24 искрометных доказательства того, что самые гениальные мысли приходят в душе
За то время, что мы проводим в душе, наш мозг, кажется, успевает придумать план построения бизнеса, переиграть несколько неудачных диалогов из прошлого и выдать еще миллион самых разнообразных мыслей. Некоторые из них настолько гениальны, что, кажется, по ним можно писать целые научные работы (ну или хотя бы веселые книги).
Мы в AdMe.ru выбрали 24 самые гениальные и неожиданные мысли, которыми пользователи интернета поделились со всем миром.
- Возможно, собаки приносят домой палки, потому что так было заведено на протяжении тысячелетий, ведь людям нужно было дерево, чтобы разводить костры. @tannhauser_busch
- Нет никаких вещественных доказательств того, что сегодня, например, среда, ведь все мы должны просто поверить тому, кто случайно начал считать с понедельника. @WastedTalent442
- Проверки в аэропорту доходят до абсурда. Ровно до того момента, когда вы ждете свой багаж, а там — бери ту сумку, какую захочешь! @PainMatrix
- Когда два собеседника неловко перестают печатать, потому что видят, что другой печатает, то это как цифровой аналог ситуации, когда два человека начинают двигаться в одном направлении, чтобы пропустить друг друга вперед. @Grabatreetron
- Чувство тревоги похоже на тот момент, когда в видеоигре звучит боевая музыка, но вы не можете найти ни одного врага. @Canadaba11
- Когда-то кто-то в Google подумал: «Да, надо бы поручить кому-то проехать буквально по каждой дороге на всем земном шаре». @LifeInKernelSpace
- Так как в каждом часе 3 600 секунд, а большинство людей зарабатывает меньше $ 36 в час, их время стоит меньше, чем цент в секунду. Поэтому привычка поднимать с земли найденную мелочь в буквальном смысле стоит потраченного времени. @ThatOneRoadie
- Как же повезло, что нашему организму нужен сон, а то придумали бы 16—20-часовой рабочий день. @TenOunceCan
- Мы используем столы, чтобы поместить еду подальше от пола; скатерти, чтобы не класть еду прямо на стол; и тарелки, чтобы еда не лежала на скатерти. @mackmason_
- Важно носить спортивную одежду для бега хотя бы для того, чтобы люди знали, что это хобби. Ведь если вы на пробежке в обычной одежде, каждый задается вопросом, от чего это вы убегаете. @TheZiggurat614
- А ведь то поколение, которое придумало интернет, смартфоны и планшеты, в детстве тоже гуляло на улице. @B0y_W0nder
- Вкус газировки напоминает то ощущение, когда вы пытаетесь пошевелить ногой после того, как она онемела. @Elephantous
- Сложно сказать, то ли новое поколение действительно больше подвержено депрессии, то ли предыдущим поколениям просто было неловко говорить о своем моральном состоянии. @doubledipinyou
- Вы можете оценить, насколько сильно вам хотелось пить, по тому, насколько вкусной кажется вода во время питья. @MisterTrashHeap
- Нет ничего лучше, чем осознавать после пробуждения, что вам не придется столкнуться со всеми последствиями тех ужасных решений, которые вы сделали во сне. @dzemperzapedra
- Если бы вы получили награду как первый человек, который побил два мировых рекорда, вы бы побили одновременно и третий рекорд, а также получили бы награду как человек, который побил уже три мировых рекорда (и так до бесконечности). @The_Lobster_
- Если бы в обществе было нормальным чаще носить одинаковую одежду, люди сэкономили бы кучу денег. @farlotatte
- У полных людей больше шансов выигрывать в игре «в бутылочку». @jugs_galore
- Это насколько же эпичным будет первый раз, когда кто-то угонит космический корабль! @IIIIRadsIIII
- Удивительно, что нет никаких теорий заговора о том, что океан бездонный, а ведь большинство людей никогда не было на большой глубине в океане. @Hot_Donald
Какие самые безумные или гениальные мысли приходили к вам в процессе принятия душа?