25 фотографий о дружбе, которая слегка смахивает на сумасшествие

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Как много у вас есть историй о вас и ваших друзьях, от которых скулы болят от смеха? Мы нашли самые забавные случаи, когда люди берут с собой друзей в поездки и на матчи, даже если у тех не получается пойти, делают фото во время крайне неудобных ситуаций и, конечно, старательно поддерживают в сложные моменты.

AdMe.ru подобрал для вас 25 доказательств того, что дружба иногда может быть немного ненормальной, но без нее сложно представить нашу жизнь.

«Подарил бабушке круглые солнцезащитные очки. Все ее друзья купили такие же, и теперь они выглядят так, будто собираются записать самый крутой альбом этого года»

«Я верила, что смогу удержать на ее голове любые предметы. Поэтому провела эксперимент»

«Решили сходить в кино, но заплатить за один билет, поэтому переоделись в полного мужчину»

Невеста не разрешила ему поехать с друзьями на день рождения друга. Но те все равно взяли его с собой

«В 2016-м мы с друзьями решили повторить обложку каталога игр 1991 года. Кажется, у нас получилось не хуже»

Человек на фото остановил террористов и был тяжело ранен. Его друзья принесли этот журнал в больницу. Тонкий английский юмор

«Мой лучший друг расстроился, что я ушел из армии, и сделал себе нового лучшего друга»

Дружба — это ходить с друзьями на матчи любимых команд

«Запомните, никогда не просите друга сфотографировать вас, когда вы сидите в неустойчивом положении у воды»

«Каждый год мы с друзьями устраиваем ноябрь без бритья и делаем костюмированное фото»

«Через 3 месяца я выхожу замуж за лучшего друга, и да, это мое самое любимое совместное фото с ним»

«Мои друзья знают, в каком виде лучше появляться в Вегасе»

«Моя подруга повредила колено. Я сказал, что если она оденется как богатый старик, то я наряжусь эскорт-моделью и всю ночь Хеллоуина буду сопровождать ее»

«Мой друг всем говорит, что он похож на Роберта Паттинсона. И вот что он сделал, чтобы это доказать»

Друзья устроили себе VIP-пляж, где положение зонтика из-за движения солнца менять не нужно

«День рождения моей лучшей подруги, которая переехала и нашла себе новых друзей. Догадайтесь, где я на фото»

«Мы увеличили и распечатали фото подвыпившего друга. И он этому не очень рад»

«У меня был плохой день, и я попросила подругу прислать мне что-нибудь подбадривающее. Она прислала вот это»

«Друг любит присылать мне фото из своих путешествий. Например, из Индии»

Подруга всегда поможет без лишних вопросов

Друг всегда знает, как помочь в трудную минуту

Эти двое нашли способ поиграть вместе, даже несмотря на то, что они в больнице и одному из них нельзя выходить из палаты

«Я люблю играть в PS4, но большинство моих друзей играют в Xbox. Они скинулись и подарили мне консоль, чтобы я не чувствовал себя лишним в команде»

Этот парень одевается в странные костюмы, чтобы привлечь к себе как можно больше внимания, потому что его друг стесняется ходить в спортзал

Уютная дружба котенка и пса