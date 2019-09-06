Пользователи сети поделились вещами, на которые они никогда не перестанут жаловаться (Теперь ваш черед)
По подсчетам ученых, мы жалуемся на жизнь, людей, обстоятельства и на самого себя в среднем до 15–30 раз в день. И чаще всего мы даже не замечаем за собой этого. Но не спешите расстраиваться: в разовых выражениях своего недовольства нет ничего страшного, главное, не превращать это дело в привычку. Иначе недалек тот день, когда друзья начнут называть вас нытиком.
Пользователям Reddit задали один простой вопрос: «На что вы никогда не перестанете жаловаться?», и их было не остановить. В итоге досталось всему и всем, начиная от женской одежды с недостаточным количеством петель для ремня и заканчивая молодоженами, выбирающими для первого танца не ту песню. Мы в AdMe.ru решили пересказать вам главное.
- На людей, которые выкидывают мусор из окон своих машин или вообще мусорят. Они приводят меня в ярость. © 1nky0ct0pus
- На то, что мне каждое утро приходится вставать с кровати и идти на работу. © kurtyyyyyy1
- На то, что в школах на самом деле не учат тому, что может понадобиться во взрослой жизни. Примеры: налоги, покупка недвижимости, кредиты и так далее. © potatoflavoured
- На блестки. Кто бы их ни создал, вы просто исчадие ада. Их же можно обнаружить буквально везде, даже на глазном яблоке. Если вы прикоснетесь к предмету с блестками, то, вероятнее всего, вы позже найдете их где-нибудь на своем теле. В чем вообще смысл глиттера? Сюда же можно отнести и песок. © bigmouhf4
- На молодоженов, которые выбирают для своего первого танца песню «I Will Always Love You», не догадываясь даже, что это песня о расставании. © babykiddo
- На рекламы, которые крутят больше одного раза в час на одном и том же канале. И которые звучат громче, чем программа, которую ты смотришь. И в которых вообще не к месту играет музыка. © SamCarter_SGC
- На людей, которые направляются к выходу, одной ногой переступают порог и затем резко останавливаются. © Stealaway67
- Когда наступает зима, жалуюсь на то, что холодно, и причитаю: «Вот бы поскорее лето». Когда на дворе лето, жалуюсь на то, что жарко, и причитаю: «Вот бы поскорее зима». © MrSweatyToes
- На тех, кто смотрит видео или слушает музыку в общественном месте без наушников. © ScoobyMaroon
- А ведь есть же еще такие люди, которые разговаривают с кем-то по громкой связи и держат телефон горизонтально на уровне рта. © elevenoneone
- На фразу окружающих «Я не знаю как». В смысле ты не знаешь? Так иди и разузнай. Большинство вещей сегодня можно загуглить и самостоятельно решить свою проблему. © JazminAddy
- На то, как мало водителей сегодня используют поворотники. © Jenova__Witness
- На отсутствие 3,5-миллиметрового разъема для наушников в большинстве современных смартфонов. © Some_101
- На женскую одежду без карманов или с недостаточным количеством петель для ремня! Узрите мою ярость! © LizeLies
- На людей, которые становятся впритык к багажной карусели в аэропорту, и за ними никто не может увидеть свои чемоданы. Если бы они встали на шаг назад, то все пассажиры могли бы контролировать движение своих вещей и забирать их в порядке очереди. © stealmagnoliass
- Работаю поваром. Люди, ради всего святого, перестаньте приходить за 15 минут до закрытия заведения. У нас тоже есть личная жизнь! © brent0830
- На популизм, а еще на людей, которые становятся на эскалаторе с левой стороны. © Islington91
- На девушку моего брата, которая засоряет унитаз при каждом его использовании. © Cininers
- На то, что сегодня, чтобы куда-нибудь трудоустроиться, нужно иметь 5–10 лет опыта работы. © NoireRabbit
- На 8-й сезон «Игры престолов». © potatoflavoured
А на что вы никогда не прекратите жаловаться?
Фото на превью babykiddo / Reddit