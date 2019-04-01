25 случайных сцен из жизни, которые по накалу страстей дадут фору сериалам 90-х

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Чтобы увидеть настоящую драму, не обязательно идти в кино. Иногда достаточно оглядеться, чтобы получить небольшой драматический всплеск. Например, отчаяние кота, которого стеклянная дверь не пускает в дом. Или подпись «Я был Грут» на кухонной доске.

Самые яркие из этих звезд с небосклона трагедии для вас достал AdMe.ru.

Выглядит как фрагмент из фильма ужасов

Кошка едет на стерилизацию. И, судя по морде, она это отлично понимает

Когда мама встретила подругу и решила с ней немного поговорить

Душераздирающая сцена в IKEA

У моего дедушки есть луковая ферма. Иногда он ложится подремать прямо посреди поля

Когда ты просто мечтаешь о нормальном отце

Брат надел костюм Пикачу, и моя собака напала на него

Я не хочу спешить с выводами, но кажется, он мне изменял

Сцена, достойная бурных оваций за впечатляющую актерскую игру

А как еще дать понять псу, что тебе не нравится, когда он тебя кусает?

Единственный случай, когда кот потерпел сокрушительное фиаско

Русская капча делает больно иначе

Когда нет денег, но очень хочется красивого отпуска

Древнее зло вырвалось на свободу

Яркая иллюстрация несчастной личной жизни

Когда всю зиму просидел в интернете и вдруг решил выйти на улицу

Кажется, стажировка провалилась еще на этапе «сделай себе бейджик»

После такого страшно из дома выходить

А я не поверила мужу, когда он написал, что кошка ведет себя подозрительно

Сегодня дал своей девушке набор ключей от моей квартиры

«Ключи девушки № 7».

Что за темное колдовство?

Помним, любим, скорбим

«Я был Грут».

Вот как выглядит действительно неудачный рабочий день

Именно так становятся суперзлодейками

Бонус: он уже выбрал своего человека

А какие подобные драматические моменты случались с вами в последнее время?