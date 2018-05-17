Мужчина выращивает сад в память о жене. А по ночам ему помогает таинственный незнакомец

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Когда в жизни наступают тяжелые времена, каждый человек ищет свой способ справиться со стрессом: кто-то плачется друзьям или находит утешение в выпивке, а кто-то берет себя в руки и начинает действовать. Тому, кто не боится новизны и идет вперед, несмотря ни на что, жизнь обязательно подкинет приятный сюрприз.

Мы в AdMe.ru хотим поделиться с вами историей человека, который даже в самый трудный период нашел в себе силы на одно очень большое и важное дело. И оно помогло ему вновь обрести смысл жизни.

Американец Тимоти Пирс из Техаса не так давно потерял горячо любимую жену Кимберли. Долгое время он не мог оправиться от горя.

Это Тимоти и его жена Кимберли.

Но однажды Тимоти вспомнил, что они с женой мечтали разбить возле дома сад, причем такой, «который люди не смогли бы не заметить». При жизни Кимберли эта мечта, к сожалению, не сбылась: они держали дома лишь два цветка в горшках, да и те все время забывали поливать. И вот теперь мужчина решил наверстать упущенное и вырастить самый настоящий сад на своем участке. Сначала сад был маленьким и неказистым, но все изменилось, когда у начинающего садовника неожиданно появился ночной помощник.

Первые скромные успехи Тимоти в садоводстве.

Раньше Тимоти никогда не работал в саду, и ему пришлось основательно прошерстить интернет, прежде чем посадить свое первое растение. Сначала у сада был очень скромный вид: лишь несколько чахлых растений на пустынной территории. Соседи и проходившие мимо люди с удивлением смотрели на странные хаотичные посадки на участке. Но мужчина взялся за дело всерьез: он тщательно ухаживал за растениями, изучал материалы о садоводстве. Вскоре он привез строительный камень и начал выкладывать им нечто вроде садовых дорожек.

Когда прогресс стал заметен, Тимоти почувствовал себя намного увереннее. Многие знакомые хвалили его за усердие. Вскоре произошла удивительная встреча, которая вдохновила садовода-любителя еще усерднее продолжать начатое. Однажды возле дома Тимоти остановилась машина. Оттуда вышел незнакомец и сказал, что давно приметил этот необычный сад. И предложил забрать несколько растений из своей теплицы совершенно бесплатно. Оказалось, что сын этого мужчины был директором ботанического сада, но недавно он скончался.

Мужчина хотел сохранить растения, которые остались в теплице сына, в память о нем. Тимоти сказал, что для него будет большой честью принять эти растения, но он опасался, что у него они могут погибнуть, ведь он еще не слишком опытный садовод. Незнакомец ответил, что все будет в порядке, и уехал. На следующее утро, когда Тимоти вышел из дома, его ждал сюрприз: в саду откуда ни возьмись появился новый житель — огромный кактус. С тех пор периодически на участке по ночам стали появляться новые растения. Их привозил тот самый мужчина. Тимоти прозвал его «Феей Растений».

Подарки от «Феи Растений».

Однажды к Тимоти подошла пожилая леди и сказала, что по дороге в церковь она давно наблюдает за тем, как он трудится в саду. Она предложила ему забрать с ее участка садовую тачку, полную декоративных камней. Так сад стал выглядеть еще более ухоженно.

Когда наступила осень и стало холодать, Тимоти очень волновался, как его растения переживут зиму. Он с нетерпением ждал весны, гадая, что же будет с садом, оживут ли растения.

Оказалось, что все не так уж и плохо: с наступлением тепла стало понятно, что большинство растений благополучно пережили холода и вновь будут радовать хозяина пышным цветением. Прошел год с тех пор, как было высажено первое растение. Тимоти чувствовал, что ему удалось исполнить мечту покойной жены, и это придает ему силы жить дальше и делать сад еще красивее.

Он решил поделиться историей о своем саде и выложил фото на сайте Imgur. Данный пост мгновенно собрал сотни лайков и комментариев, ведь эта удивительная история никого не оставит равнодушным. Люди продолжают поддерживать Тимоти, приходя в его сад или просто оставляя отклики в интернете. И это еще раз напоминает нам о том, что все-таки в мире не так уж и мало человеческого тепла и сострадания.

Так сад выглядел в апреле 2018 года, и чем дальше, тем более пышными и яркими становятся в нем растения.

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