20+ раз, когда людям хотелось перенестись в прошлое и предотвратить свое фиаско
Наверное, все мы можем вспомнить парочку неловких ситуаций из своей жизни, когда нам хотелось провалиться сквозь землю или перенестись в прошлое, чтобы предотвратить фиаско. Одни люди вместо названия остановки случайно сказали водителю маршрутки первое, что пришло в голову, другие не узнали в прохожем своего учителя, а кто-то в разговоре феерично оговорился и даже не сразу осознал, что не так. И если одни истории со временем начинают вызывать у нас улыбку, то другие до сих пор заставляют заливаться румянцем от стыда.
Мы в AdMe.ru уверены, что в подобных конфузах нет ничего зазорного, а следующие примеры убедят вас, что невероятные провалы случаются абсолютно со всеми. В конце вас ждет бонус, который подскажет, к чему нужно быть готовым начинающим папарацци.
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Я увидела, как какой-то мужик бросил бумажный стаканчик из-под кофе на тротуар, и решила ему напомнить, что так нельзя. Я подняла стаканчик и кинула в него со словами: «Слышь, ты мозги обронил». Он обернулся. ЭТО БЫЛ МОЙ ФИЗРУК. © HoarderFromHell / Twitter
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Однажды остановил какую-то девушку на улице, чтобы спросить, где тут аптека. Но прикол в том, что я забыл слово «аптека». И поэтому я спросил: «Где здесь ближайшая ТАБЛИЦА»? Потому что мой больной мозг смешал слова «таблетки» и «больница». Я молчал весь оставшийся день. © TheMadnessTiger / Twitter
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Мне было 6 лет. Бабушка позвонила и сказала: «Христос воскрес», на что я ответила: «Не знаю, у мамы спроси». © fly_ukk / Twitter
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У меня в классе была одна пара (назовем их Максим и Ира), которые дружили буквально со 2-го класса ну и потом уже начали встречаться. И это была такая милая пара. Никогда не ссорились и все время проводили вместе. Все их знали и ждали свадьбу. И вот уже после выпуска из школы я однажды встретил их возле своего дома. Они просто прогуливались, как обычно, держась за руки. Я подошел поздороваться. Протягиваю Максу руку:
— Привет, Макс.
— Привет.
— Привет, Ира.
А это была и не Ира! Другая девушка, только похожая очень, абсолютная копия. И рост, и цвет волос, даже прическа. Неловко было жуть! Я даже не нашелся что сказать, выдавил «извините» и ушел. Слава богу, все закончилось хорошо. Максим и Ира поженились в итоге и до сих пор вместе. © SIDA1981 / Pikabu
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Приехала в Италию в семью по обмену, и хозяйка предложила мне ciabatte. Я подумала, что она предлагает мне чиабатту, и ответила: «Спасибо, я не голодная». Оказалось, что речь шла о тапочках. Если ваши знакомые итальянцы считают русских странными, знайте: это из-за меня. © evilmargarita / Twitter
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Мне было 5, мама изучала школы, которые готовы были принять меня к себе с 6 лет. И вот мы пришли в одну из потенциально будущих школ. Там нас ждала учительница. У них с мамой был скучный, как мне тогда казалось, разговор, а я тем временем изучал все, что было вокруг. Не упустил возможности изучить и внешний вид учительницы и прямо посреди разговора вставил: «Мам, а у тети усы!» Уж не знаю, как себя чувствовали тогда мама и эта учительница и как я запомнил этот момент, но учился я в итоге в другой школе. © LeshiyIzLesa / Pikabu
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Я ждала парня возле дороги, и ко мне подошел мужик с вопросом: «Работаешь?» А я затупила и, ничего не понимая, ответила: «Учусь». © fenarick / Twitter
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Недавно пришла купить духи, консультант предложила мне одни «гурманские». Побрызгала мне руку, чтобы я походила с запахом и решила, купить или нет. Я ушла, через 10 минут вернулась и говорю: «Ну что, покупаю гусарские, очень крутые!» © julovchinnikova / Twitter
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Если бы был конкурс на короля оговорок, то я бы победила. Однажды очень спешила и случайно врезалась в мужика на рынке. Вместо «Извините, пожалуйста» сказала: «ИЗВИНИТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА». © HeIIoSidney96 / Twitter
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Моя мама очень любила в детстве хлебные корочки есть. И однажды к ним пришла врач (уже не помню, к кому точно, вроде к дедушке). Общается на кухне бабушка с врачом, и тут выплывает из комнаты мама и тоненьким голосом говорит: «Мама, дай мне хоть корочку хлеба». Глаза у врача были квадратные. © OksDesign / Pikabu
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Шли по улице с подругой, прохожий спросил: «Который час?», на что я уверенно ответила: «Мы не курим». © grustniy_sov / Twitter
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Несколько лет назад пришла в магазин и сказала «дайте белку булого хлеба» вместо «булку белого хлеба». © acourttesycall / Twitter
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На 1-м курсе мы пришли на нашу самую первую пару у пожилого препода. Он сел за стол, положил голову на сложенные руки и замер. Через пару минут я в гробовой тишине прошептала: «Он умер, что ли?» — а он ответил: «Пока нет». © ghost_of_utopia / Twitter
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Сейчас рассказала коллега. Едет она на работу в полной маршрутке, встает мужчина, чтобы уступить место. В этот момент на остановке заходит девушка и без задней мысли прыгает на это место. Коллега в недоумении говорит мужику:
— Лучше бы ВЫ сели.
