20+ мужчин, которые нос к носу столкнулись с особенностями женской натуры и проиграли

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Психологи утверждают, что мужчины испытывают сильную привязанность к любимой женщине. Они готовы терпеть ее причуды и мириться с не всегда обычными привычками только для того, чтобы их девушка или супруга чувствовала себя счастливой. И несмотря на то, что многие представители сильного пола нередко высмеивают особенности своих спутниц, часто за их саркастичными шутками и подколами скрываются теплота и любовь.

Мы в AdMe.ru нередко натыкаемся в интернете на откровения мужчин о своих возлюбленных. Кто-то из них удивляется женской находчивости, кто-то подсмеивается над странностями, а кто-то попросту злится. Ведь некоторые ситуации, знакомые девушкам, мужчинам никак не понять.

«И эта женщина просит меня убрать на место триммер?»

«Каждое утро моя девушка уходит на работу и оставляет мне эту ловушку»

«Жена попросила меня постирать постельное белье и поставить стиралку на самую высокую температуру. Я ломал голову в течение 2 часов. Помогите»

Надписи на машине: «Холодная — холодная», «Теплая — холодная», «Теплая — теплая», «Горячая — холодная».

«В этом году я получил от девушки вот такой торт ко дню рождения»

«С днем рождения, Эдриан! Знаешь ли ты, что лучше, чем 24 года?»

«Вчера моя девушка спала вот так. И она еще говорит, что не занимает всю кровать»

Никогда не знаешь, на что может обидеться девушка

«Случайно уронил кошелек моей девушки. И оттуда выпали 1 монета, 1 таблетка и мелко натертый сыр пармезан»

«Это выглядит немного угрожающе, но моя подруга просто решила приготовить круассаны на дрожжевом тесте»

«Увидимся утром».

«Иногда мне кажется, что внутри моей девушки живет настоящий монстр»

«У подруги было немного свободного времени, поэтому она сделала это, пока я смотрел телик»

Потому что песни должны быть правильные

«Моя девушка только что купила наклейки. А вот и первая жертва»

«И она еще говорит, что у меня слишком много видеоигр»

«У меня и моей подруги есть традиция: по утрам мы едим печенье, обмакивая его в кофе. Сегодня девушка разозлилась на меня и сделала мне кофе в кружке, в которую печенье не помещается»

«Моя жена очень боялась потерять ключи от этого замка»

«Моя жена так любит свои тапочки с Гомером, что хотела быть в них во время операции. Медсестра согласилась, но сказала, что на них должны быть надеты шапки»

Конечно, когда ты обиделась, а он не понимает, сложно молчать

«Вот так моя жена хранит сковородки. Вообще кто-нибудь так делает?»

«Как она додумалась до этого?»

«Ищи в кошачьем лотке».

«Нашел заначку жены в гараже: холодильник, который почти полностью забит каким-то молочным коктейлем. Мне стоит волноваться?»

Когда дома есть хозяйка, все ходят красивые. Даже кот

Девушки, расскажите, с какими вашими привычками приходится мириться вашим мужчинам?