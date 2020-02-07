20+ негласных законов, за нарушение которых хочется как минимум выписывать штрафы

Для людей, которые ходят медленно, нужно сделать отдельные дорожки на улицах, потому что они мешают нам — тем, кто ходит с обычной скоростью. Это жутко раздражает! © itsleahbale / Twitter

Я бы запретил рекламные объявления в интернете с маленьким крестиком, который не закрывает их, а, наоборот, активирует. © KnightSolAireJordan / Reddit

Если человек выходит из туалета, не помыв руки, должна срабатывать сигнализация. © squareearth2 / Twitter