25 комментариев, в которых каждое слово в яблочко
В опытных руках интернет-пользователей даже невинная детская игра в ассоциации может превратиться в безумный замес сарказма и иронии. Особенно когда жизнь как будто специально подкидывает такие курьезные и нелепые сюжеты.
AdMe.ru нашел для вас 25 человек, чьи фантазия и чувство юмора создают просто взрывной коктейль.
«Эта гусеница, похоже, любит дэт-метал»
«Эта собака выглядит как популярный блогер на YouTube»
«Кажется, нам хотят сказать: вырви свое сердце и выброси его в мусор»
«Эта собака выглядит именно так, как художники Ренессанса изображали собак на своих картинах»
«Уши моей собаки можно показывать парикмахеру как пример идеальных пляжных локонов и карамельного мелирования»
«Эти выдры выглядят так, будто стали свидетелями какого-то инцидента и теперь дают интервью новостному каналу»
«Кажется, у моего баристы депрессия»
«Обнаружен кот без костей»
«Нет, офицер, я не видела своего мужа уже несколько недель. Я ужасно волнуюсь»
«Я уезжал по делам на несколько дней, а когда вернулся, застал своего пса таким. Кажется, он хочет со мной серьезно поговорить»
«Обожаю этого парня, он такой: „Эх, ну что ж, это жизнь“»
«Парни, если кто-то спросит, то мы нашли его уже таким, ок?»
«Паддингтон, как же так?!»
«Кажется, этого кота еще ни разу так не оскорбляли за все его 9 жизней»
«„Пожеванный зад“. Картина эпохи Ренессанса, 1602 год»
«У Оптимуса Прайма наступили тяжелые времена»
«Эти перчатки для олимпийской сборной США явно были позаимствованы из фильма „Тупой и еще тупее“»
«Скромная учительница английского на свидании»
«Такое чувство, что это старые рокеры, которые только что объявили о своем возвращении на сцену»
«Эта выдра выглядит так, будто она решила сменить имидж и устроить себе профессиональную фотосъемку»
«Что-то я не в восторге от этой новой напольной лампы от IKEA»
«Эта собака выглядит так, как будто она — богатая наследница, а кот рядом — это ее последний муж Дмитрий, которому определенно нельзя доверять»
«Сандра, я дома. Разогревай обед, ты не поверишь, что за день был у меня»
«Карен, ты можешь просто сделать чертово фото и прекратить уже этот кошмар»
«Еще один жонглер распрощался со своей мечтой»
Фото на превью BBCBigField/twitter