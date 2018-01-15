25 семейных историй, которые достойны «Оскара» за непредсказуемый сюжет

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У каждого из нас есть интересные истории из детства, оригинальные свадебные фото или рассказы родителей или родственников, в которые с трудом верится, хотя они и происходили на самом деле. AdMe.ru выбрал для вас 25 фото, сюжеты которых настолько захватывают, что по ним можно снимать крутые фильмы.

«Мой папа и его мама-ветеринар выращивали львенка в течение 2 лет»

«Первое свадебное фото мы запомним надолго»

«Родители позвали гостей на костюмированную вечеринку и не сказали им, что на самом деле это была их свадьба»

«Так как моя мама работала на фабрике по производству коробок, мои костюмы в детстве всегда были самыми оригинальными»

«Это фото в отеле стало самым запоминающимся»

«Мой папа в 1980-м. Кажется, он бы сразил наповал режиссеров Болливуда»

«Родители сделали нам лучший подарок на свадьбу»

«Папа моего друга, как оказалось, учился в старшей школе вместе с Томом Хэнксом»

«В 1929-м мой папа был очень крутым, потому что у него был свой пони»

«В отеле, который мы выбрали, проходила выставка лам»

«Мой друг устроил свою свадьбу в средневековом стиле. Его дедушка сделал себе такой костюм»

«На фото мой дед с Элвисом Пресли в послевоенной Германии в 50-е годы»

«Моя прабабушка окончила Бостонский университет и получила докторскую степень. И это все за 12 лет до того, как женщинам разрешили голосовать»

«Я уснул, поджидая монстра из шкафа. 1970 год»

«Друг позвал меня на свадьбу. Он всем раздавал запонки для костюмов, и вот какие он вручил мне»

«Мне было всего 5 лет, когда я сделала это фото с папой, готовящим свой улов. Он разрешал мне фотографировать все, что я захочу. Наверное, именно поэтому я и стала фотографом»

Шотландский солдат спас еврейскую девушку во время Холокоста. Они поженились 17 июля 1946 года, а в 2017-м отметили свою 71-ю годовщину

После свадьбы друзья молодоженов устроили барбекю-вечеринку. Эти двое — из разных ветвей новой семьи (хотя по виду и не скажешь)

«15 лет назад мой папа потерял обручальное кольцо и решил, что его украли. Сегодня он сажал бамбук и увидел в грязи что-то блестящее»

«Этот парень порвал штаны прямо на свадьбе, где мы были гостями. И да, я жена этого парня — пришлось его выручать»

«Мои родители в разводе. Недавно каждый из них прислал мне открытку на день рождения»

«Мой муж сам шил мне платье, и я не видела его до дня свадьбы»

«Родители сказали моему брату, что у него в детстве был еще один братик, но он превратился в гриб, потому что не мылся. И даже фотографии добавили в альбом»

«С 2008 года моя мама делает постановочные рождественские снимки с моим участием и отправляет их родственникам. Вот, например, вариант 2017 года»

«Мой брат решил сделать жене подарок. Теперь у них есть 2 ламы. И да, на фото ламы едут с ними в их авто»

А у вас есть впечатляющие свадебные воспоминания или истории из детства? А может, что-то увлекательное вы слышали от родителей? Делитесь своими рассказами в комментариях!