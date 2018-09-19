24 искрометных доказательства того, что самые гениальные мысли приходят в душе

За то время, что мы проводим в душе, наш мозг, кажется, успевает придумать план построения бизнеса, переиграть несколько неудачных диалогов из прошлого и выдать еще миллион самых разнообразных мыслей. Некоторые из них настолько гениальны, что, кажется, по ним можно писать целые научные работы (ну или хотя бы веселые книги).

Мы в AdMe.ru выбрали 24 самые гениальные и неожиданные мысли, которыми пользователи интернета поделились со всем миром.

  • Возможно, собаки приносят домой палки, потому что так было заведено на протяжении тысячелетий, ведь людям нужно было дерево, чтобы разводить костры. @tannhauser_busch
  • Нет никаких вещественных доказательств того, что сегодня, например, среда, ведь все мы должны просто поверить тому, кто случайно начал считать с понедельника. @WastedTalent442
  • Первый человек, который вдохнул гелий, должен был испытать огромное облегчение, когда эффект искаженного голоса сошел на нет. @marchillo
  • Проверки в аэропорту доходят до абсурда. Ровно до того момента, когда вы ждете свой багаж, а там — бери ту сумку, какую захочешь! @PainMatrix
  • Когда два собеседника неловко перестают печатать, потому что видят, что другой печатает, то это как цифровой аналог ситуации, когда два человека начинают двигаться в одном направлении, чтобы пропустить друг друга вперед. @Grabatreetron
  • Чувство тревоги похоже на тот момент, когда в видеоигре звучит боевая музыка, но вы не можете найти ни одного врага. @Canadaba11
  • Когда-то кто-то в Google подумал: «Да, надо бы поручить кому-то проехать буквально по каждой дороге на всем земном шаре». @LifeInKernelSpace
  • Так как в каждом часе 3 600 секунд, а большинство людей зарабатывает меньше $ 36 в час, их время стоит меньше, чем цент в секунду. Поэтому привычка поднимать с земли найденную мелочь в буквальном смысле стоит потраченного времени. @ThatOneRoadie
  • Как же повезло, что нашему организму нужен сон, а то придумали бы 16—20-часовой рабочий день. @TenOunceCan
  • Мы используем столы, чтобы поместить еду подальше от пола; скатерти, чтобы не класть еду прямо на стол; и тарелки, чтобы еда не лежала на скатерти. @mackmason_
  • Важно носить спортивную одежду для бега хотя бы для того, чтобы люди знали, что это хобби. Ведь если вы на пробежке в обычной одежде, каждый задается вопросом, от чего это вы убегаете. @TheZiggurat614
  • А ведь то поколение, которое придумало интернет, смартфоны и планшеты, в детстве тоже гуляло на улице. @B0y_W0nder
  • Вкус газировки напоминает то ощущение, когда вы пытаетесь пошевелить ногой после того, как она онемела. @Elephantous
  • Сложно сказать, то ли новое поколение действительно больше подвержено депрессии, то ли предыдущим поколениям просто было неловко говорить о своем моральном состоянии. @doubledipinyou
  • Стеклянные здания — это просто обработанные песчаные замки. @BroadMix6
  • Вы можете оценить, насколько сильно вам хотелось пить, по тому, насколько вкусной кажется вода во время питья. @MisterTrashHeap
  • Нет ничего лучше, чем осознавать после пробуждения, что вам не придется столкнуться со всеми последствиями тех ужасных решений, которые вы сделали во сне. @dzemperzapedra
  • Если бы вы получили награду как первый человек, который побил два мировых рекорда, вы бы побили одновременно и третий рекорд, а также получили бы награду как человек, который побил уже три мировых рекорда (и так до бесконечности). @The_Lobster_
  • Если бы в обществе было нормальным чаще носить одинаковую одежду, люди сэкономили бы кучу денег. @farlotatte
  • Бросать смотреть новости по телевизору — это как бросать курить. Через год ты осознаешь, насколько же противно это было. @Richynunu
  • У полных людей больше шансов выигрывать в игре «в бутылочку». @jugs_galore
  • В мире, должно быть, миллионы людей, которые про себя произносят слово B-E-A-UTIFUL, когда хотят правильно его написать. @Khalid147
  • Это насколько же эпичным будет первый раз, когда кто-то угонит космический корабль! @IIIIRadsIIII
  • Удивительно, что нет никаких теорий заговора о том, что океан бездонный, а ведь большинство людей никогда не было на большой глубине в океане. @Hot_Donald

Какие самые безумные или гениальные мысли приходили к вам в процессе принятия душа?

3 На склад!
0 Комментарии
  • 19 сентября 2018
  • 1285

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