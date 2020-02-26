Пользователи сети подметили в «Гарри Поттере» то, что мы раньше не замечали

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Кажется, фильмам и книгам о Гарри Поттере давно перемыли косточки преданные фанаты и отыскать что-то, что скрылось от глаз читателей и зрителей, нереально. Но внимательные пользователи сети из года в год находят новые факты, которые либо просто поражают, либо заставляют по-другому посмотреть на произведение. Настолько ли хорошими персонажами были Дамблдор и Снейп и действительно ли слизеринцы заслуживают всеобщей ненависти? Почему Волан-де-Морт не выбрал себе крестражи более тщательно? Кто рассказал Добби о величии Поттера?

Эти и другие вопросы задавали себе и мы в AdMe.ru, когда изучали находки пользователей сети, а над самыми интересными предлагаем задуматься и вам.

Даже на положительных героев можно посмотреть под другим углом

«Эмма Уотсон на съемках урока трансфигурации действительно писала пером, и ее текст оказался очень милым»

«Меня зовут Эмма Шарлотта Уотсон. Мне 10 лет, и я играю Гермиону Грейнджер. Я на уроке трансфигурации. Мне нравится эта ручка (перо). Профессор Макгонагалл (кошка) (мисс Павлин) просто прекрасна. Она черно-белая. Хотелось бы, чтобы и у меня учителем была кошка».

Секрет успехов Гермионы и мамы Гарри раскрыт

Кажется, кто-то в семье Малфоев тайно восхищался Гарри

Этот вопрос Роулинг не до конца раскрыла

Практичность — это не про Того, кого нельзя называть

Никто не говорил, что будет безопасно

Почти каждый ведь задумывался об этом, когда читал, правда?

Если призадуматься, а были ли негативные персонажи вообще?

«Драко, Пэнси и Блейз все фильмы носили одинаковые колечки дружбы со змейками, которых ни у кого больше не было»

Встретились как-то 3 злодея из разных франшиз...

И вообще, не может Гриффиндор выигрывать каждый раз!

«Беллатриса оставила на Гермионе шрам в виде слова „грязнокровка“, пытала ее и чуть не убила. И после всего этого Гермиона должна была превратиться в нее. Я считаю, это осталось крайне недооцененным»

Странно, что Гарри ни разу об этом не задумался

Недооцененный Хагрид

А какие несоответствия или прикольные фишки подмечали в книгах и фильмах о Гарри Поттере вы?