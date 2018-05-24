24 фото, которые заставят вас усомниться в собственном зрении

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Уж чему-чему, а своему зрению мы привыкли доверять на все 100 %. Но иногда ракурс, проделки фотокамеры и просто удачный момент могут сделать из кадра загадку для мозга, над которой придется попотеть.

AdMe.ru подобрал для вас 24 фото, которые обманут ваши глаза.

Если не приглядываться, то можно решить, что две собаки слились в одну

С добрым утром, мишка!

Кажется, будто на пляж напали утки-гиганты

«Настройки камеры „съели“ часть моего стакана. Теперь кажется, что сок стоит в воздухе»

Это вообще один человек?

«Когда я ехал в отпуск, меня никто не предупреждал о таких чайках»

«Зато в душе я — скакун!»

Кажется, что это фотошоп, а не 27-метровый воздушный змей

Этот грецкий орех слишком похож на сову

Когда стоишь лицом и к морю, и к берегу одновременно

«Похоже, я вообще не понравился яичнице»

Роскошные поля кошачьей шерстки

«В детстве у меня были очень взрослые руки»

Деревянные ноги?

Кажется, что девушка в шлеме прилегла на руль, но нет...

Огромная птица в небе Сибири

«Спросил у друга, почему преподаватель написал Salsa на моей работе. Он ответил, что это 59/59 баллов»

«Только одна линза в моих очках — корректирующая, поэтому они отбрасывают интересную тень»

Эдвард Руки-собаки

Сосновые иголки выглядят как картина Ван Гога

«Скуби-Ду, я тебя вижу»

Это не глаз, а капля бензина в воде

Сколько пассажиров в авто?

«Был приятно удивлен, когда зашел в уборную в поезде. Пока не пригляделся поближе...»