20+ вопросов, которые обычно задают люди, славящиеся своей бестактностью
Вряд ли среди нас найдутся те, кому никогда не приходилось выслушивать неуместные и просто бестактные вопросы. Совершенно непонятно, зачем их задают. Разве что затем, чтобы безвозвратно испортить настроение. Пользователи общими усилиями составили топ тем, о которых нужно запретить спрашивать на законодательном уровне.
Мы в AdMe.ru искренне надеемся, что теперь подобные вопросы останутся только в нашей подборке и больше не будут озвучиваться вслух.
- На работе ко мне подошла тетка из бухгалтерии, которую я смутно помнила в лицо, и начала говорить мне про ЭКО: «Попробуй, без ребенка сейчас никак, что ж ты тормозишь?» Причем это звучало так, будто мы с ней подруги. Я просто обалдела: получается, они сидят там, в своем змеином логове, и всем отделом причислили меня к бесплодным. Видимо, уже совсем не знали, как оскорбить. © Unikla / Pikabu
- Как отец-одиночка я бы не хотел, чтобы люди спрашивали меня о матери моего сына. В 9 случаях из 10 они просто хотят посплетничать. © ImInJeopardy / Reddit
- Моя мама умерла, когда я была ребенком. Люди выдавали идиотские предположения о способностях моего отца к родительству. Меня постоянно спрашивали: «Наверное, ты не ела дома?», «Хочешь поговорить на женские темы?», «Как зовут вашу домработницу? Это же не твой отец содержит дом в чистоте?» © mulemary / Reddit
- Когда мне задают дурацкий вопрос, почему я не пью, я отвечаю: «Пытаюсь забеременеть». Это почему-то вводит людей в ступор. Наверное, потому что я бородатый мужик. © slightlysanesage / Reddit
- «Когда ты женишься / выйдешь замуж?» Или, если ты уже в браке: «А когда дети?» Причем если ответить: «Мы не знаем, хотим ли вообще детей», — тебе тут же выдают мегабесящую фразу: «О, вы еще передумаете...» Зачем спрашивать, если собираешься отмахнуться от моего ответа? © voraciouslama / Reddit
- Я старше, поэтому меня обычно спрашивают: «Неужели вы не хотели детей?» Мне приходится описывать мои проблемы с зачатием. Мои выкидыши. Процедуры, через которые я прошла. Это разбивает мне сердце. © Holarooo / Reddit
- «Вы собираетесь завести еще одного ребенка?» — когда первенцу еще не исполнилось и 10 месяцев. © RebelRebelFighter / Reddit
- Мне задали этот вопрос, пока я еще была беременна! Господи, дайте мне родить первого. © upside_down_unicorn / Reddit
- «С тобой все в порядке? Что-то не так?» — когда совершенно очевидно, что все в порядке. © Legend_Panda / Reddit
- «Как дела на любовном фронте?» Там уже много лет никаких дел, и ты об этом знаешь. © PinkVoyd / Reddit
- От желающих познакомиться и просто новых знакомых: «У тебя есть парень?» — «Нет». — «Почему?» Я не знаю, как отвечать на этот вопрос: рассказывать о многолетней борьбе с комплексами или о том, как отношения с кем-то драматически не сложились, говорить, что я просто сейчас не в духе строить личную жизнь. В любом случае как-нибудь по-дурацки отшучиваюсь про принца, чей белый конь в пути издох. © MartaMuhina / Pikabu
- «А зачем вы поженились, если не хотите заводить детей?» Ну да, люди же только для этого и женятся, а не для того, чтобы юридически оформить свои отношения. И как будто дети без брака не рождаются, ага. © Zzzzzzzzzzzaya / Pikabu
- «Ты ирландец? Почему вы все так любите картошку?» В 1840-х годах в моей стране был неурожай, от голода многие люди погибли или вынуждены были эмигрировать. С тех пор мы уважаем картошку. Так что это плохой повод для шуток. © isaidyothnkubttrgo / Reddit
- «Что ты читаешь?» Пожалуйста, отстань, я же читаю! © bookworm08 / Reddit
