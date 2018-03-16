20 забавных совпадений, из-за которых кажется, что мы живем в компьютерной игре
В последнее время все большую популярность приобретает гипотеза симуляции. Ее приверженцы считают, что окружающая нас реальность — это компьютерная программа, созданная более развитой цивилизацией. А в жизни и правда иногда встречаются такие совпадения, которые словно подтверждают эту теорию.
AdMe.ru собрал фотографии, которые хоть и не открывают секрет сотворения Вселенной, но зато по-настоящему удивляют.
«Впервые приехала в США, а тут уже есть я»
Битый пиксель
Такое может случиться только в симуляции
Когда установлена старая видеокарта и картинка не успевает подгружаться
Сбой в системе
Куплю себе такую же
Увяз в текстуре
«Как зовут моих котов? Ctrl C и Ctrl V»
Кажется, приложение «Погода» пора перенастроить
Как будто попал в The Sims и кому-то было лень создавать разных персонажей
В нужное время в нужном месте
Матрица вокруг нас
«Кажется, я выбрал красную таблетку»
А вот и агент Смит
Возможно, эта касса только для тех, кто в синем и с бородой
Кажется, они что-то задумали
«Телефон дал сбой в то время, когда я фотографировал. Получилось вот это»
Базовый персонаж этого мира
Сквозь стены
Просто море в клетку
А как вы думаете, каковы шансы того, что мы живем в компьютерной игре?
Фото на превью salmeida / reddit