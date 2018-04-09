Интернет-пользователи описали, как они представляли мир в детстве. Это чертовски странно и смешно

Все началось с того, что американка Дженнифер Райт спросила в твиттере: «Что в детстве было самым странным из ваших представлений о жизни? Я думала, что „измена“ (adultery) означает „притворяться взрослым“ (adult)». Другие пользователи ответили ей, и некоторые из этих ответов могут вас изрядно повеселить.

AdMe.ru публикует самые странные и забавные мысли, которые приходили в голову нынешним взрослым, когда они были детьми.

© Jennifer Wright ‏/Twitter  

А какими были ваши представления о мире, когда вы были ребенком?

Фото на превью Jennifer Wright ‏/Twitter

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  • 9 апреля 2018
  • 1497

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