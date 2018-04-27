26 доказательств того, что мы росли в совсем другое время

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Если ваше детство пришлось на 90-е, вы точно не можете смотреть свой семейный фотоальбом без ностальгической слезы: безумная мода, первые видеоигры, кассеты, дискеты и другие забавы, недоступные современным детям.

AdMe.ru решил вспомнить золотые годы и собрал для вас фотографии, которыми поделились такие же счастливчики, которые выросли в 90-е годы.

Книжный магазин суров и беспощаден к нынешнему поколению

«Что сейчас читают подростки».

«Кажется, я старею. Ребенок увидел это и сказал: „О, ты распечатал иконку „Сохранить“ на 3D-принтере!“»

«Marvel моего детства»

Когда просят нарисовать свои воспоминания

Вместо кармана был рюкзак, но нас не напрягало

А ведь тогда эти ребята выглядели неимоверно круто

Никаких мессенджеров и соцсетей, вот наша переписка детства

Если вы не узнали этот дом, то в 90-е вас еще не было

«Показала парню свою детскую фотку. Кажется, на детей от него могу не рассчитывать»

Этого мяча боялись все, потому что когда он был мокрым, мог запросто отправить любого в нокаут

Наши мамы ничего не слышали про «естественное родительство»

Котейки тоже грустят без лазерных указок

Так мы превращались в любимых героев

«Ни разу в жизни больше не испытывал такого чувства, как на этом фото»

Как воспринимали игры мы и как их воспринимают современные дети

Наше поколение выжило чудом

«В детстве я думал, что буду самым крутым, если у меня будет такая штука»

И как современные подростки развлекаются без калькуляторов?

Вы тоже почувствовали этот запах?

Так выглядел вопрос «Что сегодня посмотреть?»

«Сейчас у школьников начальных классов есть айфоны. А вот что я делал в начальной школе»

Самый громкий звук детства

Да что вы знаете о муках выбора

«Парни, кажется, у меня проблема: я забыл вернуть ее в прокат. Как вы думаете, они разозлились?»

В детстве даже настольные игры были настоящей вечеринкой

Это фото целиком описывает, каково это — расти с двумя братьями в 90-е

А есть ли у вас такие вещи, при взгляде на которые сразу вспоминается детство?