, и метнулась их ныкать. Ну и куда же она их спрятала, спросите вы? Ни за что не угадаете. В ящики с детскими игрушками. Собственно, к ним в первую очередь и направились инспекторы, чтобы сделать пробы. Заглянули внутрь, а там... Нянечку уволили, сад оштрафовали. Занавес. © Kinvrig / Pikabu

«Почему метеоры всегда приземляются в кратеры?» © loppyjilopy / Reddit

Коллега: «Когда мы одновременно видим солнце и луну, это отражение от моря в небе?» Порасспрашивав ее больше, я понял, что она думает, будто солнце и луна — это одно и то же, просто луна «не зажигается» ночью. © [deleted] / Reddit

Когда мы в школе сочинение про кошку писали, меня сосед по парте спросил: «А у кошек мех или пух?»

Моя одноклассница как-то спросила, почему картофель такой дешевый, если для его появления нужно закладывать под горы уголь и ждать тысячи лет. Она думала, что картофель — это один из этапов образования бриллианта. © LerpDife / Reddit

«У твоих родителей есть дети?» © [deleted] / Reddit

Рассказал сегодня знакомый: «Купили себе в офис шредер. Небольшой, максимально 6 листов за раз жует, но нам больше и не нужно. Объяснил, что к чему, всем. Десять раз повторил, что 6 листов — максимум. Сижу работаю. К шредеру подходит Ира (имя изменено), берет 6 листов, сворачивает пополам и сует в шредер. Тот встал колом, не работает, завтра в ремонт повезу». © Kazakus / Reddit

Я работаю врачом. Одна пациентка спросила: «А есть ли какие-то таблетки, чтобы у меня родился мальчик?» © Indy100

У меня состоялся такой разговор с коллегой.

Он: «Мне нужно отправить этот конверт в Африку, не знаешь, сколько это будет стоить?»

Я: «Я могу узнать. В какую именно страну отправляешь?»

Он: «В Африку».

Я: «В какую страну Африки?»

Он: «Я не понимаю, что ты хочешь. Его надо отправить в Африку!»

Я: «Но в какую конкретно страну? Африка — это континент».

Он: «КОРОЧЕ Я САМ РАЗБЕРУСЬ!» © rapi187 / Reddit