20+ совпадений, которые могут означать только сбой в матрице

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Иногда случайные события настолько тесно переплетаются друг с другом, что кажется, будто происходящее бросает вызов логике. Смешные, странные, почти невозможные совпадения могут внушить вам мысль, что здесь явно не обошлось без чьего-то загадочного вмешательства.

AdMe.ru покажет 22 странные фотографии, которые оставляют много вопросов и вызывают подозрение.

22. В лондонском метро

21. Самый милый косплей

20. Точно под знаком «Спасибо, что водите осторожно»

19. «Стрекоза приземлилась на ногу моей девушке как отражение тату»

18. А 5-я кудрявая девушка делала этот снимок

17. «Я бы точно взял с газом»

16. Настоящий Феликс

15. Найди отличия

14. Эта девушка впервые оказалась в США и сразу же столкнулась со сбоем матрицы

13. Камуфляж 80-го уровня

12. «Возвращался к машине и заметил, что кусты идеально вписались в форму колес моего авто. Я даже растерялся на секунду»

11. Тейлор Свифт на шоссе

10. Он больше похож на Марио, чем сам Марио

9. «Сегодня я встретил Ван Гога...»

8. Когда вкусы совпадают

7. Последний джедай

6. Думаю, я его нашел

5. Вот куда на самом деле отправляются резюме

4. Привет, дамочки!

3. А вот и второе пришествие

2. Котберт Эйнштейн

1. Я не такая, как все девушки

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