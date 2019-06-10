20 сильных фото, которые пронзят ваше сердце
Фотография ценна тем, что имеет международный язык. Профессиональный фотограф или просто любитель, который чувствует момент, могут сделать один снимок и сказать этим больше, чем тысячи слов. Наша подборка состоит как раз из таких кадров.
Мы в AdMe.ru были очень впечатлены этими пронзительными фото и считаем, что вы тоже должны их увидеть.
1. «Я свадебный фотограф. Этот жених попросил сделать фото с кошкой, которая помогла ему пережить черную полосу в жизни. Раньше она была бездомной, но сейчас эта одноглазая принцесса знает: ее любят»
2. Студентка встретилась с отцом на границе стран, так как он не смог приехать на ее выпускной"
3. «Сегодня я встречал в этом мире своего первого ребенка. На фото я только что очнулся после того, как потерял сознание в палате»
4. Мать и дочь вместе сражаются с преступностью
5. «Я сделал тату в виде папиных морщин на лбу»
6. Новая работа художника Бэнкси. Кажется, что мальчик ловит снежинки. Пока не увидешь другую сторону и не поймешь, что это пепел
7. 13-летний мальчик много лет хотел кота. И вот он держит на руках своего первого питомца
8. Пожарные после смены
9. «Моя счастливая дочка с новым слуховым аппаратом»
10. Девочка восхищается успешной футболисткой
11. Отец ведет девушку сына на выпускной бал. Его сын в мае погиб в автокатастрофе
12. Большое маленькое сердце
13. «Моя жизнь изменилась несколько минут назад. И это здорово»
14. «Следуй за мной». В мир пластикового мусора?
15. 53-летний сын с синдромом Дауна встречает папу, с которым впервые за всю жизнь расстался на неделю
16. Покинутый дом
17. Добро пожаловать в этот мир, малыш!
18. «Вчера в этой комнате не стало бабушки. Мой пес раньше всегда ее охранял. И сейчас он дежурит тут, ждет и ищет своего друга»
19. «Моему дяде 75, и у него Паркинсон. Но взгляните, как он воодушевлен. Он сказал мне: «Удивительно, как далеко продвинулась современная медицина»
20. Воспоминание об отце
Какое фото тронуло вас больше всех?
Фото на превью saricher / reddit