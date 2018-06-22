Эксперты рассказали, что должно быть у человека в 35 лет. Интернет-пользователи громко рассмеялись и предложили свои версии
Издание Market Watch опубликовало статью, которая утверждает, что к 35 годам у каждого человека на счету в банке должна быть отложена сумма в размере его 2 годовых зарплат. Интернет-пользователей повеселило это заявление, и они начали писать свои варианты того, что нужно успеть сделать к этому времени.
AdMe.ru отобрал самые смешные и жизненные, по мнению редакции, твиты и предлагает вам повеселиться вместе с нами.
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Бонус: кто бы вам что ни говорил про возраст, всегда помните, что:
А как вы думаете, без чего не обойтись человеку в 35 лет?
Фото на превью katystoll/twitter