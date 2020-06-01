20+ раз, когда людям хотелось перенестись в прошлое и предотвратить свое фиаско

У меня в классе была одна пара (назовем их Максим и Ира), которые дружили буквально со 2-го класса ну и потом уже начали встречаться. И это была такая милая пара. Никогда не ссорились и все время проводили вместе. Все их знали и ждали свадьбу. И вот уже после выпуска из школы я однажды встретил их возле своего дома. Они просто прогуливались, как обычно, держась за руки. Я подошел поздороваться. Протягиваю Максу руку:

— Привет, Макс.

— Привет.

— Привет, Ира.

А это была и не Ира! Другая девушка, только похожая очень, абсолютная копия. И рост, и цвет волос, даже прическа. Неловко было жуть! Я даже не нашелся что сказать, выдавил «извините» и ушел. Слава богу, все закончилось хорошо. Максим и Ира поженились в итоге и до сих пор вместе. © SIDA1981 / Pikabu