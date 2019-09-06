Пользователи сети поделились вещами, на которые они никогда не перестанут жаловаться (Теперь ваш черед)

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По подсчетам ученых, мы жалуемся на жизнь, людей, обстоятельства и на самого себя в среднем до 15–30 раз в день. И чаще всего мы даже не замечаем за собой этого. Но не спешите расстраиваться: в разовых выражениях своего недовольства нет ничего страшного, главное, не превращать это дело в привычку. Иначе недалек тот день, когда друзья начнут называть вас нытиком.