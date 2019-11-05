Пользователи сети рассказали, почему они спят отдельно от супругов (И это только укрепляет их отношения)
Сон в одной постели негласно считается одним из элементов крепкого брака. Ведь спальня — это своеобразный островок личной жизни супругов, место, где они могут побыть только вдвоем. Но оказывается, что многие пары предпочитают спать раздельно. И делают они это на постоянной основе, а не только по необходимости — когда кто-то из супругов заболел, из-за совместного сна с младенцем или ссоры.
Пользователи Reddit рассказали о своих причинах для раздельного сна, а мы в AdMe.ru выбрали среди этих историй наиболее увлекательные. В конце статьи вас ждет бонус, из которого вы узнаете, что еще может быть отдельным в жизни мужа и жены ради комфорта каждого.
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Мои бабушка и дедушка так поступают. Дедушка даже построил дополнительный этаж в доме. У них разные графики сна, да и в целом они проводят большую часть дня раздельно — просто потому, что им это нравится. Но они всегда обедают и ужинают вместе, дедушка любит слушать мягкие шаги бабушки в течение дня. Он называет ее «женщина по соседству». Это действительно мило. © kthrynnnn
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В начале наших отношений мы постоянно ссорились в спальне. Мне нравится спать в холодной комнате со включенным вентилятором и белым шумом телевизора. Она любит спать в теплой комнате, в полной тишине и темноте. Когда мы начали спать отдельно друг от друга, 90 % наших ссор сошло на нет. А вот на личную жизнь это никак не повлияло. © ttc8420
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Если мои родители спят вместе, то им снятся кошмары. Однажды мой папа проснулся оттого, что мама душила его, при этом продолжая спать. Можно с уверенностью сказать, что каждую ночь раздельный сон не только спасает их брак, но и жизнь каждого из них в отдельности. © SidewalkGuy117
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У меня есть случайный знакомый, который, как я знаю, спит отдельно от жены. Мне было любопытно, почему так, но я чувствовал, что это слишком личное, чтобы спрашивать. А потом мы пошли на мальчишник и там ночевали в одной комнате. Когда мы услышали его храп, то тут же поняли, почему дома он спит один. © uh_oh_hotdog
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Мой муж спит очень чутко. Посреди ночи он вскакивает в шоке: «Что ты делаешь? Что это за шум?!» Я: «Э-э... Я просто переворачиваюсь, милый». И нет, мой ИМТ в норме. © SingaB11
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Летом я переезжаю в другую комнату, которую мы называем «аэродинамическая труба». Там у меня есть потолочный вентилятор, работающий почти 24 часа в сутки, и оконный вентилятор над кроватью, который я запускаю с 7 вечера до 8 утра. У жены же аллергия и насморк от сквозняков. А я сойду с ума в жаркой комнате, где нет движения воздуха. Поэтому она спит в главной спальне, а я крепко сплю в «аэродинамической трубе». Зимой я возвращаюсь назад, потому что тогда наступает время работать для жены грелкой. © Spiffywerks
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Мама любит спать со включенным телевизором, а мой папа храпит и ворует у нее простыни. Мама утверждает, что раздельный сон спас их брак. © Slav_Vapor
- Раздельный сон добавляет пикантности в личную жизнь: есть элемент преследования и ощущение, что мы делаем что-то незаконное, когда крадемся по дому к кроватям друг друга. © buttery_shame_cave
- Супруга храпит, две собаки по 30 кг каждая — и всего лишь двуспальная кровать. Это уже весомые аргументы, чтобы спать отдельно. К тому же я не могу уснуть, если тишина вокруг не мертвая. © nerdygnome1
- Мои друзья купили сверхдорогую регулируемую ортопедическую кровать. Но в итоге друг так и не привык к ней. Закончилось тем, что он стал спать на полу, потому что это оказалось удобнее. © alteredxenon
- Жена спит очень беспокойно и машет руками. Однажды мой начальник спросил меня, не подрался ли я, когда я пришел на службу с подбитым глазом. © Cpt_Covfefe
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Мои бабушка и дедушка: ей нравится мерзнуть, а ему — «кипеть». © NotWithstandingNick
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Мои тетя и дядя как-то крупно поссорились на заре их брака, но не развелись, а просто перестали разговаривать друг с другом и стали спать в разных комнатах. Он большую часть времени проводил в своем саду или работал. Она заботилась о доме, готовила ему еду, стирала. На семейных встречах мужчины проводили время с мужем в одной комнате, а женщины с женой — в другой. Они так и оставались женатыми до конца своих дней, и, когда дядя умер, было видно, что тетя была совершенно опустошена. © zerbey
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У меня и моего партнера отдельные спальни. Но иногда мы ночуем в комнатах друг друга. Он сова, а я ранняя пташка. Ему нужна полная тьма — я хочу проснуться с солнцем. Ему хватает тонкой простыни — мне же нужно тяжелое одеяло. Кроме того, наличие отдельной комнаты позволяет мне украшать ее так, как я хочу, иметь свое личное пространство и поддерживать уровень чистоты, который устраивает только меня. Я чувствую себя независимо, но люди смотрят на нас косо, когда узнают о раздельном сне. © eriasana
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Мой муж подпрыгивает, как кролик-«энерджайзер», чтобы поесть в полночь. Обычно у него 4–5 перекусов перед телевизором, и его челюсти щелкают, как бильярдные шары. Мне надоело, что он постоянно ест что-то над моей головой. Однажды я чуть не убила его из-за того, что он не давал мне спать. Теперь я знаю, почему это считают пыткой. © keystonepaloalto
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Жена кладет руки мне прямо на лицо, что меня будит и раздражает. © TheAzrael2013
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Если коротко, то мы с женой не выжили бы, если бы спали вместе. Всю жизнь у меня проблема: я не могу заснуть, если в комнате есть кто-то еще. Все мои попытки проваливались: жена ложится спать за 2 часа до меня и спокойно спит, а я уже не могу. Еще она ненавидит тяжелые одеяла, а я их люблю. Она предпочитает мягкий матрас, а я нет. © raidercrazy88
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Она скрипит зубами, я храплю, а наш чудный терьер, который спит с моей женой, храпит и вдобавок пукает. Мы любим друг друга, мы женаты, но не считаем, что иметь разные кровати — это странность или табу. © kencanwhen82
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Мне трудно уснуть без чего-то, что могло бы отвлечь мой мозг от размышлений. Я обычно смотрю шоу или документальный фильм или играю на телефоне. Жена же совершенно не выносит свет от экрана. © Syk013
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Мы спим отдельно, потому что, по всей видимости, любим наших собак больше, чем друг друга. После 3-летней совместной жизни наши собаки решили, что они не могут ужиться вместе. Они крупные, поэтому наносят друг другу серьезные травмы. После 2 отдельных счетов ветеринара на $ 700 мы просто стали закрывать их в разных комнатах, когда уходим на работу. Одна собака спит с мужем, а другая — со мной. © Rawkurr
Бонус
- Это не о сне, но все же: мои бабушка и дедушка вполне могут делить кровать, но у них есть отдельные контейнеры для масла. Дед любит, чтобы верх масла был гладким. Бабушка же вонзает нож как попало. Они женаты уже 50 с чем-то лет, и все это время у них в холодильнике 2 отдельных контейнера. © subclassy
Какой сон вы считаете более удобным для пары: совместный или раздельный?
Фото на превью uh_oh_hotdog / Reddit