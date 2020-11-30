20+ человек, чьи родные умеют скрасить даже самый паршивый день
«Самое главное — это семья. Что бы ни случилось, именно к ней ты всегда возвращаешься. В семью, где ты родился и вырос, или в семью, которую ты создал сам», — сказала Кэрри Брэдшоу в одной из серий «Секса в большом городе». И с этим трудно не согласиться. Сколько бы у нас ни было разногласий с нашими близкими, именно они обычно оказываются рядом в моменты, когда мы особенно остро нуждаемся в заботе и поддержке.
Мы в AdMe.ru не могли сдержать улыбку, читая твиты героев нашей подборки. Какие бы холода ни свирепствовали за окном, эти истории окутают теплом быстрее любого камина. А из бонуса вы узнаете, что именно из наших детских вещей родители могут втайне хранить долгие годы.
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Бонус: должно быть, от сердца оторвал
А какие трогательные поступки в последнее время совершали ваши близкие? Часто ли вы сами балуете родных приятными мелочами?