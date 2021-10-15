20+ вещей, которые верой и правдой служат своим хозяевам и даже не думают ломаться

Сегодня никто не удивляется, когда недавно купленная вещь неожиданно выходит из строя. Но так было не всегда. Кажется, раньше производители все-таки больше заботились о качестве товаров, а покупатели вполне резонно рассчитывали на долговечное использование приобретения.

Мы в AdMe.ru сделали подборку техники из прошлых лет, которая готова служить еще многие годы, несмотря на почтенный возраст.

1. «Унаследовал от бабушки устройство 70-х годов для приготовления мороженого. Оно все еще работает»

2. «Я все еще каждый август перерабатываю помидоры в комбайне 1985 года, принадлежавшем дедушке моей жены»

3. «Газовый фонарь 1965 года выпуска. Их производили в большом количестве, поэтому найти такой фонарь на гаражной распродаже не составит труда»

4. «Радиоприемник Toshiba 1962 года. Прекрасно работает со всеми оригинальными деталями»

5. «Один из первых кассовых аппаратов. 1879 год»

6. «Куплен новым в 1999 году. Звук воспроизводит не очень точно, но надежный и работает великолепно до сих пор»

7. «Пылесос для сухой и влажной уборки. Сделан в 1994 году и до сих пор мощно работает»

8. «С помощью новой чаши восстановил блендер из 70-х. Работает громко, но это того стоит»

9. «Моя жена унаследовала эту машинку Singer от бабушки. Не уверен насчет года выпуска, но она все еще отлично работает»

Это Singer Fashion Mate Model — одна из последних цельнометаллических моделей. Производство велось с 1967 по 1971 год. © MonstahButtonz / Reddit

10. «Этот парень будит меня с 1991 года. Никогда меня не подводил»

11. «Переносной кассетный проигрыватель пережил издевательства со стороны 5 детей и служит вот уже 35 лет»

12. «Этому грилю приблизительно 30 лет. Я его хорошенько почистил, купил новые ручки, шланг и регулятор. Все остальное работает шикарно»

13. «Перед вами кассивер — устройство для проигрывания кассет и пластинок 1983 года. 13 кг ретрофутуризма, этакая предтеча всей техники будущего»

14. «Мои родители купили этот тостер в 1971 году. Я рос вместе с ним. Переезжая, я забрал его с собой. Он готовит тосты несколько раз в неделю последние 50 лет»

15. «Начал разбирать антресоль и нашел Dendy 1989 года. До сих пор работает»

16. «Камера „Киев“ 1976 года с объективом „Юпитер“ 1975 года выпуска досталась мне от отца мужа, когда я увлеклась пленочной фотографией. Работает до сих пор»

17. «Духовка для тостов. Приобрел более 20 лет назад, а она все еще поджаривает»

18. «Еще одна жемчужина. Классический Nokia 6680»

Пользовался таким телефоном с 2006 по 2012 год. Это шедевр! © teoska91 / Reddit

19. «У родителей моей подруги есть холодильник 1944 года, который до сих пор работает»



20. «В этом году исполняется 30 лет нашей микроволновке. Купили ее в 1991 году в „Березке“. Ни разу не ломалась, последние 10 лет трудится на даче»

21. «Проигрыватель виниловых пластинок плюс радиоприемник»