Пользователи интернета поделились своими маленькими поступками, которые делают мир лучше

Я всегда улыбаюсь и благодарю каждого человека, который меня обслуживает. Даже если мне просто говорят, что машина для мороженого не работает, — я все равно говорю спасибо, потому что они сообщили мне об этом. Этим людям платят не так много, но они прилагают огромные усилия. © EarlyHemisphere