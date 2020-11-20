20+ неожиданных находок, которыми не зазорно и перед друзьями похвастать

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Иной раз гуляешь по улице — ничего необычного вокруг, как вдруг что-то привлекло твое внимание. Присмотришься хорошенько, а там такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Например, лист размером больше человеческой головы, мох, напоминающий руины исчезнувшей цивилизации, или даже плесень, которая, судя по ее виду, уже создала собственную экосистему.

AdMe.ru просто не мог пройти мимо фотографий, на которых пользователи демонстрируют свои необычные находки. А бонусом покажем, реально ли потерять вещь и найти спустя 43 года.

«Этот лист похож на пламя»

«Красивый рисунок внутри кабачка»

«Древесина, которую я распилил, оказалась фиолетовой внутри»

«Этот лист похож на мышь»

Пользователь обнаружил пузырь, который образовался из-за того, что вода разбивается о крышку средства для мытья посуды

«Обжаренная на сковороде брюссельская капуста похожа на туннель»

«Внушительная картошка»

«Мы идем за тобой»

«Мой пролившийся кофе похож на утку»

«Фотографии кокона на стене нашего дома сделаны с разницей в 8 дней»

«Это пятно похоже на электрогитару»

«Размер листа, который я нашел в парке»

«Грустное бревно»

«Я нашел кусок ржавчины, который выглядит как бегущая женщина в платье»

Дружелюбный кокос

«Безе мне улыбается»

Счастливая палка

«Нашел это во время прогулки»

Такое ощущение, что кто-то пошел в поход, по дороге ему стало скучно, и он решил вырезать что-нибудь на упавшем дереве. © Mad_Tells_Storiesr / Reddit

Похоже на фанеру, которую прибили к бревну. © thisoldtroyhouse / Reddit

«Круассан выглядит как куриная ножка»

«Вьетнамская моховая лягушка»

«Мой брат нашел кристалл, который похож на буррито с фасолью»

«Дочка нашла эту ветку и использует ее как волшебную палочку»

Бонус: некоторые люди десятилетиями помнят о том, что обронили, и даже спустя 40 лет способны это найти

«Мой 92-летний отец велел мне поискать торцевой ключ, который он потерял под шкафом... в 1977 году».