Пользователи сети рассказали, почему они спят отдельно от супругов (И это только укрепляет их отношения)

Мои бабушка и дедушка: ей нравится мерзнуть, а ему — «кипеть». © NotWithstandingNick

Мои тетя и дядя как-то крупно поссорились на заре их брака, но не развелись, а просто перестали разговаривать друг с другом и стали спать в разных комнатах. Он большую часть времени проводил в своем саду или работал. Она заботилась о доме, готовила ему еду, стирала. На семейных встречах мужчины проводили время с мужем в одной комнате, а женщины с женой — в другой. Они так и оставались женатыми до конца своих дней, и, когда дядя умер, было видно, что тетя была совершенно опустошена. © zerbey

У меня и моего партнера отдельные спальни. Но иногда мы ночуем в комнатах друг друга. Он сова, а я ранняя пташка. Ему нужна полная тьма — я хочу проснуться с солнцем. Ему хватает тонкой простыни — мне же нужно тяжелое одеяло. Кроме того, наличие отдельной комнаты позволяет мне украшать ее так, как я хочу, иметь свое личное пространство и поддерживать уровень чистоты, который устраивает только меня. Я чувствую себя независимо, но люди смотрят на нас косо, когда узнают о раздельном сне. © eriasana

Мой муж подпрыгивает, как кролик-«энерджайзер», чтобы поесть в полночь. Обычно у него 4–5 перекусов перед телевизором, и его челюсти щелкают, как бильярдные шары. Мне надоело, что он постоянно ест что-то над моей головой. Однажды я чуть не убила его из-за того, что он не давал мне спать. Теперь я знаю, почему это считают пыткой. © keystonepaloalto