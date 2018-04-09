Интернет-пользователи описали, как они представляли мир в детстве. Это чертовски странно и смешно
Все началось с того, что американка Дженнифер Райт спросила в твиттере: «Что в детстве было самым странным из ваших представлений о жизни? Я думала, что „измена“ (adultery) означает „притворяться взрослым“ (adult)». Другие пользователи ответили ей, и некоторые из этих ответов могут вас изрядно повеселить.
AdMe.ru публикует самые странные и забавные мысли, которые приходили в голову нынешним взрослым, когда они были детьми.
А какими были ваши представления о мире, когда вы были ребенком?
Фото на превью Jennifer Wright /Twitter