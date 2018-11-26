20+ пользователей сети, которые знают, как преподнести миру сенсацию

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Нередко нам кажется, что мы изучили этот мир вдоль и поперек и уже мало чему можем удивиться. Однако жизнь то и дело заставляет нас посмотреть на окружающие предметы и явления под совершенно новым углом зрения. Тогда-то и выясняется, что маленькие открытия подстерегают нас буквально на каждом углу. Привычная деталь гардероба, до боли знакомый кухонный агрегат, любимый овощ — даже они готовы преподнести нам парочку сюрпризов.

Пользователи сети поделились своими недавними открытиями и озарениями, и AdMe.ru вместе с ними удивился тому, как много еще неожиданных фактов припасла для нас окружающая действительность.

1. «Мне понадобилось 18 лет, чтобы узнать о том, что эти странные ремешки на пуговицах нужны, чтобы сумка не соскальзывала с плеча»

2. Оказывается, у пингвинов есть колени, а шея у них длинная

3. А вы знали, что это не просто штыри на люке, а держатели для крышки бензобака?

4. «Держу пари, вы тоже не в курсе, что буровая платформа может двигаться вот так»

5. Именно так выглядят внутренние крылья саранчи

6. «Ух ты, я и не думал, что коровы так могут!»

7. А чисто внешне табак вполне себе ничего

8. Драконы реальны. Они живут в Южной Африке и по-латыни называются Smaug Gigantaeus

9. Не так восхищает эффект от взаимодействия сухого льда и мыльного пузыря, сколько тот человек, который первым догадался их соединить

10. Если вы никогда не видели только что вылупившегося хамелеона, то вот ваш шанс восполнить этот пробел

11. «Мне 26 лет, и только сейчас я выяснил, что у тостера есть выдвижные поддоны, чтобы его можно было очистить от крошек»

12. Некоторые животные могут быть альбиносами только наполовину, как этот павлин

13. «Представляете, дырка в коробках для фастфуда предусмотрена для соломинки, а стакан с газировкой при этом может служить подставкой»

14. «Брокколи, которую мы едим, на самом деле — бутоны. Я осознала это только после того, как вырастила ее в своем огороде»

15. «Сегодня я узнал, что киты умеют чихать»

16. Это маленькое углубление на крышке предназначено для хранения последнего яйца из предыдущей укладки. Признайтесь, что для вас это тоже новость!

17. Удивительно, но факт: американский белоголовый орлан умеет плавать

18. Детеныш утконоса называется паггл. И вряд ли среди нас много носителей этого знания

19. Оказывается, теперь багажники снабжаются внутренней ручкой, которая позволит выбраться в случае похищения. А еще она светится в темноте

20. «Я решил лично увидеть те 39 г сахара, которые входят в состав моей ежедневной банки Red Bull. Думаю, пришло время от нее отказаться»

21. «Я никогда не думал, что брюссельская капуста так ужасно выглядит, когда находится на стебле»

22. Среди черепашек тоже бывают двойняшки

23. Хочется посмотреть на человека, который додумался скрестить эти два продукта

«Клубника со вкусом ананаса».

24. Оказывается, оливки собирают не только вручную

А что из этого стало откровением лично для вас? Или, быть может, вы и сами открыли недавно для себя что-то новое?