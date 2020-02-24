20+ вопросов, которые обычно задают люди, славящиеся своей бестактностью

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Вряд ли среди нас найдутся те, кому никогда не приходилось выслушивать неуместные и просто бестактные вопросы. Совершенно непонятно, зачем их задают. Разве что затем, чтобы безвозвратно испортить настроение. Пользователи общими усилиями составили топ тем, о которых нужно запретить спрашивать на законодательном уровне.