25 человек, которым пока определенно рано заводить детей
Родитель должен быть ответственным, терпеливым и бескорыстным. Но не все готовы к такой роли, даже если ребенок уже родился: то жалко делиться «киндерами», то тянет подшутить над своим чадом, то слишком велик соблазн использовать малыша в роли штатного фотографа.
AdMe.ru решил узнать, какими наблюдениями делятся люди с необычным взглядом на родительство.
Отличная идея по подъему рождаемости
«Дочка пишет письмо парню в красном»
«Дорогой Сатана».
Папу не остановить тем, что у него родилась «принцесса»
«Когда у тебя есть маленький ребенок, каждый поход в туалет превращается в серию „Ходячих мертвецов“»
Сначала вас сводит с ума их несамостоятельность, а потом...
«Все знают, зачем нужно заводить детей: ты наконец-то сам можешь легально вести себя как ребенок»
Еще одна мотивация от профессионалов
«Когда меня спрашивают, почему я не хочу детей, я показываю вот эту фотографию»
Еще одна причина стать мамой
Когда ты уже родитель, но до сих пор фанатеешь от Гарри Поттера
«Внимание! Перевожу живую мандрагору!»
Отвечать на неудобные вопросы — целое искусство
Моя мама: «Ты собираешься завести детей, когда станешь старше?»
Я:
Пока одни собираются стать родителями, другие строят более амбициозные планы
Когда приготовили детям сюрприз, который нет сил скрывать
«Я еду в Дисней и не знаю об этом». «Если бы я только умел читать».
Вся радость отцовства написана на этом лице
Когда тебя просят поиграть с ребенком, а ты уже не помнишь, как это делается
«Момент, когда мой брат осознал, что не готов к детям»
Зато будет чем заняться в декрете
Когда дали подержать племянника, а ты боишься младенцев
«Момент, когда моя жена узнала, что старшие дети не пойдут завтра в школу из-за снегопада»
Воображение — самое страшное оружие маленьких людей
«Крестный согласился посидеть с нашей дочкой»
Сокровище, которым ты не готов делиться
Коляска? Слишком сложно
«Вот почему дети плачут, когда вы хотите их поцеловать»
А как вы поняли, что готовы завести детей? Или вам тоже пока что не хочется делиться «киндерами»?
Фото на превью smokezwinger / Twitter