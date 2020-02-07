20+ негласных законов, за нарушение которых хочется как минимум выписывать штрафы
В законодательствах разных стран можно найти уйму непостижимых правил и запретов. К примеру, в Сингапуре нельзя жевать жвачку, японцам не позволяют страдать ожирением, а шотландцев обязывают пускать к себе в дом незнакомцев, если они просят разрешения воспользоваться туалетом. Пока одни люди испытывают недоумение по поводу диковинных статей в иностранных кодексах законов, другие готовы дополнить их собственными поправками.
Мы в AdMe.ru задумались над тем, какие правила, касающиеся повседневных вещей и привычек, давно пора принять на законодательном уровне. Пользователи соцсетей подсказали нам немало актуальных пунктов.
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Должен быть закон, запрещающий придерживать дверь людям, которым до нее еще идти и идти, особенно с выражением лица, говорящим: «Ты бы поторопился». Я не обижусь, если человек этого не сделает. Не заставляйте меня бежать до двери трусцой. © ayeyoanna99 / Twitter
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Пора бы уже ввести закон, обязывающий шить женские брюки с настоящими карманами. © kimberghenry / Twitter
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Я бы запретил официантам останавливаться возле вашего столика и интересоваться, все ли вам нравится, когда вы только откусили кусок и сидите с набитым ртом. Я и сам сообщу им, если что-то не так. © nwiggins02 / Twitter
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Если кто-то приходит на работу больным и заражает вас, вы должны иметь право использовать один из его больничных дней. © victoria_pike / Twitter
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Нужно запретить людям, пробежавшим марафон, рассказывать всем вокруг, что они пробежали марафон. © BlaneKC / Twitter
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В старшей школе должны обучать базовым жизненным навыкам. Пифагор не поможет мне поменять спущенное колесо. © la_gringa_coco / Twitter
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Для людей, которые ходят медленно, нужно сделать отдельные дорожки на улицах, потому что они мешают нам — тем, кто ходит с обычной скоростью. Это жутко раздражает! © itsleahbale / Twitter
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Я бы запретил рекламные объявления в интернете с маленьким крестиком, который не закрывает их, а, наоборот, активирует. © KnightSolAireJordan / Reddit
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Если человек выходит из туалета, не помыв руки, должна срабатывать сигнализация. © squareearth2 / Twitter
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Нужно запретить людям болтать по телефону в общественных туалетах. Когда я сталкиваюсь с подобным, я иногда по нескольку раз спускаю воду в унитазе, чтобы человек на том конце провода был в курсе, где его собеседник сейчас находится. © GetUrGoat / Twitter
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Давно пора запретить детские конкурсы красоты. © Population-Tire / Reddit
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Я бы ввел ограничение по времени для использования банкомата. © Angharaz / Reddit
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Если я выезжаю с парковки, а другой человек планирует поставить машину на мое место, он обязан предоставить мне достаточно пространства для маневров, не вынуждая меня бояться задеть его автомобиль. © guest137848 / Reddit
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Я бы запретила женщинам надевать белые платья на чужие свадьбы. © rey-osunshine / Reddit
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Нужно запретить совещания для распространения информации, которую можно разослать по электронной почте. © 8bit_britt / Twitter
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Должен быть закон, регулирующий громкость рекламы по отношению к шоу и сериалам, между которыми она идет. © AdzKru82 / Twitter
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Ввести бы закон, запрещающий вешать туалетную бумагу концом внутрь, а не наружу. Ну правда же. © Unknown author / Reddit
Какие еще действия и раздражающие привычки других людей вы бы запретили на законодательном уровне, будь у вас такая возможность?