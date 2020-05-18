20+ слегка абсурдных ситуаций, которые могли произойти только на даче

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Люди делятся на 2 типа. Одни не понимают, в чем удовольствие работать 5 дней в неделю, а потом ехать на дачу и работать еще и там, ведь можно просто отдохнуть, загореть, пожарить шашлык и попариться в баньке, а овощи и зелень купить в ближайшем супермаркете. Другие с замиранием сердца ловят первые лучики весеннего солнца и бегут в магазин за рассадой, чтобы с азартом и любовью выращивать ее на подоконнике, а потом открыть сезон национальной забавы — посадки в огороде.

В редакции AdMe.ru есть и те и другие, но все признают, что на природе просто замечательно, поэтому мы решили собрать для вас истории про дачу, которые будут понятны не только истинным садоводам, но и тем, у кого душа не трепещет при слове «урожай». А в качестве бонуса расскажем, почему именно на даче душа отдыхает.

Урожай нынче богатый на даче, предлагаю излишки всем подряд. Договорились с коллегой, что отдам ей 5 кочанов белокочанной капусты. До кучи предложила кольраби, объясняю, что она на вкус как кочерыжка. Говорит, мол, давай, конечно, муж как раз очень кочерыжки любит. Сегодня на работе увиделись, она поблагодарила. Поделилась, что муж спросил ее: «А почему мы такие серединки не сажаем?» © StrashnayYa / Pikabu

Было мне лет 7, когда из соседнего огорода в наш пророс меж досок забора арбуз. Я ездил все лето из города на велике и поливал свою прелесть. Наконец арбуз созрел, и я поволок его домой. Мама спокойно пила чай на кухне и молча наблюдала за тем, как я поставил перед ней на стол свое угощение.

— Мама, мы будем кушать арбуз! — воскликнул я и разрезал его.

Оказалось, что это незрелая тыква... © KozaNoste1 / Twitter

У знакомого есть друг, а у этого друга дача. И каждую осень к нему залезали воры, чтобы чем-нибудь поживиться. Ничего не находили, но бардак устраивали. Мужик оказался с юмором и на столе записку им оставил: «Ребята! Я бедный, и брать у меня нечего. Если можете, помогите чем-нибудь». Приезжает в следующий раз на дачу, видит бутылку, огурцы и хлеб. А рядом записка: «Мужик, извини, но больше ничем помочь не можем!» © Toshan81 / Pikabu

Мой батя на даче белку отпугивал от ореха. Рычал, чтобы орехи не воровала. © Aleonoria / Twitter

«У нас умеют отдыхать».

Моя работа в огороде проходит примерно так:

— Саша, я паука поймала! Саша, смотри, какой жирный червяк! — с обязательной демонстрацией прямо в лицо. — Саша, меня муравей укусил! Саша, тут жук на тебя похож!

Эффективность стремится к нулю. © elena_lenina198 / LiveJournal

— Саша, я паука поймала! Саша, смотри, какой жирный червяк! — с обязательной демонстрацией прямо в лицо. — Саша, меня муравей укусил! Саша, тут жук на тебя похож! Эффективность стремится к нулю. © elena_lenina198 / LiveJournal Решили как-то на даче тыкву посадить. Поехали весной на рынок, там бабульки рассаду продают. Нашли самую, как нам показалось, надежную бабульку с рассадой, купили у нее — посадили. Потом все лето поливали и предвкушали, как будем для Хеллоуина делать фонарики. А осенью оказалось, что бабулька нам декоративную тыкву продала, плоды — с орех. Долго смеялись. С тех пор соседи нас иронично называют «молодые садоводы». © BGivotnoe / Twitter

«Собрал урожай мини-огурцов».

Я — дитя асфальта. Родилась и выросла в городе. И вот приезжаю я к подружке на дачу. Увидела кабачок и делюсь восторгом с подружкой, что я вот впервые вижу, как кабачок растет. А подружка отвечает:

— Эх ты, цветок каменных джунглей! Никогда ни черта не видела, уже огурец кабачком называешь. Ты прям как дядя Вова. Тот спросил у папы разрешения нарвать цветов для жены. Папа удивился, что у нас цветы есть: не замечал. Бежит потом дядя Вова с букетом, хвалит, какой он красивый, как жена обрадуется. А мы ему говорим: «Вова, ты же цветки картошки нарвал с огорода!» © CatGanch / Pikabu

— Эх ты, цветок каменных джунглей! Никогда ни черта не видела, уже огурец кабачком называешь. Ты прям как дядя Вова. Тот спросил у папы разрешения нарвать цветов для жены. Папа удивился, что у нас цветы есть: не замечал. Бежит потом дядя Вова с букетом, хвалит, какой он красивый, как жена обрадуется. А мы ему говорим: «Вова, ты же цветки картошки нарвал с огорода!» © CatGanch / Pikabu Однажды на даче младший брат пришел побледневшим и поведал: «Я больше не люблю мотыльков. Я заглянул в его страшное волосатое лицо». © burnedpaRter / Twitter

Купили саженец яблоньки — белый налив. Давно мечтали об этом сорте. Радостные ринулись в сад, чтобы посадить, и взяли с собой племянника. Выкопали, значит, огромную яму, напичкали ее всякими удобрениями, водрузили туда саженец и красиво оформили клумбочку. Сидим довольные, чай пьем и решили поспорить, а сколько же саженцу лет. Мама сказала, что лет 6, а я утверждал, что года 3. Племянник сказал:

— Секундочку, я знаю, как решить ваш спор, меня в школе на уроках окружающего мира научили.

