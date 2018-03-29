25 комментариев, в которых каждое слово в яблочко

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В опытных руках интернет-пользователей даже невинная детская игра в ассоциации может превратиться в безумный замес сарказма и иронии. Особенно когда жизнь как будто специально подкидывает такие курьезные и нелепые сюжеты.

AdMe.ru нашел для вас 25 человек, чьи фантазия и чувство юмора создают просто взрывной коктейль.

«Эта гусеница, похоже, любит дэт-метал»

«Эта собака выглядит как популярный блогер на YouTube»

«Кажется, нам хотят сказать: вырви свое сердце и выброси его в мусор»

«Эта собака выглядит именно так, как художники Ренессанса изображали собак на своих картинах»

«Уши моей собаки можно показывать парикмахеру как пример идеальных пляжных локонов и карамельного мелирования»

«Эти выдры выглядят так, будто стали свидетелями какого-то инцидента и теперь дают интервью новостному каналу»

«Кажется, у моего баристы депрессия»

«Обнаружен кот без костей»

«Нет, офицер, я не видела своего мужа уже несколько недель. Я ужасно волнуюсь»

«Я уезжал по делам на несколько дней, а когда вернулся, застал своего пса таким. Кажется, он хочет со мной серьезно поговорить»

«Обожаю этого парня, он такой: „Эх, ну что ж, это жизнь“»

«Парни, если кто-то спросит, то мы нашли его уже таким, ок?»

«Паддингтон, как же так?!»

«Кажется, этого кота еще ни разу так не оскорбляли за все его 9 жизней»

«„Пожеванный зад“. Картина эпохи Ренессанса, 1602 год»

«У Оптимуса Прайма наступили тяжелые времена»

«Эти перчатки для олимпийской сборной США явно были позаимствованы из фильма „Тупой и еще тупее“»

«Скромная учительница английского на свидании»

«Такое чувство, что это старые рокеры, которые только что объявили о своем возвращении на сцену»

«Эта выдра выглядит так, будто она решила сменить имидж и устроить себе профессиональную фотосъемку»

«Что-то я не в восторге от этой новой напольной лампы от IKEA»

«Эта собака выглядит так, как будто она — богатая наследница, а кот рядом — это ее последний муж Дмитрий, которому определенно нельзя доверять»

«Сандра, я дома. Разогревай обед, ты не поверишь, что за день был у меня»

«Карен, ты можешь просто сделать чертово фото и прекратить уже этот кошмар»

«Еще один жонглер распрощался со своей мечтой»