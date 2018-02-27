25 фотографий, которые доказывают, что не все в нашей жизни поддается здравому смыслу

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В мире полно загадок, и самые интересные подкидывают не фильмы и книги, а жизнь. Когда вокруг творится что-то непонятное, стоит взять фотоаппарат и рассказать об этом всему миру!

AdMe.ru подобрал для вас 25 фото, глядя на которые так и хочешь воскликнуть «Да что здесь творится?!».

Кажется, на паре что-то пошло не так...

Пикачу уже не тот

А как хорошо все начиналось

«Туалет для каждого». «Туалеты только для клиентов».

«Увидел эту картину, когда гулял по Бостону»

«Аптечка моего дяди. До сих пор не понимаю, как он знает, где что»

Когда решили сэкономить на мастере

Наверное, все тарелки закончились

«Мама прислала мне это, и я не знаю, что думать»

Остров. Жилой. Но как?!

Очень странный кухонный «лайфхак»

«Мне прислали защитную пленку, упаковав ее... в защитную пленку»

Мало того, что их 3, они еще и все на холодную воду

А в этой комнате у тебя что?

Какой оригинальный слив...

«Теперь будет больше аргументов, почему я не люблю ездить в школу»

Это мыло слишком реалистично

«Отличный гараж, как раз под мою машину»

Видимо, чтобы не давило

Когда сломался микрофон, но твои сокомандники нуждаются в тебе

После вечеринок в такую дверь лучше не пытаться войти

Мода всегда была такой странной?

«Увидел, как мой брат уснул, и...»

Всего 2 вопроса: как? и зачем?

Вчера в небе Рима творилось что-то непонятное

«Почему моя мышка не работает?»

А вы сталкивались с чем-то столь нелогичным? Расскажите и покажите свои примеры в комментариях.