- Дома ем нормально, а вне дома не могу, особенно не терплю фастфуд. Стандартный набор вопросов и фраз: «Ты что, вообще-вообще ничего не будешь есть? А почему? Как не хочешь? Ты на диете? Ты худеешь? Тебе не нравится здешняя еда? Как не можешь? А почему не можешь? У тебя какие-то проблемы? А что, прямо совсем ничего? А если мы тебе закажем [любое блюдо на выбор]? Прямо вообще ни кусочка? Офигеть». © Hmuriena / Pikabu
- «Почему ты злишься?» — «Я не злюсь». — «Нет, ты злишься». — «Нет, я не злюсь». — «Злишься!» — «Не злюсь!!!» — «Я же говорил, что ты злишься». © TechKnight24 / Reddit
- «Почему ты плачешь? Не стоит!» Просто замолчи. © VinilGX / Reddit
- Относительно татуировок, пирсинга и т. д.: «Что твоя мама думает об этом?» Она умерла, спасибо, что подняли эту тему. Если бы она была жива, то полностью поддержала бы мой выбор. © DanOfAllTrades80 / Reddit
- Отрастишь волосы — «почему бы тебе не постричься». Пострижешься — «почему бы тебе не отрастить волосы». Отрастишь бороду — «тебе не идет, побрейся». Сбреешь — «отрасти бороду, сейчас так модно». Без машины — «а чего не купишь, сейчас без машины никуда». С машиной — «а нафига она тебе, мороки больше»... © Bochulaz / Pikabu
- «Зачем ты побрил голову?» Блин, чтобы не было необходимости скрывать проступающую плешь. © ToTutaToTama / Pikabu
- У моего сына волосы ниже плеч. Люди постоянно говорят: «Боже мой, это мальчик?» Когда я отвечаю: «Это мой сын», — они не оставляют меня в покое: «Он выглядит как девочка. Это мальчик? Точно?» И все это прямо при нем. Ему всего 4 года, он выглядит абсолютно как мальчик, у него просто длинные волосы. Это начинает ранить его чувства, ведь ему нравится его прическа. © John__Batman / Reddit
- «Что случилось с твоей шеей?» У меня большой шрам на горле — из-за рака удалили щитовидную железу. Я не хочу рассказывать эту историю, не хочу слушать, как мне говорят: «О, мне так жаль». Это определенно лучший способ испоганить настроение! © lizztastic_chick / Reddit
- У моей близкой подруги артрит. Ей 24. Бывают дни, когда ей так плохо, что от боли она не может встать с кровати. Люди вечно спрашивают ее: «Ты притворяешься?» — потому что она выглядит нормальной, здоровой и привлекательной молодой женщиной. © teachmehowtodookie / Reddit
- Сейчас у меня много проблем со здоровьем. Ненавижу, когда меня спрашивают, как я себя чувствую. Я знаю, что это стандартный вопрос, но это не ваше дело, и я устал об этом говорить. Неужели это все, что вам обо мне интересно? © Lurkymclurkering / Reddit
- Любимый вопрос: «Как ты умудрилась заболеть (отравиться / удариться и т. п.)?» Вот действительно, как?! © PineNuts / Pikabu
- «Чем ты занимаешься?» Меня уволили полгода назад, и, несмотря на несколько собеседований и множество резюме, мне пока не повезло. И внезапно все мои знакомые очень заинтересовались, чем я зарабатываю на жизнь. Клянусь, они никогда не спрашивали об этом раньше. Я ненавижу говорить людям, что я безработный. © Fiesta_machine / Reddit
- «Чем ты зарабатываешь на жизнь?» Когда я отвечаю: «Розничной торговлей», — люди ойкают. Да, я тоже ненавижу свою работу. © ratdarkness / Reddit
- Я работаю в неотложке. Люди постоянно спрашивают меня: «Какой случай был самым ужасным?» Еще иногда ссылаются на какую-то телевизионную драму и спрашивают, действительно ли все так, как в телеке. Я не хочу снова переживать худшие вещи, которые я когда-либо видел! Из-за этого я и так хожу на терапию каждую неделю. И нет, это не похоже на ТВ-шоу. Не у каждого пациента стоит вопрос жизни и смерти. Большинство относится к неотложке как к способу сэкономить время на поход в больницу. © Teadybearguy92 / Reddit
Какой самый бесящий вопрос задавали вам?