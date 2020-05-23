20 простых и важных советов, которые 40-летние очень хотели бы услышать в свои 20

Никогда не поздно начать все сначала. В свои 20 лет я думала, что не смогу просто так начать новую карьеру, бросить неподходящего парня или снова начать учиться, потому что я уже была на определенном этапе жизни. Это полная чушь. Ты понятия не имеешь, насколько ты молода и сколько времени у тебя есть, чтобы осуществить все то, что ты хочешь. Когда я поняла это, я нашла мужчину своей мечты, завела ребенка лишь ближе к 40, начала новую карьеру в 50 лет, и это потрясающе. © purplelicious / Reddit