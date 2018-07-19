26 фотографий, которые вводят в замешательство с первого взгляда, да и со второго тоже

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Большую часть информации об окружающем мире мы получаем с помощью зрения. Но оно иногда оказывается таким обманчивым! Наши глаза видят то, чего нет на самом деле, например снеговика на бабочке, отпечатки ног великанов на парковке, а то и вовсе официанта, который собирается вас убить.

AdMe.ru покажет странные фото, от которых может помутиться разум. Но держитесь: в конце вас ждет бонус, который запутает даже самых внимательных.

Этот порванный плакат выглядит так, будто собака его ест

«Эту ручку-шприц мне дали в больнице»

Лес на скале? Нет, просто лужа, полная водорослей

Это печенье и этот пес просто созданы друг для друга

А этот милый мопс — не статуэтка, он сделан из мороженого

«Судя по тени официанта, он собирается меня убить»

Паутина выглядит как маска Человека-паука

Ароматизированная свеча похожа на фото пляжа на закате

Тропическая бабочка — снеговик

За рулем этого трактора, кажется, гигантский кот

Эта лошадь не деревянная, она сделана из бронзы

Шампиньон или самодовольный ленивец?

Крыло этой бабочки похоже на голову змеи

Этот стул ужасно недоволен всем миром

Удачный кадр: лебедь с маленьким лебедем на голове

Это не космическое пространство, а фейерверк

Этот мусорный бак выглядит как голова трансформера, который сделал плохой выбор в жизни

У этого растения внизу растет крошечная рука

«Мои макароны выглядят как мозг»

Разбитый экран превратился в живописный горный хребет

След гигантского человека на стоянке

Как сломать мозг окружающим

Кот, который может стать хорошим помощником на кухне

Кажется, эта ванна сама тонет

Вы видите одну машину или две?

Бонус: это число можно прочесть как 215, 213, 45 или 43