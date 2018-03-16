20 забавных совпадений, из-за которых кажется, что мы живем в компьютерной игре

В последнее время все большую популярность приобретает гипотеза симуляции. Ее приверженцы считают, что окружающая нас реальность — это компьютерная программа, созданная более развитой цивилизацией. А в жизни и правда иногда встречаются такие совпадения, которые словно подтверждают эту теорию.

AdMe.ru собрал фотографии, которые хоть и не открывают секрет сотворения Вселенной, но зато по-настоящему удивляют.

«Впервые приехала в США, а тут уже есть я»

Битый пиксель

Такое может случиться только в симуляции

Когда установлена старая видеокарта и картинка не успевает подгружаться

Сбой в системе

Куплю себе такую же

Увяз в текстуре

«Как зовут моих котов? Ctrl C и Ctrl V»

Кажется, приложение «Погода» пора перенастроить

Как будто попал в The Sims и кому-то было лень создавать разных персонажей

В нужное время в нужном месте

Матрица вокруг нас

«Кажется, я выбрал красную таблетку»

А вот и агент Смит

Возможно, эта касса только для тех, кто в синем и с бородой

Кажется, они что-то задумали

«Телефон дал сбой в то время, когда я фотографировал. Получилось вот это»

Базовый персонаж этого мира

Сквозь стены

Просто море в клетку

А как вы думаете, каковы шансы того, что мы живем в компьютерной игре?

Фото на превью salmeida / reddit

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1 Комментарии
  • 16 марта 2018
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