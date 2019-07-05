20+ совпадений, которые могут означать только сбой в матрице
Иногда случайные события настолько тесно переплетаются друг с другом, что кажется, будто происходящее бросает вызов логике. Смешные, странные, почти невозможные совпадения могут внушить вам мысль, что здесь явно не обошлось без чьего-то загадочного вмешательства.
AdMe.ru покажет 22 странные фотографии, которые оставляют много вопросов и вызывают подозрение.
22. В лондонском метро
21. Самый милый косплей
20. Точно под знаком «Спасибо, что водите осторожно»
19. «Стрекоза приземлилась на ногу моей девушке как отражение тату»
18. А 5-я кудрявая девушка делала этот снимок
17. «Я бы точно взял с газом»
16. Настоящий Феликс
15. Найди отличия
14. Эта девушка впервые оказалась в США и сразу же столкнулась со сбоем матрицы
13. Камуфляж 80-го уровня
12. «Возвращался к машине и заметил, что кусты идеально вписались в форму колес моего авто. Я даже растерялся на секунду»
11. Тейлор Свифт на шоссе
10. Он больше похож на Марио, чем сам Марио
9. «Сегодня я встретил Ван Гога...»
8. Когда вкусы совпадают
7. Последний джедай
6. Думаю, я его нашел
5. Вот куда на самом деле отправляются резюме
4. Привет, дамочки!
3. А вот и второе пришествие
2. Котберт Эйнштейн
1. Я не такая, как все девушки
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Фото на превью gangbangkang/reddit, InfernalTomato/reddit