Уходит и через пару минут с деловым лицом возвращается и кидает на стол свежесрезанный белый налив:

— Считайте кольца. Каждое колечко на срезе — это год, — сообщает.

Саженцу было 5 лет. © Gidropyshka / Pikabu

«Этот еж у нас в можжевельнике живет с ежихой, а тут мама пришла веточки подрезать. Ежик не растерялся и громко ее обругал».

Помню, как-то раз в детстве в деревне у бабушки гуляли мы дружной детской ватагой, человек 10, около огорода. А по нему ходил хозяин соседнего участка. Понурый такой, грустненький. Ну мы поинтересовались у него, что случилось, а он и отвечает, что, мол, закопал в прошлом году от жены на огороде заначку, да вот теперь не может вспомнить, где именно. Сказал, если поможем найти — нам каждому по 100 рублей. В общем, через час был перекопан весь его участок. Заначки, как ни странно, так и не нашлось, но соседа это почему-то не расстроило — наоборот, он знатно повеселел. Теперь вспоминаю этот эпизод и понимаю, что где-то тут крылся подвох. © zub99 / Pikabu

Растения, посаженные своими руками, — они же как дети. Каждый новый листик, появившийся на голой ветке, каждый цветок-лепесток радует. Вот и осматриваем внимательно каждый кустик и каждое деревце. По несколько раз в день. Вот на вишенке, которая прошлой весной посажена и стояла все лето ни жива ни мертва, появились почки несколько дней назад. А вчера — боже, какая нежность! — показались беленькие... нет, пока не цветочки, но они обязательно будут. © luvida / LiveJournal

Строим баню с батей. Батя дает мне конец рулетки:

— Держи тут.

Сам оттягивает рулетку до конца доски, смотрит пристально на меня, я на него вопросительно. Пауза. Батя, прищурившись:

— Ну и долго тупить будешь? Сколько?

Я смотрю на рулетку:

— Ноль... © Alexnews7 / Pikabu

— Держи тут. Сам оттягивает рулетку до конца доски, смотрит пристально на меня, я на него вопросительно. Пауза. Батя, прищурившись: — Ну и долго тупить будешь? Сколько? Я смотрю на рулетку: — Ноль... © Alexnews7 / Pikabu Лет 10 назад даже не могла представить себе, что буду с нетерпением ждать дачного сезона, с радостью копаться в земле и изучать статьи типа «Как выращивать артишоки». Но я не вкалываю на своей даче до потери пульса — нахожу время и на прогулки по лесу, и на шашлыки, и на посиделки у костра с детьми. Дача мне нужна для отдыха от городского ритма жизни. А работа на ней хорошо прочищает мозг. © belaya_magnolia / LiveJournal

«Вот такой вот товарищ вырос. Никто не сажал. Рост жены — 175 см, а подсолнуха — 390 см».

Когда на даче жаришь шашлыки, каждый подходящий считает своим долгом помешать угли или повернуть шампуры, хотя ты это только что сделал. Но вот когда копаешь землю, никто из подошедших не берет лопату и не продолжает начатое тобою дело. Где справедливость? © Continentalius / Pikabu

Лично я, когда выбираю себе потенциальную спутницу, в первую очередь смотрю в соцсетях, есть ли у нее фотографии, где она работает в огороде: полет ли грядки, поливает ли рассаду. Важно, чтобы она умела заботиться об овощах. Так я буду уверен, что она уже знает, как заботиться обо мне. © EzDima1 / Twitter

В детстве перепутал у бабушки в огороде тюльпаны со щавелем. Сожрал все тюльпаны. © Mrrr_Martin / Twitter

На днях гуляла в парке и увидела маленький кустик жасмина — и вдруг оказалось, что его запах переносит меня прямиком на дачу к бабушке с дедушкой. Крошечный домик на участке в 6 соток, но нам там не было тесно — там было наше счастливое гнездо, место наших игр, строительства шалашей, беготня босиком по глине и лужам, куча песка, в которой можно строить дороги и тоннели. У дедушки была теплица, в ней был совершенно особенный запах. А у бабушки — зелень на грядках и цветочки на клумбе: пионы, флоксы, георгины. И рядом там был большой куст жасмина — как же он пах! А мы любили делать себе домик под кустом смородины, там было тихо и уютно. Запахи — как лифт в детство. © janemouse / LiveJournal

Сняли мы в аренду дачу. Шашлычки пожарить, на великах покататься — в общем, отдыхать в свое удовольствие. Ну а я решила, конечно же, что-нибудь посадить, зелень там всякую. В субботнее утро мы начали собираться, муж за великами и мясом, я решила зелень на рынке уже рассадой взять. А там такой ажиотаж, все набирают, торгуются. Ну, думаю, чем я хуже, я не только петрушку, я и помидоры с перцами могу, я с бабушкой все сажала! Ну и что, что это 25 лет назад было, я все помню. Подхожу к палатке и уверенно так говорю:

— Дайте мне вон те помидоры, 4 куста! Ой, а не много это?..

