26 фотографий, суть которых сможет понять лишь гений наблюдательности

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Говорят, большое видится на расстоянии. А еще говорят, что чем больше смотришь, тем меньше видишь. Так попробуйте же быстро отыскать на фотках в новой подборке самый маленький в мире огнетушитель и милейшего бегемотика. Только для начала включите ваше воображение на максимум.

Мы всей редакцией AdMe.ru выбрали 26 лучших снимков от пользователей интернета, для которых одного взгляда будет мало.

Думаете, это огнетушитель в книге? Перед вами стена

Доказательство того, что любовь к горам у человека в крови

Растения за стеклами теплицы превратились в полотно импрессионистов

Дам тысячу, чтобы узнать, о чем они шутят

Осколок стекла вот-вот взлетит

Яйцо страшно боится быть съеденным

Кусочек яблока похож на слона

Телефонные башни на вершине этого здания выглядят как далекие небоскребы на горизонте

Когда «глаза на затылке» — не просто оборот речи

Кажется, создатель канализационного люка — поклонник авокадо

Найдите здесь собаку за 5 секунд

Это как-то намекает на срок годности хлеба или нет?

Так обычно и начинается восстание машин

Парни, кто последний за хлебом?

Лучшее доказательство того, что великаны существуют

Какой же милый бегемотик

Годзилла захватывает город

Так есть река или нет?

Время беспощадно

Что это, если не еще одно доказательство существования Лохнесского чудовища? А, это бревно. Расходимся

Иней на крыше автомобиля выглядит как фото, сделанное с борта воздушного судна

Поостерегусь-ка я заходить в комнату при включенном свете

Кто-то бросил среди зданий огромную корзинку

«Не мог понять, кто испортил фотографию обводкой, пока не дошло, что поймал огненное кольцо от выстрела»

Некоторые зарядки для телефонов чересчур агрессивны

«Похоже, этот гриб что-то от меня хочет»

А вам приходилось видеть необычные иллюзии?