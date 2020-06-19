20+ твитов, прочитав которые хочешь спросить: «Вы что, следили за мной?»

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Мы все такие разные, но, как показывает жизнь, общего у нас больше, чем кажется. У всех же так: случайно купленные вещи носятся годами, телефон звонит сразу, как только ты ляжешь вздремнуть, а в детстве завидуешь взрослым, что после работы им не надо делать домашнее задание?