Мужик задумался и выдает:
— Знаете, мне ваши слова сейчас совсем некстати, я в суд еду! © Slavenski / Pikabu
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Сейчас вспомнила, как на блиц-вопрос географички «Как расшифровывается СНГ?» я ответила: «С НОВЫМ ГОДОМ». Тогда я просто выпалила первое, что пришло в голову. © dasha0dreamer / Twitter
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Однажды я с подругой сидела за первой партой, и мне показалось, что она что-то уронила. Поэтому я на автомате выпалила: «Ломай, ломай, все ломай, мы же миллионеры». Но потом я заметила, как учительница, стоявшая рядом с нами, стала поднимать свои упавшие вещи с обалдевшим видом. © бабомашина для вбивств / Twitter
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В аквапарке сидели с мужем в круглом бассейне-джакузи (человек 8 туда помещается). Вместо моих ножек муж погладил, перепутав в пузырях, ногу моего соседа. Сосед вытаращился НА МЕНЯ во все глаза, а потом вытащил из воды руку моего мужа. Ржали все трое, а я больше всех. Хорошо еще, что приставания вовремя пресеклись. © Lisa / AdMe.ru
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Как-то покупала кофе в кофейне и на вопрос «Как вас зовут?» ответила: «Картой». © captain_calhoun / Twitter
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Помню, стояла как-то у кассы, у меня спрашивают: «Пирожок с капустой?» Я: «Нет, не нужен». Потом: «Пакет нужен?» Я: «Да, с капустой». Хорошо, что я была с подругой и она отвечала нормально за меня. © surnud kiisu / Twitter
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У меня попросили номер телефона, и это выглядело так:
— Дадите номер телефона?
— Даду. © CryAllNightt / Twitter
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Вспомнила, как мама ругала мелких меня и брата в маршрутке, а потом отдала деньги за проезд водителю с таким злобным «НА!». © fly_ukk / Twitter
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Пришла вчера в парикмахерскую. Мастер попалась очень приятная женщина, на вид лет 50. Много смеялась, делилась советами по уходу за волосами, хвасталась своими. Ну и, как это принято у женщин этого возраста (которые довольны собой), спрашивает:
— Вот, как ты думаешь, сколько мне лет?
Я вообще врать не люблю, но ей почему-то захотелось польстить, говорю:
— Больше 40 не дать!
— А больше и не надо... Мне 32...
Как вы понимаете, стрижка не очень удалась. © Marinka01 / Pikabu
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Однажды осенью я уехала на работу... без юбки. Ну просто забыла про нее. Надела пальто и так и ушла. На работе поняла, какое это фиаско. Спас только халат коллеги, но ржал он аки скотина. © vverh_ / Twitter
Бонус: всегда проверяйте режим съемки
- Был у нас в офисе айтишник, такой весь из себя нарцисс, подкачанный, одет всегда с иголочки. И был он до жути похож на актера из одного сериала, который мы в то время смотрели с подругой. Я ей как-то об этом рассказала, мол, «у нас на работе есть айтишник, ну вылитый Джек». На что она ответила: «Ух ты, ну ты там сфоткай его как-нибудь незаметно, когда такая возможность подвернется». И вот однажды заходит этот айтишник в наш кабинет, к нему подходит моя коллега, они начинают обсуждать рабочие вопросы. И происходит все это как раз напротив моего стола. Ну, думаю, вот он, удачный момент. Достаю мобильный, чуть откидываюсь на спинку стула, делая вид, что просто сижу в телефоне. Направляю камеру на айтишника, жму кнопку, чтобы сделать фото, и тут... ВСПЫШКА. Стоит ли говорить, что в тот момент мне хотелось провалиться сквозь землю. Взгляды айтишника и коллеги, а заодно и всех присутствующих в кабинете тут же направляются на меня. А я, не придумав ничего лучше, с самым невозмутимым видом говорю: «Ой, что это я... Фонарик случайно включила...»
А с вами когда-нибудь случались подобные конфузы? Как вы обычно выходите из неловких ситуаций?
Фото на превью HoarderFromHell / Twitter