Тетя в палатке смотрит на меня как на городскую сумасшедшую и говорит:

— Я себе 50 беру.

У меня паника. 50? Вот опозорилась! Сажала она с бабушкой! Говорю:

— А-а-а, ну дайте 15? Да, 15, точно 15!

Уже не так уверенно я забрала свои помидоры и покинула это место. Позже в машине:

— Я взял 2 кило мяса, сейчас замаринуем — и на великах кататься.

— А я купила 15 кустов помидоров! © Pramprumprimprum / Pikabu

«Те самые кусты».

У нас на даче очень много мух, а за зиму они все замерзли и теперь ровным слоем лежат на полу. Мама, стоя с пылесосом:

— Ну вот куда ты пошел? Ты что, их не видишь?

Отец:

— А это хождение по мухам. © nemazngalushka / Twitter

В детстве дядя принес с дачи кабачок и сказал моей старшей сестре, что это «кладовой банан»: чтобы съесть, надо кожуру счистить. Она поверила и начала счищать. Только когда она его собиралась откусить, он сжалился и сказал, что пошутил. До сих пор хохочем, когда вспоминаем. © Lida19782 / Twitter

Начали замечать, что кто-то тырит огурцы из парника по ночам, но никак не могли поймать наглого вора. Косились на всех соседей. Но вот однажды услышала я шорох в парнике, взяла плетку и думаю: «Ну все, вот ты и попался!» Подбегаю к парнику, а оттуда выскакивает испуганный соседский кот с огурцом в зубах. Поймала вора за лапу. © WotkiDay / Pikabu

«Вот и пошли плоды моего труда. И да, я знаю, что проще купить, на фиг надо, бедная спина и вообще. Но я же вас не агитирую и не заставляю! Просто посмотрите и порадуйтесь, что это не вы кверху пятой точкой на огороде торчите».

Слова моей мамы: «Я в этом году ничего сажать в огороде не буду, устала. Ну только зелень посею немного. Помидоров немного посажу, перца, кабачков, огурцов, патиссонов, баклажанов. Свеклу, морковь, кукурузу, подсолнух, фасоль, горох, тыкву (2 вида), и всё. Больше ничего сажать не буду. Устала, буду отдыхать». И так каждый сезон! © Niko.Life / Pikabu

Летом на даче стало пропадать мыло из душа — с раковины. Долго ломали голову и не могли понять, кому это надо. Рано утром положили мыло как приманку и стали ждать. Воровкой оказалась сорока; она тихонько кралась к мылу, оглядываясь по сторонам. Хотела бы я взглянуть на ее гнездо. А мылом теперь пользуемся только жидким. © «Подслушано» / Vk

Бонус: почему на даче душа отдыхает

Дачная жизнь очень отличается от городской. Меня здесь «отпускает». Приходит ощущение свободы и ничегонеделания. Хотя если начинаешь задумываться, то оказывается, что делаешь гораздо больше, чем в городе. Просто исчезает «дорога». Все дела вот здесь, рядом: прополоть грядку, покрасить стену, позаниматься с детьми, поставить бассейн, копать, возить в тачке, обрезать, косить. Удивительным образом наслаждаюсь даже мытьем посуды вручную и холодной водой. © maria_ams / LiveJournal

У каждой семьи есть любимые хобби: в нашей это поездки на дачу. Здесь своя уютная атмосфера. Переодеваемся в удобную одежду, топим печь, пьем чай со свежим хлебом и с настоящей сметаной с деревенской ярмарки. Так приятно просто расслабиться и провести время с семьей, отключив гаджеты.​ В такие моменты ход времени как будто замедляется. Мы можем и 2, и 3 часа просидеть вокруг стола за долгими разговорами. Обсудим все новости, посмеемся, пофилософствуем о чем-то своем. Домой в город после этих поездок всегда возвращаемся отдохнувшими и счастливыми. Наше самое любимое время.​ © «Палата № 6» / Vk

Дача досталась мне от родителей. Они ее очень любили, ездили туда как на праздник. Отец построил дом своими руками, все сделал сам. Возможно, из-за этого я чувствую ответственность за то, чтобы там все было в порядке. Каждый год я боюсь начала полевых работ. Дело в том, что я не могу просто так приехать и лежать на лужайке. Или потратить день на приготовление шашлыков. Меня воспитали так, что я должна работать. Так что да, если копнуть куда-то очень глубоко, то можно найти зерна удовольствия, которые я получаю от работы на даче. Это, видимо, такой вид моего отдыха. Мои шашлыки. © blondzinko / LiveJournal