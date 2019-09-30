Пользователи интернета поделились своими маленькими поступками, которые делают мир лучше
Иногда мы замечаем, как жесток бывает окружающий мир. К счастью, каждый из нас может повлиять на ситуацию, совершая добрые дела. Не нужно преодолевать себя: хватит небольших шагов, сделанных с большой любовью.
Мы в AdMe.ru собрали признания людей о том, как они делают мир лучше своими маленькими, но добрыми поступками.
- Мой муж вырос в очень обеспеченной семье, а мое детство было скромным. И он не понимает, зачем я каждый год поздравляю всех наших знакомых. Например, гинеколога, благодаря которому у нас двое детей, или воспитательницу ребенка, или соседа, всегда помогающего мне дотащить тяжелые сумки. А я лишь надеюсь, что на своем примере научу детей быть благодарными за добро, которое им делают. В этом году всем дарю домашнее варенье. © «Подслушано»
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Я всегда улыбаюсь и благодарю каждого человека, который меня обслуживает. Даже если мне просто говорят, что машина для мороженого не работает, — я все равно говорю спасибо, потому что они сообщили мне об этом. Этим людям платят не так много, но они прилагают огромные усилия. © EarlyHemisphere
- Я всегда открываю двери и придерживаю их для других людей. © acphipps121
- Мой профессор продвигал идею о том, что нужно «делать маленькие дела с большой любовью». То, что вы поздороваетесь с незнакомцем или ему улыбнетесь, может заставить его почувствовать себя счастливым и важным, и он тоже будет распространять любовь вокруг себя. Этот цикл будет увеличиваться с каждым разом и может спровоцировать изменения в чьей-то жизни, хотя вы об этом никогда и не узнаете. Эмоции заразительнее, чем вам кажется. © CrispyCake
- Муж ложится спать раньше меня, а я еще несколько часов работаю за ноутбуком в постели. Иногда он просыпается и спрашивает меня, который час. Я всегда называю на час меньше, чтобы он думал, что у него есть больше времени поспать. Засыпает чуть более счастливым. © «Подслушано»
- Подбираю пауков, жуков и насекомых, которые случайно попали в мой дом, и отношу их в сад. © Aphrodeity_xo
- Мне нравится преувеличивать достижения своих друзей и знакомых. Они всегда искренне улыбаются, когда видят, как я рад за них. © Straightup32
- Работаю врачом-терапевтом. Параллельно увлекаюсь выпечкой. Именно поэтому у меня всегда на столе стоит баночка с печеньями с предсказаниями собственного приготовления. И всегда предсказания касаются скорейшего выздоровления пациентов. Каждого по окончании приема прошу взять одну печеньку. Так приятно видеть улыбки на их лицах. © «Подслушано»
- Однажды подъезжаем домой после работы, глубокая осень, идет сильный дождь. Подходя к дому, слышу едва различимый писк откуда-то из травы. Подхожу, а там в пластмассовом ведре лежит маленький комочек-щеночек, весь грязный и закиданный какими-то тряпками. Боже, в этот момент мое сердце сжалось так, что дышать тяжело стало! Я забрала этот комочек к себе домой, накормила, помыла и обогрела. Сейчас этот дружок живет у моей подруги в любви и радости, теперь самый любимый член семьи. © «Подслушано»
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Я всегда здороваюсь с бездомными. Я прочитал исследование, в котором говорилось, что бездомные люди чувствуют себя невидимыми и ненужными. Поэтому я здороваюсь с ними и улыбаюсь им каждый день — пытаюсь быть порядочным человеком. © archerjenn
- Я собираю случайный мусор на улице и выбрасываю его в мусорные баки. © PsyklonAeon16
- Мой сын почти 4 лет не разговаривает со мной 2 дня, потому что я при нем убила моль. На мой аргумент, что она съела бы нашу одежду, он ответил, что жизнь важнее одежды. А сегодня воспитательница сообщила, что он собрал всю группу и со слезами на глазах рассказывал, что убивать плохо, потому что у всех есть мамы и папы и они будут скучать. Мне кажется, мы с мужем воспитываем хорошего человека. © «Подслушано»
По вашему мнению, сделать мир лучше можно только с помощью глобальных поступков? Или это можно делать каждый день, совершая маленькие, но добрые дела?
Фото на превью Подслушано