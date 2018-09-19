24 искрометных доказательства того, что самые гениальные мысли приходят в душе

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За то время, что мы проводим в душе, наш мозг, кажется, успевает придумать план построения бизнеса, переиграть несколько неудачных диалогов из прошлого и выдать еще миллион самых разнообразных мыслей. Некоторые из них настолько гениальны, что, кажется, по ним можно писать целые научные работы (ну или хотя бы веселые книги).