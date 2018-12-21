25 человек, которым пока определенно рано заводить детей

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Родитель должен быть ответственным, терпеливым и бескорыстным. Но не все готовы к такой роли, даже если ребенок уже родился: то жалко делиться «киндерами», то тянет подшутить над своим чадом, то слишком велик соблазн использовать малыша в роли штатного фотографа.

AdMe.ru решил узнать, какими наблюдениями делятся люди с необычным взглядом на родительство.

Отличная идея по подъему рождаемости

«Дочка пишет письмо парню в красном»

«Дорогой Сатана».

Папу не остановить тем, что у него родилась «принцесса»

«Когда у тебя есть маленький ребенок, каждый поход в туалет превращается в серию „Ходячих мертвецов“»

Сначала вас сводит с ума их несамостоятельность, а потом...

«Все знают, зачем нужно заводить детей: ты наконец-то сам можешь легально вести себя как ребенок»

Еще одна мотивация от профессионалов

«Когда меня спрашивают, почему я не хочу детей, я показываю вот эту фотографию»

Еще одна причина стать мамой

Когда ты уже родитель, но до сих пор фанатеешь от Гарри Поттера

«Внимание! Перевожу живую мандрагору!»

Отвечать на неудобные вопросы — целое искусство

Моя мама: «Ты собираешься завести детей, когда станешь старше?» Я:

Пока одни собираются стать родителями, другие строят более амбициозные планы

Когда приготовили детям сюрприз, который нет сил скрывать

«Я еду в Дисней и не знаю об этом». «Если бы я только умел читать».

Вся радость отцовства написана на этом лице

Когда тебя просят поиграть с ребенком, а ты уже не помнишь, как это делается

«Момент, когда мой брат осознал, что не готов к детям»

Зато будет чем заняться в декрете

Когда дали подержать племянника, а ты боишься младенцев

«Момент, когда моя жена узнала, что старшие дети не пойдут завтра в школу из-за снегопада»

Воображение — самое страшное оружие маленьких людей

«Крестный согласился посидеть с нашей дочкой»

Сокровище, которым ты не готов делиться

Коляска? Слишком сложно

«Вот почему дети плачут, когда вы хотите их поцеловать»

А как вы поняли, что готовы завести детей? Или вам тоже пока что не хочется делиться «киндерами»?