Пользователи сети подметили в «Гарри Поттере» то, что мы раньше не замечали
Кажется, фильмам и книгам о Гарри Поттере давно перемыли косточки преданные фанаты и отыскать что-то, что скрылось от глаз читателей и зрителей, нереально. Но внимательные пользователи сети из года в год находят новые факты, которые либо просто поражают, либо заставляют по-другому посмотреть на произведение. Настолько ли хорошими персонажами были Дамблдор и Снейп и действительно ли слизеринцы заслуживают всеобщей ненависти? Почему Волан-де-Морт не выбрал себе крестражи более тщательно? Кто рассказал Добби о величии Поттера?
Эти и другие вопросы задавали себе и мы в AdMe.ru, когда изучали находки пользователей сети, а над самыми интересными предлагаем задуматься и вам.
Даже на положительных героев можно посмотреть под другим углом
«Эмма Уотсон на съемках урока трансфигурации действительно писала пером, и ее текст оказался очень милым»
«Меня зовут Эмма Шарлотта Уотсон. Мне 10 лет, и я играю Гермиону Грейнджер. Я на уроке трансфигурации. Мне нравится эта ручка (перо). Профессор Макгонагалл (кошка) (мисс Павлин) просто прекрасна. Она черно-белая. Хотелось бы, чтобы и у меня учителем была кошка».
Секрет успехов Гермионы и мамы Гарри раскрыт
Кажется, кто-то в семье Малфоев тайно восхищался Гарри
Этот вопрос Роулинг не до конца раскрыла
Практичность — это не про Того, кого нельзя называть
Никто не говорил, что будет безопасно
Почти каждый ведь задумывался об этом, когда читал, правда?
Если призадуматься, а были ли негативные персонажи вообще?
«Драко, Пэнси и Блейз все фильмы носили одинаковые колечки дружбы со змейками, которых ни у кого больше не было»
Встретились как-то 3 злодея из разных франшиз...
И вообще, не может Гриффиндор выигрывать каждый раз!
«Беллатриса оставила на Гермионе шрам в виде слова „грязнокровка“, пытала ее и чуть не убила. И после всего этого Гермиона должна была превратиться в нее. Я считаю, это осталось крайне недооцененным»
Странно, что Гарри ни разу об этом не задумался
Недооцененный Хагрид
А какие несоответствия или прикольные фишки подмечали в книгах и фильмах о Гарри Поттере вы?
Фото на превью TheGrishch / Twitter