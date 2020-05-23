20 простых и важных советов, которые 40-летние очень хотели бы услышать в свои 20
Исследователи из Университета Дьюка объяснили, почему в детстве дни ощущаются очень длинными, а с возрастом они будто становятся короче. Нам кажется, что время начинает лететь быстрее, из-за постоянно снижающейся скорости, с которой человеческий мозг получает и обрабатывает информацию.
Мы в AdMe.ru уверены, что такое чувство хоть раз испытывали все люди после 20 лет. Но с возрастом мы не только меняемся, но и приобретаем ценный опыт. И, возможно, многим из нас кажется: знай мы о том или ином в своей молодости, многое было бы иначе. Именно такое предположение сделали пользователи Reddit и поделились советами, которые они бы хотели услышать, когда были моложе.
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Никогда не поздно начать все сначала. В свои 20 лет я думала, что не смогу просто так начать новую карьеру, бросить неподходящего парня или снова начать учиться, потому что я уже была на определенном этапе жизни. Это полная чушь. Ты понятия не имеешь, насколько ты молода и сколько времени у тебя есть, чтобы осуществить все то, что ты хочешь. Когда я поняла это, я нашла мужчину своей мечты, завела ребенка лишь ближе к 40, начала новую карьеру в 50 лет, и это потрясающе. © purplelicious / Reddit
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Поддерживайте вашу дружбу. Через 20 лет вы будете так благодарны тем людям, которые прошли с вами через все ваши проблемы, болезни, воспитание детей и многое другое. Людям, которые всегда готовы отправиться с вами в путешествие, любят ваших детей и помнят вас в молодости. Друзья необходимы, но и над дружескими отношениями нужно работать. Не будьте одиноки только потому, что не хотите быть тем человеком, который протягивает руку помощи другим. © fantazja1 / Reddit
- На вашем жизненном пути будет несколько версий вас, пока вы будете расти, развиваться и меняться. Однако основа вас самого будет неизменной — это и есть настоящий вы. И очень важно выяснить, кто же этот настоящий вы. © clit-eastwould / Reddit
- Примите то, что в мире нет ничего идеального, и это нормально. Не прекращайте делать то, что вы любите. Несмотря на то что у меня есть жена, дети, работа и пр., я все равно нахожу время для себя: поиграть в видеоигры, порисовать, почитать комиксы, поиграть в баскетбол, послушать музыку и т. д. © Denaris21 / Reddit
- Все, что вы получаете, становится тем, что у вас есть. Научитесь быть счастливым иметь вещи, а не получать их. © DeludedSwoledMan / Reddit
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Жизнь — это не гонка! Хватит сравнивать себя с другими. То, что они сделали что-то раньше вас, не значит, что они счастливее или лучше. Попробуйте привить себе хорошие привычки. Сначала это неудобно и трудно, но через несколько лет вы уже и не захотите по-другому. © MayUrBladesNVRdull / Reddit
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Не втягивайте себя в нелепые долги, пытаясь показать всем некий крутой образ себя. Иначе вы можете провести всю свою жизнь, пытаясь выбраться из этой ямы. Отложите достаточно денег, чтобы покрыть 3–6 месяцев расходов, в случае чрезвычайной ситуации. А еще лучше начать откладывать сейчас на свою пенсию. © RmeMSG / Reddit
- Каждый слишком сосредоточен на себе, так что люди особо не думают о вас. Поэтому нет смысла уделять много внимания мнениям других о вас. Социальные сети — это всего лишь иллюзия. Сначала простите себя, прежде чем прощать других. Будьте самодостаточны и отстаивайте свое мнение и интересы, но при этом не забывайте быть добрым и сострадательным. © NoiseBarn / Reddit
- Если вы оказываетесь не на том жизненном пути или вам не нравится, где вы находитесь, всегда есть время все изменить. Мне кажется, что именно из-за того, что не все это понимают, так много людей считают, что они застряли в определенных обстоятельствах с нерешаемыми проблемами. И поэтому они опускают руки и просто плывут по течению. © yeahwellokay / Reddit
- Не попадайтесь в ловушку, что ваша жизнь должна быть одной длинной повестью, которую вы должны создавать. Когда ты понимаешь, что жизнь — это просто много маленьких счастливых моментов, которые связаны между собой, то все вокруг начинает играть новыми яркими красками. Не пытайтесь превратить свою жизнь в роман, сделайте его сборником стихов. © JayParty / Reddit
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Заботьтесь о своих зубах. Тщательно чистите их каждый день без исключения. Регулярно посещайте стоматолога. И лучше забыть о сладких напитках. © Thirty_Helens_Agree / Reddit
- Не заводите детей, пока вы действительно их не захотите. Не заводите больше детей, чем вы действительно хотите. Будьте верны себе. Это нормально — жить жизнью, которую никто не понимает. © leavmealone / Reddit
- Уважайте себя. Прислушивайтесь к мнению других людей, но делайте свой собственный выбор. Не бойтесь идти по пути, который считаете нужным и правильным. Уход за кожей очень важен, и не только для женщин. Пользуйтесь солнцезащитным и увлажняющим кремами. © kmpaluska / Reddit
- Проверяйте себя время от времени, задавая себе вопросы вроде «что действительно делает меня счастливым?», «я иду по намеченному мною пути?», «это точно моя цель, я именно этого хочу?». Мнения могут меняться на протяжении жизни, и нет ничего страшного в том, чтобы признать то, что можете/могли ошибаться. © Shenaniganz08 / Reddit
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Отправляйтесь в приключение всей вашей жизни. Не откладывайте это на потом. Планируйте свои расходы. Не влезайте в долги. Вам не нужна эта новая машина, часы, сумочка и пр. Материальные вещи не стоят вашего спокойствия. Не тратьте время на тех, кто вас не уважает. Не все нуждается в вашей реакции. Говорите и общайтесь об идеях, а не о людях. © Unapologetically_Z / Reddit
- Когда мне было 22 года, один пожилой джентльмен спросил меня, сколько мне лет, а потом сказал мне: «Когда ты станешь в два раза старше, ты будешь в два раза лучше того, кем ты являешься сегодня». Тогда я не придал этому значения, но время доказало его мудрость. Вот он я, в два раза старше и, по моей скромной оценке, в два раза лучше меня, чем я был тогда. Я верю в это прежде всего потому, что понял, что доброта — это не слабость, смирение служит тебе лучше, чем гордость, а жестокость — это игра для дураков. © chad303 / Reddit
- Расслабьтесь и не принимайте все так близко к сердцу. В то время, как другие говорят о материальных вещах или переживаниях, настоящий урок заключается в том, чтобы принять то, что все не всегда будет так, как вы хотите, и это нормально. Не получилось найти идеального супруга?
Такого человека не существует — лучше переделать свои ожидания в соответствии с реальностью и ценить тех, кто любит вас за то, кто вы есть. Или найти новых людей. Суть в том, чтобы расслабиться и наслаждаться тем, что имеешь, при этом не забывая двигаться вперед. И главное — помните, что ничего из этого не имеет значения, если вы не можете наслаждаться этим в пути под названием «жизнь». © GWS1121 / Reddit
А какой совет вы бы дали себе или своим близким, зная, что это сильно упростило бы жизнь?
Фото на превью chad303 / reddit