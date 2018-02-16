24 фотографии, на которых запечатлены почти идеальные преступления

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Много лет авторы детективов и криминалисты бьются над идеей идеального преступления, но до сих пор оно остается лишь плодом их фантазий. Впрочем, возможно, теоретикам стоит присмотреться к нашим сегодняшним героям. Уж они-то точно знают, как можно нашалить и не попасться.

AdMe.ru собрал фотографии, на которых запечатлены практически идеальные преступления.

24. «Дочь решила, что если она спрячется в холодильнике, то сможет незаметно съесть все сладости, которые там хранятся»

23. «Хотела незаметно заменить все свои фотографии в доме снимками нашей собаки. Мама заметила, но решила оставить: говорит, Дикси фотогеничнее меня»

22. «Попытался пронести пиво мимо нашей двери с видеозвонком. Через 5 минут получил от папы сообщение с этим фото»

21. «Я отвернулся всего на секунду! Кажется, моему псу придется распрощаться со своей новой лежанкой: кот ее уже не отдаст»

20. «Майлз думает, что никто не видит, как он таскает из мусорного ведра фантики»

19. «Я сказал своей девушке, что написал для нее стихотворение, но это была просто песня из сериала „Король Квинса“»

18. «Мой пес делает так каждый раз, когда мы фотографируемся. Кажется, он обижен, что мы не позвали его позировать вместе»

17. «Мой друг смог засветиться в школьном альбоме дважды, притворившись своим братом-близнецом»

16. «Бабушка так и не поняла, что меня не было дома всю ночь. Спасибо сестренке!»

15. «Оказывается, по ночам мой кот любит устраивать себе спа в нашей раковине. Он явно не ожидал, что я застану его с поличным»

14. «Думал, что посуду со стола роняет моя кошка, пока однажды не пришел домой чуть раньше обычного»

13. Ловкость рук — и никаких расходов!

12. «Мне кажется, или эта собака просто притворяется и хочет, чтобы я зашел внутрь?»

11. Когда дети решили внести последний штрих в только что завершенный ремонт

10. «Уверен, никто и не заметит»

9. «И тут я начал догадываться, кто устроил в моей гардеробной этот жуткий беспорядок»

8. «Вчера с моей машины сняли колесо с литым диском, а взамен поставили это. Я не сразу заметил разницу»

7. «Он берет в руки все, что дают. Мне кажется, или он просто ищет оружие помощнее?»

6. Пожалуй, идеальное место для парковки

5. Кажется, этот знак нужно обновить

4. «Хорошая попытка, H&M»

3. «Я впечатлен своим псом, я горжусь своим псом и я зол на своего пса. И все это одновременно»

2. «Сосед уже вторую неделю жалуется на шум. Сегодня я застукал виновника его страданий, и, кажется, он тоже меня заметил»

1. Когда есть 2 взрослых билета в кино, а пойти не с кем

Черт возьми, это же гениально. Уже бегу искать ребенка, чтобы сделать из него самого высокого человека в мире. А вы пока можете признаться в своих идеальных преступлениях.