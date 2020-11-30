20+ человек, чьи родные умеют скрасить даже самый паршивый день

«Самое главное — это семья. Что бы ни случилось, именно к ней ты всегда возвращаешься. В семью, где ты родился и вырос, или в семью, которую ты создал сам», — сказала Кэрри Брэдшоу в одной из серий «Секса в большом городе». И с этим трудно не согласиться. Сколько бы у нас ни было разногласий с нашими близкими, именно они обычно оказываются рядом в моменты, когда мы особенно остро нуждаемся в заботе и поддержке.