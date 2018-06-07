Домашние животные, чьи проделки поднимают настроение покруче любых мемов и шуток

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Животные — настоящая отдушина в современных реалиях нашего серьезного мира. Приступы «мимими» порабощают даже самые неприступные сердца, а скрыть улыбку от неподдельных эмоций пушистых негодников просто невозможно. Особенно при просмотре гифок в этой подборке.

AdMe.ru собрал 20 доказательств того, что мы живем бок о бок с лучшими в мире антидепрессантами.

По-настоящему зверское нападение

Они просто наблюдают за дождем

Эта собака выглядит так, будто вспомнила самое страшное событие, которое с ней когда-либо случалось

Какая-то странная бомбочка для ванн

Наверное, это его первый день за рулем

Этот кот больше похож на Феликса, чем сам Феликс

Большие пушистые облака

«Знакомьтесь, моя очень фотогеничная картофелина»

«Опробовал замену лиц на своем хаски с котом, и результат вызывает у меня неоднозначные эмоции»

«Хмм, кажется, мертвая. Надо убедиться»

Это Глория и ее супермегачих

Мокроносый охранник еды

«Каждый раз, когда ты готовишь закуски, каждый раз, когда запекаешь еду, каждый раз, когда ты берешь хоть один кусочек, — я слежу за тобой».

«Именно в этот момент я поняла, что бессильна против чар этой собаки»

Маленький неуклюжий помощник

Это Милтон и два его передних зуба

Так выглядит неуклюжая неуклюжесть

На страже порядка и погрызенных шнурков

Краткая инструкция, как поднять хозяйке настроение

«Мы сказали нашей собаке, что она не может спать на диване»

Как гуляют хорошие мальчики

А какими проделками вас развлекают ваши питомцы? С нетерпением ждем ваши истории и, конечно же, фото.